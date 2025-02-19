رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي: أفريقيا مهتمة بالتعاون مع روسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
من الملعب
التحكيم الإسباني يثير المزيد من الجدل والإنتر يهدر فرصة الصدارة
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما يستدعى نتنياهو لأي استحقاق شخصي يذهب إلى الحرب للتهرب من الالتزامات
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنجح الولايات المتحدة في بناء الثقة مع روسيا لحل أزمة أوكرانيا
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اجتماع الرياض هو الأهم منذ بداية الصراع في أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مفاوضات الرياض.. تقارب روسي أمريكي وسط قلق أوروبي
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
10:28 GMT
10 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:38 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
11:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
11:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مساحة حرة
مفاوضات الرياض.. تقارب روسي أمريكي وسط قلق أوروبي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: المفاوضات ضرورة أمريكية روسية
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250219/رئيسة-مجلس-الفيدرالية-الروسي-أفريقيا-مهتمة-بالتعاون-مع-روسيا-1097970357.html
رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي: أفريقيا مهتمة بالتعاون مع روسيا
رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي: أفريقيا مهتمة بالتعاون مع روسيا
سبوتنيك عربي
صرّحت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الأربعاء، أن الدول الأفريقية مهتمة للغاية بتطوير التعاون مع روسيا، وهذا التعاون يؤتي ثماره بالفعل. 19.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-19T18:26+0000
2025-02-19T18:27+0000
حصري
سبوتنيك
أخبار العالم الآن
أفريقيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/13/1097969034_0:171:1280:891_1920x0_80_0_0_c03f2951c55257ea98759ded09105074.jpg
وقالت ماتفيينكو خلال مقابلة مع المدير العالم لوكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"، التي تضم وكالة الأنباء الدولية "سبوتنيك" في استوديو "سبوتنيك" الذي افتتح، اليوم الأربعاء، في إثيوبيا: "هم مهتمون جدًا بتطوير التعاون مع روسيا. وأود أن أقول إننا نشهد الآن نهضة في تطوير التعاون بين روسيا والدول الأفريقية، وقد بدأ هذا التعاون يؤتي ثماره بالفعل".وأوضحت أن العالم يتجه بنشاط نحو هيكل متعدد الأقطاب، ونظام أكثر عدالة يأخذ في الاعتبار مصالح الشعوب الأفريقية.وأشارت إلى أن أفريقيا تتطور بشكل نشط، والقارة لديها إمكانات وموارد هائلة.وقالت: "يبدو لي أن أفريقيا ستكون، وهي، واحدة من أهم الركائز الأساسية لهذا العالم المتعدد الأقطاب، لأنها تتطور بسرعة كبيرة وبنشاط، تتمتع القارة الأفريقية بإمكانات هائلة وموارد معدنية هائلة وأحفوريات، والأمر الرئيسي هو أن هذه الدول مستيقظة وقد حققت استقلالها، بعد أن دفعت ثمنًا باهظًا لهذا الاستقلال، ولن يحولها أحد عن هذا المسار".وقالت: "الغرب ينتهج سياسة القمع والتبعية لإرادته، وهو ينتهجها بكل قسوة، ويسعى فقط إلى تحقيق مصالحه الوطنية، دون مراعاة الحقوق السيادية لأية دولة، أو تشريعاتها، أو دستورها، أو تقاليدها، أو ثقافتها".وتابعت: "يفرضون سياساتهم بشكل صارم، وأحياناً يخفون أنفسهم تحت ستار الديمقراطية، ويفرضون بشكل صارم الكيفية التي يعتقدون أن هذه الدولة أو تلك يجب أن تتطور بها، وهذه السيناريوهات فظيعة حقًا، لقد لاحظنا أخيرا جورجيا ورومانيا ومولدوفا. إنهم يقومون بنفس العمل في أفريقيا، بطبيعة الحال، عندما يمنعون الدول الأفريقية من التعاون مع روسيا، يضعون محظورات وقيودًا أخرى".وحضر حفل افتتاح المكتب التمثيلي لوكالة "سبوتنيك" في أديس أبابا، رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، ورئيس مجلس الاتحاد الإثيوبي أجينيهو تيشاغر، والمدير العالم لوكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"، التي تضم وكالة الأنباء الدولية "سبوتنيك"، دميتري كيسيليوف، فضلاً عن سياسيين آخرين رفيعي المستوى من الجانبين الروسي والإثيوبي.
https://sarabic.ae/20250219/صوت-أفريقيا-يجب-أن-يسمع-سبوتنيك-تفتتح-مركزا-تحريريا-متعدد-الوظائف-في-إثيوبيا--1097969510.html
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/13/1097969034_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6f3741506f9636b820d598da4b91b29c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, سبوتنيك, أخبار العالم الآن, أفريقيا
حصري, سبوتنيك, أخبار العالم الآن, أفريقيا

رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي: أفريقيا مهتمة بالتعاون مع روسيا

