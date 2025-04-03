https://sarabic.ae/20250403/لافروف-روسيا-تعتبر-إنشاء-تحالف-دول-الساحل-تطلعا-لإنشاء-بنية-أمنية-جديدة-في-المنطقة-فيديو--1099178320.html
لافروف: روسيا تعتبر إنشاء "تحالف دول الساحل" تطلعا لإنشاء بنية أمنية جديدة في المنطقة... فيديو
لافروف: روسيا تعتبر إنشاء "تحالف دول الساحل" تطلعا لإنشاء بنية أمنية جديدة في المنطقة... فيديو
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، استعداد روسيا لتقديم المساعدة الشاملة لـ"تحالف دول الساحل" في مجالات الدفاع والأمن والاقتصاد. 03.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-03T10:55+0000
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أفريقيا
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وأكد لافروف عقب اجتماع مع وزراء خارجية "تحالف دول الساحل" الأفريقي في موسكو أن روسيا مستعدة لتقديم مساعدة شاملة للاتحاد في جميع مجالات أنشطته الثلاثة ذات الأولوية. وهي، أولًا، الدفاع والأمن، وثانيًا، الاقتصاد، وثالثًا، الدبلوماسية من حيث المشاركة في العمليات الدولية".وأوضح لافروف أن روسيا ترى أن إنشاء تحالف دول الساحل هو تطلعا لإنشاء بنية أمنية جديدة في المنطقة.وأوضح لافروف أن نظام كييف، بتواطؤ من رعاته الغربيين، يدعم الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي.وأكد لافروف أن روسيا ستساعد دول الساحل على زيادة قدرتها القتالية وتطوير قواتها المسلحة وتدريب وكالات إنفاذ القانون.وأشار لافروف إلى أن الاجتماعات الرباعية بصيغة "روسيا - تحالف دول الساحل" ستكون منتظمة وستعقد مرة واحدة في السنة.وفي السياق ذاته، أكد وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، أن بلاده تعتبر أوكرانيا دولة إرهابية، بسبب دعمها للمسلحين في منطقة الساحل.ويعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع مع وزراء خارجية "تحالف دول الساحل" الأفريقي في موسكو.واستقبل لافروف، وزير خارجية بوركينا فاسو، كاراموكو جان ماري تراوريه، ووزير خارجية مالي، عبدالله ديوب، ووزير خارجية النيجر، باكاري ياو سانغاري.وفي يوليو/تموز الماضي، وقع رؤساء مالي والنيجر وبوركينا فاسو في عاصمة النيجر، ميثاقا لإنشاء اتحاد دول الساحل، الذي ينص على تنسيق العمل الدبلوماسي والسياسة الخارجية والعلاقات الاقتصادية والتعاون الأمني.لافروف: حجم التبادل التجاري بين روسيا وفيتنام بلغ 6 مليارات دولار العام الماضيرئيسة مجلس الفيدرالية الروسي: أفريقيا مهتمة بالتعاون مع روسيا
https://sarabic.ae/20250402/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-مع-نظيره-الفيتنامي-في-موسكو-فيديو-1099155631.html
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لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا مع وزراء خارجية تحالف الساحل
سبوتنيك عربي
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا مع وزراء خارجية تحالف الساحل
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روسيا, أفريقيا
لافروف: روسيا تعتبر إنشاء "تحالف دول الساحل" تطلعا لإنشاء بنية أمنية جديدة في المنطقة... فيديو
10:55 GMT 03.04.2025 (تم التحديث: 11:37 GMT 03.04.2025)
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، استعداد روسيا لتقديم المساعدة الشاملة لـ"تحالف دول الساحل" في مجالات الدفاع والأمن والاقتصاد.
وأكد لافروف عقب اجتماع مع وزراء خارجية "تحالف دول الساحل" الأفريقي في موسكو أن روسيا مستعدة لتقديم مساعدة شاملة للاتحاد في جميع مجالات أنشطته الثلاثة ذات الأولوية. وهي، أولًا، الدفاع والأمن، وثانيًا، الاقتصاد، وثالثًا، الدبلوماسية من حيث المشاركة في العمليات الدولية".
وأوضح لافروف أن روسيا ترى أن إنشاء تحالف دول الساحل هو تطلعا لإنشاء بنية أمنية جديدة في المنطقة.
ننظر إلى إنشاء الاتحاد باعتباره تجسيدًا لعزم دول الساحل على بناء هيكل أمني إقليمي جديد، وبشكل عام، على اتباع سياسة خارجية مستقلة قائمة على المصالح الوطنية وإمكاناتها الخاصة.
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
وأوضح لافروف أن نظام كييف، بتواطؤ من رعاته الغربيين، يدعم الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي.
لا تزال بعض القوى الخارجية تحاول زعزعة استقرار المنطقة اليوم. ومن بينها، بالإضافة إلى المستعمرين السابقين، برز أخيرا نظام كييف، الذي يدعم علنًا الجماعات الإرهابية في هذا الجزء من أفريقيا، بتواطؤ كامل من رعاته الغربيين.
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
وأكد لافروف أن روسيا ستساعد دول الساحل على زيادة قدرتها القتالية وتطوير قواتها المسلحة وتدريب وكالات إنفاذ القانون.
وأشار لافروف إلى أن الاجتماعات الرباعية بصيغة "روسيا - تحالف دول الساحل" ستكون منتظمة وستعقد مرة واحدة في السنة.
وقال: "لقد اعتمدنا بيانا بعد اجتماعنا، وسيتم توزيعه، إنه يحدد اتفاقنا على جعل مثل هذه الاجتماعات الرباعية منتظمة و سيتم عقدها مرة واحدة في السنة في روسيا أو على أراضي تحالف دول الساحل".
وفي السياق ذاته، أكد وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، أن بلاده تعتبر أوكرانيا دولة إرهابية، بسبب دعمها للمسلحين في منطقة الساحل.
وقال عبد الله ديوب: "بعض الدول تساعد هؤلاء الإرهابيين (في منطقة الساحل)، وتدعمهم. على سبيل المثال، أوكرانيا. بالنسبة لنا، أوكرانيا دولة إرهابية".
ويعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع مع وزراء خارجية "تحالف دول الساحل" الأفريقي في موسكو.
واستقبل لافروف، وزير خارجية بوركينا فاسو، كاراموكو جان ماري تراوريه، ووزير خارجية مالي، عبدالله ديوب، ووزير خارجية النيجر، باكاري ياو سانغاري.
وفي يوليو/تموز الماضي، وقع رؤساء مالي والنيجر وبوركينا فاسو في عاصمة النيجر، ميثاقا لإنشاء اتحاد دول الساحل، الذي ينص على تنسيق العمل الدبلوماسي والسياسة الخارجية والعلاقات الاقتصادية والتعاون الأمني.