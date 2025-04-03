https://sarabic.ae/20250403/لافروف-روسيا-تعتبر-إنشاء-تحالف-دول-الساحل-تطلعا-لإنشاء-بنية-أمنية-جديدة-في-المنطقة-فيديو--1099178320.html

لافروف: روسيا تعتبر إنشاء "تحالف دول الساحل" تطلعا لإنشاء بنية أمنية جديدة في المنطقة... فيديو

لافروف: روسيا تعتبر إنشاء "تحالف دول الساحل" تطلعا لإنشاء بنية أمنية جديدة في المنطقة... فيديو

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، استعداد روسيا لتقديم المساعدة الشاملة لـ"تحالف دول الساحل" في مجالات الدفاع والأمن والاقتصاد. 03.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-03T10:55+0000

2025-04-03T10:55+0000

2025-04-03T11:37+0000

روسيا

أفريقيا

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وأكد لافروف عقب اجتماع مع وزراء خارجية "تحالف دول الساحل" الأفريقي في موسكو أن روسيا مستعدة لتقديم مساعدة شاملة للاتحاد في جميع مجالات أنشطته الثلاثة ذات الأولوية. وهي، أولًا، الدفاع والأمن، وثانيًا، الاقتصاد، وثالثًا، الدبلوماسية من حيث المشاركة في العمليات الدولية".وأوضح لافروف أن روسيا ترى أن إنشاء تحالف دول الساحل هو تطلعا لإنشاء بنية أمنية جديدة في المنطقة.وأوضح لافروف أن نظام كييف، بتواطؤ من رعاته الغربيين، يدعم الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي.وأكد لافروف أن روسيا ستساعد دول الساحل على زيادة قدرتها القتالية وتطوير قواتها المسلحة وتدريب وكالات إنفاذ القانون.وأشار لافروف إلى أن الاجتماعات الرباعية بصيغة "روسيا - تحالف دول الساحل" ستكون منتظمة وستعقد مرة واحدة في السنة.وفي السياق ذاته، أكد وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، أن بلاده تعتبر أوكرانيا دولة إرهابية، بسبب دعمها للمسلحين في منطقة الساحل.ويعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع مع وزراء خارجية "تحالف دول الساحل" الأفريقي في موسكو.واستقبل لافروف، وزير خارجية بوركينا فاسو، كاراموكو جان ماري تراوريه، ووزير خارجية مالي، عبدالله ديوب، ووزير خارجية النيجر، باكاري ياو سانغاري.وفي يوليو/تموز الماضي، وقع رؤساء مالي والنيجر وبوركينا فاسو في عاصمة النيجر، ميثاقا لإنشاء اتحاد دول الساحل، الذي ينص على تنسيق العمل الدبلوماسي والسياسة الخارجية والعلاقات الاقتصادية والتعاون الأمني.لافروف: حجم التبادل التجاري بين روسيا وفيتنام بلغ 6 مليارات دولار العام الماضيرئيسة مجلس الفيدرالية الروسي: أفريقيا مهتمة بالتعاون مع روسيا

https://sarabic.ae/20250402/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-مع-نظيره-الفيتنامي-في-موسكو-فيديو-1099155631.html

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لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا مع وزراء خارجية تحالف الساحل سبوتنيك عربي لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا مع وزراء خارجية تحالف الساحل 2025-04-03T10:55+0000 true PT39M31S

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