https://sarabic.ae/20250116/بوتين-يعلن-زيادة-حجم-التبادل-التجاري-بين-روسيا-وجمهورية-أفريقيا-الوسطى-1096841406.html

بوتين يعلن زيادة حجم التبادل التجاري بين روسيا وجمهورية أفريقيا الوسطى

بوتين يعلن زيادة حجم التبادل التجاري بين روسيا وجمهورية أفريقيا الوسطى

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وجمهورية أفريقيا الوسطى ارتفع بنحو ثمانية أضعاف، خلال العام الماضي، وهو اتجاه... 16.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-16T13:17+0000

2025-01-16T13:17+0000

2025-01-16T13:17+0000

روسيا

أفريقيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/10/1096840955_0:299:2970:1970_1920x0_80_0_0_06c3a24c8b810b4a446691bb6d154cce.jpg

وقال بوتين خلال اجتماع مع رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى في الكرملين: "فيما يتعلق بالعلاقات التجارية والاقتصادية، فإن الأرقام المطلقة، ليست كبيرة بعد، ولكن أود أن أشير إلى اتجاه جيد للغاية، فقد زاد حجم التجارة بنحو ثمانية أضعاف خلال العام الماضي، وهذا بشكل عام، مؤشر جيد".وأشار بوتين إلى أن روسيا وجمهورية أفريقيا الوسطى ستواصلان تعاونهما في المسائل الأمنية.وقال بوتين: "أود أن أشير إلى تعاوننا في المجال الأمني، نحن نعتزم مواصلة العمل في هذا الاتجاه كما فعلنا سابقا، وسوف نناقش هذه الآفاق معكم في الاجتماع الموسع، ثم في وقت لاحق خلال اجتماعنا وجهاً لوجه".وأكد الرئيس بوتين أن روسيا مستعدة لمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية إلى جمهورية أفريقيا الوسطى إذا لزم الأمر.وفي السياق ذاته، شكر رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستين أرشانج تواديرا، الرئيس بوتين على إمدادات الحبوب والوقود إلى بلاده.وقال تواديرا: "أشكركم من أعماق قلبي على إمدادات الحبوب والوقود إلى بانغي".وأكد أن البلاد ستواصل التعاون مع روسيا لتعزيز الأمن في جمهورية أفريقيا الوسطى، قائلا: "سنواصل العمل معا لتعزيز الأمن في جميع أنحاء البلاد، وعلى الحدود، أينما يأتي التهديد".وشكر تواديرا، الرئيس بوتين على الدعم الذي سمح بعودة الاستقرار إلى البلاد واحتلال مكانة بين الدول ذات السيادة.ووصل رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوستين أرشانج تواديرا إلى موسكو، يوم الأربعاء، في زيارة رسمية.

https://sarabic.ae/20250111/3-دول-أفريقية-ضمن-أكبر-10-دول-منتجة-لليورانيوم-في-العالم-1096681499.html

https://sarabic.ae/20241126/---مسؤول-لدى-روساتوم-يكشف-عن-فرصة-للتعاون-النووي-بين-روسيا-وأفريقيا---1095216667.html

أفريقيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أفريقيا