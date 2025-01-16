بوتين يعلن زيادة حجم التبادل التجاري بين روسيا وجمهورية أفريقيا الوسطى
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورلقاء الرئيس فلاديمير بوتن، مع رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستين أرشانج تواديرا
© Sputnik . Sergey Bobylev/
تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وجمهورية أفريقيا الوسطى ارتفع بنحو ثمانية أضعاف، خلال العام الماضي، وهو اتجاه جيد، على الرغم من أن القيم المطلقة لا تزال صغيرة.
وقال بوتين خلال اجتماع مع رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى في الكرملين: "فيما يتعلق بالعلاقات التجارية والاقتصادية، فإن الأرقام المطلقة، ليست كبيرة بعد، ولكن أود أن أشير إلى اتجاه جيد للغاية، فقد زاد حجم التجارة بنحو ثمانية أضعاف خلال العام الماضي، وهذا بشكل عام، مؤشر جيد".
وأشار بوتين إلى أن روسيا وجمهورية أفريقيا الوسطى ستواصلان تعاونهما في المسائل الأمنية.
وقال بوتين: "أود أن أشير إلى تعاوننا في المجال الأمني، نحن نعتزم مواصلة العمل في هذا الاتجاه كما فعلنا سابقا، وسوف نناقش هذه الآفاق معكم في الاجتماع الموسع، ثم في وقت لاحق خلال اجتماعنا وجهاً لوجه".
11 يناير, 11:49 GMT
وأكد الرئيس بوتين أن روسيا مستعدة لمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية إلى جمهورية أفريقيا الوسطى إذا لزم الأمر.
نحن مستعدون لمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية إذا لزم الأمر، أنتم تعلمون أننا نقوم بذلك. يتعلق الأمر بشكل أساسي بإمدادات الغذاء، وفي المقام الأول القمح، نحن مستعدون لمواصلة التعاون في هذا الصدد.
وفي السياق ذاته، شكر رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستين أرشانج تواديرا، الرئيس بوتين على إمدادات الحبوب والوقود إلى بلاده.
وقال تواديرا: "أشكركم من أعماق قلبي على إمدادات الحبوب والوقود إلى بانغي".
⚡️ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا وجمهورية أفريقيا الوسطى بنحو 8 مرات خلال العام الماضي وهذا اتجاه جيد.— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) January 16, 2025
◀️ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاءه رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوستان آرشانج توادير https://t.co/g2TVWI0RPi
وأكد أن البلاد ستواصل التعاون مع روسيا لتعزيز الأمن في جمهورية أفريقيا الوسطى، قائلا: "سنواصل العمل معا لتعزيز الأمن في جميع أنحاء البلاد، وعلى الحدود، أينما يأتي التهديد".
26 نوفمبر 2024, 14:53 GMT
وأضاف: "من أجل تعزيز هذا التعاون، قمنا بتكثيف تدريب أفرادنا العسكريين. كما تم تسليم المعدات العسكرية".
وشكر تواديرا، الرئيس بوتين على الدعم الذي سمح بعودة الاستقرار إلى البلاد واحتلال مكانة بين الدول ذات السيادة.
ووصل رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوستين أرشانج تواديرا إلى موسكو، يوم الأربعاء، في زيارة رسمية.