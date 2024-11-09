https://sarabic.ae/20241109/الخارجية-الروسية-منتدى-روسيا-أفريقيا-بدد-الآمال-في-عزلة-روسيا-1094630711.html
الخارجية الروسية: "منتدى روسيا أفريقيا" بدد الآمال في عزلة روسيا
الخارجية الروسية: "منتدى روسيا أفريقيا" بدد الآمال في عزلة روسيا
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن انعقاد المؤتمر الوزاري الأول لـ"منتدى روسيا أفريقيا" أظهر أهمية... 09.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-09T13:46+0000
2024-11-09T13:46+0000
2024-11-09T13:46+0000
روسيا
أفريقيا
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واضافت زاخاروفا لـ"سبوتنيك"، أنه "من دون مبالغة، تُعقد عشرات الاجتماعات الثنائية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ويجتمع الزملاء الأفارقة مع بعضهم بعضا. كل هذا يحدث على هامش الحدث… وهذه المفاوضات مليئة بجدول أعمال عملي وذو صلة".وأشارت زاخاروفا إلى أنه "يتم مناقشة الاقتصاد، ومناقشة الاتصالات التجارية، ومناقشة التبادلات على أسس إنسانية، أي الثقافة والتعليم والعلوم والمشاريع الواعدة في جميع القطاعات، وهذا يعني أن هذا الحدث لا يوضح هذه التعددية القطبية فحسب، بل يظهر أيضًا عائد عملي، فهو مملوء بمعنى موضوعي محدد".وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أنه سيتم النظر خلال هذا المنتدى بقضايا "مواصلة تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية".
https://sarabic.ae/20241109/نائبة-وزير-خارجية-سيراليون-نبحث-توقيع-اتفاقيات-تعاون-جديدة-مع-روسيا-في-مجالات-مختلفة-1094628747.html
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روسيا, أفريقيا
الخارجية الروسية: "منتدى روسيا أفريقيا" بدد الآمال في عزلة روسيا
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن انعقاد المؤتمر الوزاري الأول لـ"منتدى روسيا أفريقيا" أظهر أهمية التعددية القطبية وبدّد "الآمال القذرة" لعزلة روسيا.
واضافت زاخاروفا لـ"سبوتنيك"، أنه "من دون مبالغة، تُعقد عشرات الاجتماعات الثنائية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ويجتمع الزملاء الأفارقة مع بعضهم بعضا. كل هذا يحدث على هامش الحدث… وهذه المفاوضات مليئة بجدول أعمال عملي وذو صلة".
وأشارت زاخاروفا إلى أن إقامة هذا الحدث "حطم آمال أحدهم القذرة في عزلة بلادنا".
وأشارت زاخاروفا إلى أنه "يتم مناقشة الاقتصاد، ومناقشة الاتصالات التجارية، ومناقشة التبادلات على أسس إنسانية، أي الثقافة والتعليم والعلوم والمشاريع الواعدة في جميع القطاعات، وهذا يعني أن هذا الحدث لا يوضح هذه التعددية القطبية فحسب، بل يظهر أيضًا عائد عملي، فهو مملوء بمعنى موضوعي محدد".
ويعقد منتدى الشراكة روسيا - أفريقيا، يومي 9 و10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في منطقة سيريوس الفيدرالية في مدينة سوتشي جنوبي روسيا.
وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أنه سيتم النظر خلال هذا المنتدى بقضايا "مواصلة تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية".