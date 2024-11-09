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https://sarabic.ae/20241109/نائبة-وزير-خارجية-سيراليون-نبحث-توقيع-اتفاقيات-تعاون-جديدة-مع-روسيا-في-مجالات-مختلفة-1094628747.html
نائبة وزير خارجية سيراليون: نبحث توقيع اتفاقيات تعاون جديدة مع روسيا في مجالات مختلفة
نائبة وزير خارجية سيراليون: نبحث توقيع اتفاقيات تعاون جديدة مع روسيا في مجالات مختلفة
سبوتنيك عربي
أعربت نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي في سيراليون، فرنسيس بياجي الغالي، عن أملها في توقيع بلادها اتفاقيات تعاون جديدة مع روسيا في مجالات مختلفة. 09.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-09T13:13+0000
2024-11-09T13:13+0000
روسيا
أفريقيا
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وقالت بياجي الغالي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش أعمال المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة بين روسيا وأفريقيا: "لقد ناقشنا الكثير من المشاريع منذ أن أتينا إلى هنا. وقد أعددنا العديد من مذكرات التفاهم. وهناك اتفاقيات في مجالات مختلفة لا تزال حكومتنا وحكومة روسيا تدرسها. ونأمل أن يتم توقيع هذه الاتفاقيات في المستقبل".وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم الموقعة بين سيراليون وروسيا في المجال الصحي، قالت بياجي الغالي: "لقد حاولنا تحسين الرعاية الصحية. ونحن نعلم أن روسيا متقدمة جدًا من حيث توفير الرعاية الصحية لمواطنيها. لذا نأمل أن تستمر من خلال هذه الاتفاقيات في تقديم الدعم لحكومة سيراليون من حيث تحسين الرعاية الصحية لدينا".كان وزير خارجية سيراليون، موسى تيموثي كابا، قد أكد، خلال زيارته إلى موسكو في أيار/مايو الماضي، أن بلاده تتطلع إلى استثمارات روسية في مجال الطاقة من أجل تطوير هذا القطاع الذي سيسهم في تطوير البلاد.وانطلقت، اليوم، أعمال المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة بين روسيا وأفريقيا، والذي يستمر لمدة يومين، في منطقة "سيريوس" الفيدرالية في مدينة سوتشي الروسية، لمتابعة قرارات القمة الروسية الأفريقية الثانية التي عقدت صيف عام 2023 في سان بطرسبورغ.
https://sarabic.ae/20241109/تركيا-لا-يمكن-الاستغناء-عن-روسيا-في-مجال-الطاقة-النووية-1094628201.html
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روسيا, أفريقيا
روسيا, أفريقيا

نائبة وزير خارجية سيراليون: نبحث توقيع اتفاقيات تعاون جديدة مع روسيا في مجالات مختلفة

13:13 GMT 09.11.2024
© Fotolia / macky_chعلم روسيا
علم روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2024
© Fotolia / macky_ch
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أعربت نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي في سيراليون، فرنسيس بياجي الغالي، عن أملها في توقيع بلادها اتفاقيات تعاون جديدة مع روسيا في مجالات مختلفة.
وقالت بياجي الغالي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش أعمال المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة بين روسيا وأفريقيا: "لقد ناقشنا الكثير من المشاريع منذ أن أتينا إلى هنا. وقد أعددنا العديد من مذكرات التفاهم. وهناك اتفاقيات في مجالات مختلفة لا تزال حكومتنا وحكومة روسيا تدرسها. ونأمل أن يتم توقيع هذه الاتفاقيات في المستقبل".
وأوضحت أن هذه الاتفاقية تشمل العديد من المجالات منها الزراعة والسياحة والتعليم.
وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم الموقعة بين سيراليون وروسيا في المجال الصحي، قالت بياجي الغالي: "لقد حاولنا تحسين الرعاية الصحية. ونحن نعلم أن روسيا متقدمة جدًا من حيث توفير الرعاية الصحية لمواطنيها. لذا نأمل أن تستمر من خلال هذه الاتفاقيات في تقديم الدعم لحكومة سيراليون من حيث تحسين الرعاية الصحية لدينا".
تركيا وروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2024
تركيا: لا يمكن الاستغناء عن روسيا في مجال الطاقة النووية
12:38 GMT
كان وزير خارجية سيراليون، موسى تيموثي كابا، قد أكد، خلال زيارته إلى موسكو في أيار/مايو الماضي، أن بلاده تتطلع إلى استثمارات روسية في مجال الطاقة من أجل تطوير هذا القطاع الذي سيسهم في تطوير البلاد.
وتتمتع روسيا بعلاقات وطيدة مع الدول الأفريقية في ظل حضور لافت للشركات الروسية الكبرى في السوق الأفريقية.
وانطلقت، اليوم، أعمال المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة بين روسيا وأفريقيا، والذي يستمر لمدة يومين، في منطقة "سيريوس" الفيدرالية في مدينة سوتشي الروسية، لمتابعة قرارات القمة الروسية الأفريقية الثانية التي عقدت صيف عام 2023 في سان بطرسبورغ.
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