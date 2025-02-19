https://sarabic.ae/20250219/رئيسة-مجلس-الفيدرالية-الروسي-أفريقيا-مهتمة-بالتعاون-مع-روسيا-1097970357.html

رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي: أفريقيا مهتمة بالتعاون مع روسيا

رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي: أفريقيا مهتمة بالتعاون مع روسيا

سبوتنيك عربي

صرّحت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الأربعاء، أن الدول الأفريقية مهتمة للغاية بتطوير التعاون مع روسيا، وهذا التعاون يؤتي ثماره بالفعل. 19.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-19T18:26+0000

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وقالت ماتفيينكو خلال مقابلة مع المدير العالم لوكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"، التي تضم وكالة الأنباء الدولية "سبوتنيك" في استوديو "سبوتنيك" الذي افتتح، اليوم الأربعاء، في إثيوبيا: "هم مهتمون جدًا بتطوير التعاون مع روسيا. وأود أن أقول إننا نشهد الآن نهضة في تطوير التعاون بين روسيا والدول الأفريقية، وقد بدأ هذا التعاون يؤتي ثماره بالفعل".وأوضحت أن العالم يتجه بنشاط نحو هيكل متعدد الأقطاب، ونظام أكثر عدالة يأخذ في الاعتبار مصالح الشعوب الأفريقية.وأشارت إلى أن أفريقيا تتطور بشكل نشط، والقارة لديها إمكانات وموارد هائلة.وقالت: "يبدو لي أن أفريقيا ستكون، وهي، واحدة من أهم الركائز الأساسية لهذا العالم المتعدد الأقطاب، لأنها تتطور بسرعة كبيرة وبنشاط، تتمتع القارة الأفريقية بإمكانات هائلة وموارد معدنية هائلة وأحفوريات، والأمر الرئيسي هو أن هذه الدول مستيقظة وقد حققت استقلالها، بعد أن دفعت ثمنًا باهظًا لهذا الاستقلال، ولن يحولها أحد عن هذا المسار".وقالت: "الغرب ينتهج سياسة القمع والتبعية لإرادته، وهو ينتهجها بكل قسوة، ويسعى فقط إلى تحقيق مصالحه الوطنية، دون مراعاة الحقوق السيادية لأية دولة، أو تشريعاتها، أو دستورها، أو تقاليدها، أو ثقافتها".وتابعت: "يفرضون سياساتهم بشكل صارم، وأحياناً يخفون أنفسهم تحت ستار الديمقراطية، ويفرضون بشكل صارم الكيفية التي يعتقدون أن هذه الدولة أو تلك يجب أن تتطور بها، وهذه السيناريوهات فظيعة حقًا، لقد لاحظنا أخيرا جورجيا ورومانيا ومولدوفا. إنهم يقومون بنفس العمل في أفريقيا، بطبيعة الحال، عندما يمنعون الدول الأفريقية من التعاون مع روسيا، يضعون محظورات وقيودًا أخرى".وحضر حفل افتتاح المكتب التمثيلي لوكالة "سبوتنيك" في أديس أبابا، رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، ورئيس مجلس الاتحاد الإثيوبي أجينيهو تيشاغر، والمدير العالم لوكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"، التي تضم وكالة الأنباء الدولية "سبوتنيك"، دميتري كيسيليوف، فضلاً عن سياسيين آخرين رفيعي المستوى من الجانبين الروسي والإثيوبي.

https://sarabic.ae/20250219/صوت-أفريقيا-يجب-أن-يسمع-سبوتنيك-تفتتح-مركزا-تحريريا-متعدد-الوظائف-في-إثيوبيا--1097969510.html

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