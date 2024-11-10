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بوتين: روسيا ستواصل تقديم المساعدة لدول أفريقيا في مختلف المجالات
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بوتين: روسيا ستواصل تقديم المساعدة لدول أفريقيا في مختلف المجالات
بوتين: روسيا ستواصل تقديم المساعدة لدول أفريقيا في مختلف المجالات
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التعاون بين روسيا ودول أفريقيا يشهد توسعاً متزايداً وتنوعاً ملحوظاً، وذلك خلال رسالة ألقاها وزير الخارجية سيرغي لافروف في... 10.11.2024, سبوتنيك عربي
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روسيا
فلاديمير بوتين
أفريقيا
قمة "روسيا-أفريقيا" في سوتشي
العالم
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وأشار بوتين في كلمته خلال الجلسة العامة للمؤتمر إلى أن هذا التعاون المكثف يتجسد في البرنامج الشامل للمؤتمر.وأوضح أن وزراء الخارجية سيبحثون على مدار يومين آفاق تنفيذ خطة عمل المنتدى للفترة 2023-2026، كما سيعملون على تحديد مسارات جديدة للتعاون المثمر والمستدام.كما شدد بوتين على أن روسيا ستواصل تقديم كل المساعدة الممكنة لأصدقائنا الأفارقة في مجموعة متنوعة من المجالات، مثل مكافحة الإرهاب والتطرف، ومكافحة الأمراض الوبائية، وحل مشاكل الغذاء والتغلب على عواقبها.ويعقد منتدى الشراكة "روسيا - أفريقيا"، يومي 9 و10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في مدينة سوتشي الروسية، حيث سيتم خلاله بحث "مواصلة تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية".
https://sarabic.ae/20241024/بوتين-يطالب-من-قمة-بريكس-بضرورة-توسيع-حضور-الدول-الأفريقية-في-مجلس-الأمن-الدولي--1094106945.html
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روسيا, فلاديمير بوتين, أفريقيا, قمة "روسيا-أفريقيا" في سوتشي, العالم, الأخبار
روسيا, فلاديمير بوتين, أفريقيا, قمة "روسيا-أفريقيا" في سوتشي, العالم, الأخبار

بوتين: روسيا ستواصل تقديم المساعدة لدول أفريقيا في مختلف المجالات

06:53 GMT 10.11.2024 (تم التحديث: 07:05 GMT 10.11.2024)
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع "بريكس بلس"
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع بريكس بلس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2024
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التعاون بين روسيا ودول أفريقيا يشهد توسعاً متزايداً وتنوعاً ملحوظاً، وذلك خلال رسالة ألقاها وزير الخارجية سيرغي لافروف في افتتاح المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى "روسيا – أفريقيا".
وأشار بوتين في كلمته خلال الجلسة العامة للمؤتمر إلى أن هذا التعاون المكثف يتجسد في البرنامج الشامل للمؤتمر.
وأوضح أن وزراء الخارجية سيبحثون على مدار يومين آفاق تنفيذ خطة عمل المنتدى للفترة 2023-2026، كما سيعملون على تحديد مسارات جديدة للتعاون المثمر والمستدام.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ (يسار) خلال مأدبة غداء غير رسمية لرؤساء وفود دول البريكس كجزء من قمة بريكس السادسة عشرة في قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
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وأضاف بوتين أن روسيا والدول الأفريقية تتشارك تطلعاتها نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب قائم على العدالة، والمساواة الحقيقية، واحترام سيادة القانون الدولي، بعيداً عن كافة أشكال التمييز والضغوط والعقوبات الأحادية.
كما شدد بوتين على أن روسيا ستواصل تقديم كل المساعدة الممكنة لأصدقائنا الأفارقة في مجموعة متنوعة من المجالات، مثل مكافحة الإرهاب والتطرف، ومكافحة الأمراض الوبائية، وحل مشاكل الغذاء والتغلب على عواقبها.
ويعقد منتدى الشراكة "روسيا - أفريقيا"، يومي 9 و10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في مدينة سوتشي الروسية، حيث سيتم خلاله بحث "مواصلة تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية".
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