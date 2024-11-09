https://sarabic.ae/20241109/نائبة-وزير-خارجية-سيراليون-نبحث-توقيع-اتفاقيات-تعاون-جديدة-مع-روسيا-في-مجالات-مختلفة-1094628747.html

نائبة وزير خارجية سيراليون: نبحث توقيع اتفاقيات تعاون جديدة مع روسيا في مجالات مختلفة

نائبة وزير خارجية سيراليون: نبحث توقيع اتفاقيات تعاون جديدة مع روسيا في مجالات مختلفة

سبوتنيك عربي

أعربت نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي في سيراليون، فرنسيس بياجي الغالي، عن أملها في توقيع بلادها اتفاقيات تعاون جديدة مع روسيا في مجالات مختلفة. 09.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-09T13:13+0000

2024-11-09T13:13+0000

2024-11-09T13:13+0000

روسيا

أفريقيا

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وقالت بياجي الغالي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش أعمال المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة بين روسيا وأفريقيا: "لقد ناقشنا الكثير من المشاريع منذ أن أتينا إلى هنا. وقد أعددنا العديد من مذكرات التفاهم. وهناك اتفاقيات في مجالات مختلفة لا تزال حكومتنا وحكومة روسيا تدرسها. ونأمل أن يتم توقيع هذه الاتفاقيات في المستقبل".وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم الموقعة بين سيراليون وروسيا في المجال الصحي، قالت بياجي الغالي: "لقد حاولنا تحسين الرعاية الصحية. ونحن نعلم أن روسيا متقدمة جدًا من حيث توفير الرعاية الصحية لمواطنيها. لذا نأمل أن تستمر من خلال هذه الاتفاقيات في تقديم الدعم لحكومة سيراليون من حيث تحسين الرعاية الصحية لدينا".كان وزير خارجية سيراليون، موسى تيموثي كابا، قد أكد، خلال زيارته إلى موسكو في أيار/مايو الماضي، أن بلاده تتطلع إلى استثمارات روسية في مجال الطاقة من أجل تطوير هذا القطاع الذي سيسهم في تطوير البلاد.وانطلقت، اليوم، أعمال المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة بين روسيا وأفريقيا، والذي يستمر لمدة يومين، في منطقة "سيريوس" الفيدرالية في مدينة سوتشي الروسية، لمتابعة قرارات القمة الروسية الأفريقية الثانية التي عقدت صيف عام 2023 في سان بطرسبورغ.

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