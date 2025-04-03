عربي
لافروف: روسيا تعتبر إنشاء "تحالف دول الساحل" تطلعا لإنشاء بنية أمنية جديدة في المنطقة... فيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
بيارق النصر
القوات النازية تندحر على أبواب موسكو
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
10:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
13:29 GMT
21 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
نيويورك تايمز: أزمة أوكرانيا هي حرب بالوكالة يشنها الناتو على روسيا
14:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تدفع رسوم ترامب الجمركية أوروبا نحو الاستقلال الاقتصادي؟
14:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
15:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير: لدى الولايات المتحدة مشروع في الشرق الأوسط ستستخدم القوة لتنفيذه
16:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
أنصار الله: الهجمات الأمريكية لن تؤثر على عملياتنا العسكرية ضد إسرائيل
17:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تدفع رسوم ترامب الجمركية أوروبا نحو الاستقلال الاقتصادي؟
08:18 GMT
29 د
صدى الحياة
عبدالله عيسى: أيها الشعراء المبدعون .. وحدكم من يجعل العالم أكثر جمالا وقابلية للحياة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الثروات الغذائية في سواحل أفريقيا تتعرض للاستنزاف من قبل أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:48 GMT
8 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
أنصار الله: الهجمات الأمريكية لن تؤثر على عملياتنا العسكرية ضد إسرائيل
16:03 GMT
55 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250403/لافروف-روسيا-تعتبر-إنشاء-تحالف-دول-الساحل-تطلعا-لإنشاء-بنية-أمنية-جديدة-في-المنطقة-فيديو--1099178320.html
لافروف: روسيا تعتبر إنشاء "تحالف دول الساحل" تطلعا لإنشاء بنية أمنية جديدة في المنطقة... فيديو
لافروف: روسيا تعتبر إنشاء "تحالف دول الساحل" تطلعا لإنشاء بنية أمنية جديدة في المنطقة... فيديو
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، استعداد روسيا لتقديم المساعدة الشاملة لـ"تحالف دول الساحل" في مجالات الدفاع والأمن والاقتصاد. 03.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-03T10:55+0000
2025-04-03T11:37+0000
روسيا
أفريقيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099179448_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_e609324a9b6bfdd67c3ddc242edac758.jpg
وأكد لافروف عقب اجتماع مع وزراء خارجية "تحالف دول الساحل" الأفريقي في موسكو أن روسيا مستعدة لتقديم مساعدة شاملة للاتحاد في جميع مجالات أنشطته الثلاثة ذات الأولوية. وهي، أولًا، الدفاع والأمن، وثانيًا، الاقتصاد، وثالثًا، الدبلوماسية من حيث المشاركة في العمليات الدولية".وأوضح لافروف أن روسيا ترى أن إنشاء تحالف دول الساحل هو تطلعا لإنشاء بنية أمنية جديدة في المنطقة.وأوضح لافروف أن نظام كييف، بتواطؤ من رعاته الغربيين، يدعم الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي.وأكد لافروف أن روسيا ستساعد دول الساحل على زيادة قدرتها القتالية وتطوير قواتها المسلحة وتدريب وكالات إنفاذ القانون.وأشار لافروف إلى أن الاجتماعات الرباعية بصيغة "روسيا - تحالف دول الساحل" ستكون منتظمة وستعقد مرة واحدة في السنة.وفي السياق ذاته، أكد وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، أن بلاده تعتبر أوكرانيا دولة إرهابية، بسبب دعمها للمسلحين في منطقة الساحل.ويعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع مع وزراء خارجية "تحالف دول الساحل" الأفريقي في موسكو.واستقبل لافروف، وزير خارجية بوركينا فاسو، كاراموكو جان ماري تراوريه، ووزير خارجية مالي، عبدالله ديوب، ووزير خارجية النيجر، باكاري ياو سانغاري.وفي يوليو/تموز الماضي، وقع رؤساء مالي والنيجر وبوركينا فاسو في عاصمة النيجر، ميثاقا لإنشاء اتحاد دول الساحل، الذي ينص على تنسيق العمل الدبلوماسي والسياسة الخارجية والعلاقات الاقتصادية والتعاون الأمني.لافروف: حجم التبادل التجاري بين روسيا وفيتنام بلغ 6 مليارات دولار العام الماضيرئيسة مجلس الفيدرالية الروسي: أفريقيا مهتمة بالتعاون مع روسيا
https://sarabic.ae/20250402/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-مع-نظيره-الفيتنامي-في-موسكو-فيديو-1099155631.html
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا مع وزراء خارجية تحالف الساحل
سبوتنيك عربي
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا مع وزراء خارجية تحالف الساحل
2025-04-03T10:55+0000
true
PT39M31S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099179448_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b4abf89c5e036d1fd59d24d1f56d4a9f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أفريقيا
روسيا, أفريقيا

لافروف: روسيا تعتبر إنشاء "تحالف دول الساحل" تطلعا لإنشاء بنية أمنية جديدة في المنطقة... فيديو