18:26 GMT 19.02.2025 (تم التحديث: 18:27 GMT 19.02.2025)
© Sputnik افتتاح المكتب التمثيلي لوكالة "سبوتنيك" في أديس أبابا، رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، والمدير العالم لوكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"، التي تضم وكالة الأنباء الدولية "سبوتنيك"، دميتري كيسيلوف
 افتتاح المكتب التمثيلي لوكالة سبوتنيك في أديس أبابا، رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، والمدير العالم لوكالة الأنباء الدولية روسيا سيغودنيا، التي تضم وكالة الأنباء الدولية سبوتنيك، دميتري كيسيلوف - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
صرّحت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الأربعاء، أن الدول الأفريقية مهتمة للغاية بتطوير التعاون مع روسيا، وهذا التعاون يؤتي ثماره بالفعل.
وقالت ماتفيينكو خلال مقابلة مع المدير العالم لوكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"، التي تضم وكالة الأنباء الدولية "سبوتنيك" في استوديو "سبوتنيك" الذي افتتح، اليوم الأربعاء، في إثيوبيا: "هم مهتمون جدًا بتطوير التعاون مع روسيا. وأود أن أقول إننا نشهد الآن نهضة في تطوير التعاون بين روسيا والدول الأفريقية، وقد بدأ هذا التعاون يؤتي ثماره بالفعل".
وأوضحت أن العالم يتجه بنشاط نحو هيكل متعدد الأقطاب، ونظام أكثر عدالة يأخذ في الاعتبار مصالح الشعوب الأفريقية.

وقالت: "العالم يتجه بنشاط نحو بناء نظام متعدد الأقطاب، عالم أكثر عدالة يأخذ في الاعتبار مصالح الشعوب الأفريقية وغيرها، ويبدو لي أن أفريقيا ستكون ولا تزال أحد الركائز المهمة لهذا العالم المتعدد الأقطاب".

وأشارت إلى أن أفريقيا تتطور بشكل نشط، والقارة لديها إمكانات وموارد هائلة.
افتتاح المكتب التمثيلي لوكالة سبوتنيك في أديس أبابا، رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، والمدير العالم لوكالة الأنباء الدولية روسيا سيغودنيا، التي تضم وكالة الأنباء الدولية سبوتنيك، دميتري كيسيلوف - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
"صوت أفريقيا يجب أن يسمع".. "سبوتنيك" تفتتح مركزا تحريريا متعدد الوظائف في إثيوبيا
17:37 GMT
وقالت: "يبدو لي أن أفريقيا ستكون، وهي، واحدة من أهم الركائز الأساسية لهذا العالم المتعدد الأقطاب، لأنها تتطور بسرعة كبيرة وبنشاط، تتمتع القارة الأفريقية بإمكانات هائلة وموارد معدنية هائلة وأحفوريات، والأمر الرئيسي هو أن هذه الدول مستيقظة وقد حققت استقلالها، بعد أن دفعت ثمنًا باهظًا لهذا الاستقلال، ولن يحولها أحد عن هذا المسار".

وأشارت إلى أن سياسة القمع التي يفرضها الغرب تم تنفيذها في جورجيا ورومانيا ومولدوفا، ويتم تنفيذ مثل هذا العمل أيضا في أفريقيا.

وقالت: "الغرب ينتهج سياسة القمع والتبعية لإرادته، وهو ينتهجها بكل قسوة، ويسعى فقط إلى تحقيق مصالحه الوطنية، دون مراعاة الحقوق السيادية لأية دولة، أو تشريعاتها، أو دستورها، أو تقاليدها، أو ثقافتها".
وتابعت: "يفرضون سياساتهم بشكل صارم، وأحياناً يخفون أنفسهم تحت ستار الديمقراطية، ويفرضون بشكل صارم الكيفية التي يعتقدون أن هذه الدولة أو تلك يجب أن تتطور بها، وهذه السيناريوهات فظيعة حقًا، لقد لاحظنا أخيرا جورجيا ورومانيا ومولدوفا. إنهم يقومون بنفس العمل في أفريقيا، بطبيعة الحال، عندما يمنعون الدول الأفريقية من التعاون مع روسيا، يضعون محظورات وقيودًا أخرى".

وفي وقت سابق من اليوم، افتتحت وكالة "سبوتنيك" رسميا مركزا تحريريا لها في إثيوبيا، وهي أول وسيلة إعلامية روسية تبث باللغة الأمهرية.

وحضر حفل افتتاح المكتب التمثيلي لوكالة "سبوتنيك" في أديس أبابا، رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، ورئيس مجلس الاتحاد الإثيوبي أجينيهو تيشاغر، والمدير العالم لوكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"، التي تضم وكالة الأنباء الدولية "سبوتنيك"، دميتري كيسيليوف، فضلاً عن سياسيين آخرين رفيعي المستوى من الجانبين الروسي والإثيوبي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала