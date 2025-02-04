https://sarabic.ae/20250204/لافروف-يتحدث-خلال-افتتاح-قسم-الشراكة-الجديد-مع-أفريقيا-في-موسكو-فيديو--1097467344.html
لافروف يتحدث خلال افتتاح قسم الشراكة الجديد مع أفريقيا في موسكو... فيديو
لافروف يتحدث خلال افتتاح قسم الشراكة الجديد مع أفريقيا في موسكو... فيديو
سبوتنيك عربي
يشارك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، في افتتاح إدارة الشراكة مع الدول الأفريقية التي تم إنشاؤها حديثًا في وزارة الخارجية الروسية في موسكو. 04.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-04T14:21+0000
2025-02-04T14:21+0000
2025-02-04T14:30+0000
روسيا
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وقال لافروف: "يستمر حجم التجارة الروسية مع الدول الأفريقية في النمو وبلغ نحو 25 مليار دولار، لكن هذا بعيد عن الحد الأقصى".وتابع: "ستستمر روسيا في دعم الأصدقاء الأفارقة في مكافحة الإرهاب، وستقدم المساعدة في مجال الأمن الغذائي".ومن بين المشاركين المدعوين رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول الأفريقية وممثلي الهيئات التنفيذية الفيدرالية في روسيا ورجال الأعمال والمنظمات العلمية والعامة المتخصصة والصحفيين.
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الأخبار
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لافروف يشارك في افتتاح إدارة الشراكة مع أفريقيا في وزارة الخارجية الروسية
سبوتنيك عربي
لافروف يشارك في افتتاح إدارة الشراكة مع أفريقيا في وزارة الخارجية الروسية
2025-02-04T14:21+0000
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روسيا, видео
لافروف يتحدث خلال افتتاح قسم الشراكة الجديد مع أفريقيا في موسكو... فيديو
14:21 GMT 04.02.2025 (تم التحديث: 14:30 GMT 04.02.2025)
يتبع
يشارك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، في افتتاح إدارة الشراكة مع الدول الأفريقية التي تم إنشاؤها حديثًا في وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
وقال لافروف: "يستمر حجم التجارة الروسية مع الدول الأفريقية في النمو وبلغ نحو 25 مليار دولار، لكن هذا بعيد عن الحد الأقصى".
وتابع: "ستستمر روسيا في دعم الأصدقاء الأفارقة في مكافحة الإرهاب، وستقدم المساعدة في مجال الأمن الغذائي".
ومن بين المشاركين المدعوين رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول الأفريقية وممثلي الهيئات التنفيذية الفيدرالية في روسيا ورجال الأعمال والمنظمات العلمية والعامة المتخصصة والصحفيين.