10:55 GMT 03.04.2025 (تم التحديث: 11:37 GMT 03.04.2025)
© Sputnikوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يعقد مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع مع وزراء خارجية "تحالف دول الساحل" الأفريقي في موسكو.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يعقد مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع مع وزراء خارجية تحالف دول الساحل الأفريقي في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، استعداد روسيا لتقديم المساعدة الشاملة لـ"تحالف دول الساحل" في مجالات الدفاع والأمن والاقتصاد.
وأكد لافروف عقب اجتماع مع وزراء خارجية "تحالف دول الساحل" الأفريقي في موسكو أن روسيا مستعدة لتقديم مساعدة شاملة للاتحاد في جميع مجالات أنشطته الثلاثة ذات الأولوية. وهي، أولًا، الدفاع والأمن، وثانيًا، الاقتصاد، وثالثًا، الدبلوماسية من حيث المشاركة في العمليات الدولية".
© Ruptly
وأوضح لافروف أن روسيا ترى أن إنشاء تحالف دول الساحل هو تطلعا لإنشاء بنية أمنية جديدة في المنطقة.

ننظر إلى إنشاء الاتحاد باعتباره تجسيدًا لعزم دول الساحل على بناء هيكل أمني إقليمي جديد، وبشكل عام، على اتباع سياسة خارجية مستقلة قائمة على المصالح الوطنية وإمكاناتها الخاصة.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يتحدث خلال جلسة الساعة الحكومية في مجلس الدوما - سبوتنيك عربي
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
© Sputnikوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يعقد مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع مع وزراء خارجية "تحالف دول الساحل" الأفريقي في موسكو.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يعقد مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع مع وزراء خارجية تحالف دول الساحل الأفريقي في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يعقد مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع مع وزراء خارجية "تحالف دول الساحل" الأفريقي في موسكو.
© Sputnik
وأوضح لافروف أن نظام كييف، بتواطؤ من رعاته الغربيين، يدعم الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي.
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الفيتنامي بوي ثانه شون - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2025
لافروف: حجم التبادل التجاري بين روسيا وفيتنام بلغ 6 مليارات دولار العام الماضي
أمس, 10:53 GMT

لا تزال بعض القوى الخارجية تحاول زعزعة استقرار المنطقة اليوم. ومن بينها، بالإضافة إلى المستعمرين السابقين، برز أخيرا نظام كييف، الذي يدعم علنًا الجماعات الإرهابية في هذا الجزء من أفريقيا، بتواطؤ كامل من رعاته الغربيين.

وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
وأكد لافروف أن روسيا ستساعد دول الساحل على زيادة قدرتها القتالية وتطوير قواتها المسلحة وتدريب وكالات إنفاذ القانون.
© Sputnikوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يعقد مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع مع وزراء خارجية "تحالف دول الساحل" الأفريقي في موسكو.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يعقد مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع مع وزراء خارجية تحالف دول الساحل الأفريقي في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يعقد مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع مع وزراء خارجية "تحالف دول الساحل" الأفريقي في موسكو.
© Sputnik
وأشار لافروف إلى أن الاجتماعات الرباعية بصيغة "روسيا - تحالف دول الساحل" ستكون منتظمة وستعقد مرة واحدة في السنة.

وقال: "لقد اعتمدنا بيانا بعد اجتماعنا، وسيتم توزيعه، إنه يحدد اتفاقنا على جعل مثل هذه الاجتماعات الرباعية منتظمة و سيتم عقدها مرة واحدة في السنة في روسيا أو على أراضي تحالف دول الساحل".

وفي السياق ذاته، أكد وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، أن بلاده تعتبر أوكرانيا دولة إرهابية، بسبب دعمها للمسلحين في منطقة الساحل.

وقال عبد الله ديوب: "بعض الدول تساعد هؤلاء الإرهابيين (في منطقة الساحل)، وتدعمهم. على سبيل المثال، أوكرانيا. بالنسبة لنا، أوكرانيا دولة إرهابية".

ويعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع مع وزراء خارجية "تحالف دول الساحل" الأفريقي في موسكو.
© Sputnikوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يعقد مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع مع وزراء خارجية "تحالف دول الساحل" الأفريقي في موسكو.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يعقد مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع مع وزراء خارجية تحالف دول الساحل الأفريقي في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يعقد مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع مع وزراء خارجية "تحالف دول الساحل" الأفريقي في موسكو.
© Sputnik
واستقبل لافروف، وزير خارجية بوركينا فاسو، كاراموكو جان ماري تراوريه، ووزير خارجية مالي، عبدالله ديوب، ووزير خارجية النيجر، باكاري ياو سانغاري.
وفي يوليو/تموز الماضي، وقع رؤساء مالي والنيجر وبوركينا فاسو في عاصمة النيجر، ميثاقا لإنشاء اتحاد دول الساحل، الذي ينص على تنسيق العمل الدبلوماسي والسياسة الخارجية والعلاقات الاقتصادية والتعاون الأمني.
لافروف: حجم التبادل التجاري بين روسيا وفيتنام بلغ 6 مليارات دولار العام الماضي
رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي: أفريقيا مهتمة بالتعاون مع روسيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала