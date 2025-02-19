https://sarabic.ae/20250219/روسيا-تكشف-عن-خطط-لفتح-سفارات-لها-في-7-دول-أفريقية-1097950815.html
روسيا تكشف عن خطط لفتح سفارات لها في 7 دول أفريقية
روسيا تكشف عن خطط لفتح سفارات لها في 7 دول أفريقية
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن موسكو تخطط خلال العامين المقبلين، فتح سفارات لها في 7 دول أفريقية. 19.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-19T10:59+0000
2025-02-19T10:59+0000
2025-02-19T11:03+0000
روسيا
أفريقيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0b/1094674341_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0a72b14c52079e55734e42c172c09d34.jpg
وقال لافروف، في كلمة ألقاها في جلسة "ساعة الحكومة" بمجلس الدوما الروسي (البرلمان): "لقد تم بالفعل افتتاح 3 سفارات جديدة في أفريقيا، ومن المقرر افتتاح 7 سفارات أخرى، خلال العامين المقبلين".وبحسب الوزير، فمن المخطط بحلول عام 2026، فتح سفارات "في غامبيا وليبيريا وجزر القمر والنيجر وسيراليون وتوغو وجنوب السودان".وكان وزير الخارجية الروسي، قد اكد في 4 فبراير/ شباط الجاري، أن روسيا ستستمر في دعم الأصدقاء الأفارقة في مكافحة الإرهاب.وتابع: "ستستمر روسيا في دعم الأصدقاء الأفارقة في مكافحة الإرهاب، وستقدم المساعدة في مجال الأمن الغذائي، وستشمل المهام الرئيسية للإدارة الجديدة في وزارة الخارجية، تنسيق التعاون في إطار قمة روسيا - أفريقيا".إعلام: المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض أرعبت السياسيين في كييف والعواصم الأوروبية
https://sarabic.ae/20250219/بث-مباشر-لافروف-يلقي-كلمة-خلال-جلسة-في-مجلس-الدوما-الروسي--1097944941.html
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0b/1094674341_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d17b88d7019f8bc9b0145e9e7b2286e9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أفريقيا
روسيا تكشف عن خطط لفتح سفارات لها في 7 دول أفريقية
10:59 GMT 19.02.2025 (تم التحديث: 11:03 GMT 19.02.2025)
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن موسكو تخطط خلال العامين المقبلين، فتح سفارات لها في 7 دول أفريقية.
وقال لافروف، في كلمة ألقاها في جلسة "ساعة الحكومة" بمجلس الدوما الروسي (البرلمان): "لقد تم بالفعل افتتاح 3 سفارات جديدة في أفريقيا، ومن المقرر افتتاح 7 سفارات أخرى، خلال العامين المقبلين".
وبحسب الوزير، فمن المخطط بحلول عام 2026، فتح سفارات "في غامبيا وليبيريا وجزر القمر والنيجر وسيراليون وتوغو وجنوب السودان".
وأردف الوزير لافروف: "هذا رقم جدي للغاية، نحن نناقش أيضًا مع زملائنا في وزارة التنمية الاقتصادية ووزارة الصناعة والتجارة زيادة عدد البعثات التجارية في الأراضي الأفريقية، والآن هناك 5 منها فقط، ولكن هناك حاجة إلى المزيد".
وكان وزير الخارجية الروسي، قد اكد في 4 فبراير/ شباط الجاري، أن روسيا ستستمر في دعم الأصدقاء الأفارقة في مكافحة الإرهاب.
وقال لافروف، خلال افتتاح إدارة "الشراكة مع الدول الأفريقية"، التي تم إنشاؤها حديثًا في وزارة الخارجية الروسية: "يستمر حجم التجارة الروسية مع الدول الأفريقية في النمو وبلغ نحو 25 مليار دولار، لكن هذا بعيد عن الحد الأقصى".
وتابع: "ستستمر روسيا في دعم الأصدقاء الأفارقة
في مكافحة الإرهاب، وستقدم المساعدة في مجال الأمن الغذائي، وستشمل المهام الرئيسية للإدارة الجديدة في وزارة الخارجية، تنسيق التعاون في إطار قمة روسيا - أفريقيا".