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روسيا تكشف عن خطط لفتح سفارات لها في 7 دول أفريقية
روسيا تكشف عن خطط لفتح سفارات لها في 7 دول أفريقية
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن موسكو تخطط خلال العامين المقبلين، فتح سفارات لها في 7 دول أفريقية. 19.02.2025, سبوتنيك عربي
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روسيا
أفريقيا
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وقال لافروف، في كلمة ألقاها في جلسة "ساعة الحكومة" بمجلس الدوما الروسي (البرلمان): "لقد تم بالفعل افتتاح 3 سفارات جديدة في أفريقيا، ومن المقرر افتتاح 7 سفارات أخرى، خلال العامين المقبلين".وبحسب الوزير، فمن المخطط بحلول عام 2026، فتح سفارات "في غامبيا وليبيريا وجزر القمر والنيجر وسيراليون وتوغو وجنوب السودان".وكان وزير الخارجية الروسي، قد اكد في 4 فبراير/ شباط الجاري، أن روسيا ستستمر في دعم الأصدقاء الأفارقة في مكافحة الإرهاب.وتابع: "ستستمر روسيا في دعم الأصدقاء الأفارقة في مكافحة الإرهاب، وستقدم المساعدة في مجال الأمن الغذائي، وستشمل المهام الرئيسية للإدارة الجديدة في وزارة الخارجية، تنسيق التعاون في إطار قمة روسيا - أفريقيا".إعلام: المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض أرعبت السياسيين في كييف والعواصم الأوروبية
https://sarabic.ae/20250219/بث-مباشر-لافروف-يلقي-كلمة-خلال-جلسة-في-مجلس-الدوما-الروسي--1097944941.html
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روسيا, أفريقيا
روسيا, أفريقيا

روسيا تكشف عن خطط لفتح سفارات لها في 7 دول أفريقية

10:59 GMT 19.02.2025 (تم التحديث: 11:03 GMT 19.02.2025)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورالمؤتمر الوزاري لمنتدى الشراكة "روسيا - أفريقيا" في سوتشي، روسيا
المؤتمر الوزاري لمنتدى الشراكة روسيا - أفريقيا في سوتشي، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن موسكو تخطط خلال العامين المقبلين، فتح سفارات لها في 7 دول أفريقية.
وقال لافروف، في كلمة ألقاها في جلسة "ساعة الحكومة" بمجلس الدوما الروسي (البرلمان): "لقد تم بالفعل افتتاح 3 سفارات جديدة في أفريقيا، ومن المقرر افتتاح 7 سفارات أخرى، خلال العامين المقبلين".
وبحسب الوزير، فمن المخطط بحلول عام 2026، فتح سفارات "في غامبيا وليبيريا وجزر القمر والنيجر وسيراليون وتوغو وجنوب السودان".

وأردف الوزير لافروف: "هذا رقم جدي للغاية، نحن نناقش أيضًا مع زملائنا في وزارة التنمية الاقتصادية ووزارة الصناعة والتجارة زيادة عدد البعثات التجارية في الأراضي الأفريقية، والآن هناك 5 منها فقط، ولكن هناك حاجة إلى المزيد".

لافروف خلال كلمة في مجلس الدوما - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
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وكان وزير الخارجية الروسي، قد اكد في 4 فبراير/ شباط الجاري، أن روسيا ستستمر في دعم الأصدقاء الأفارقة في مكافحة الإرهاب.

وقال لافروف، خلال افتتاح إدارة "الشراكة مع الدول الأفريقية"، التي تم إنشاؤها حديثًا في وزارة الخارجية الروسية: "يستمر حجم التجارة الروسية مع الدول الأفريقية في النمو وبلغ نحو 25 مليار دولار، لكن هذا بعيد عن الحد الأقصى".

وتابع: "ستستمر روسيا في دعم الأصدقاء الأفارقة في مكافحة الإرهاب، وستقدم المساعدة في مجال الأمن الغذائي، وستشمل المهام الرئيسية للإدارة الجديدة في وزارة الخارجية، تنسيق التعاون في إطار قمة روسيا - أفريقيا".
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