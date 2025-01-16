بوتين يعلن زيادة حجم التبادل التجاري بين روسيا وجمهورية أفريقيا الوسطى

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
محاولة الهجوم على محطة ضخ "التيار التركي".. إلى أي مدى يهدد أمن الطاقة لدول أوروبا؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
من الملعب
برشلونة يكتسح ريال مدريد ويتوّج بكأس السوبر الإسباني
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط الغرب تخفيف العقوبات عن سوريا بالمسار السياسي؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
13:29 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: من غير المبرر بقاء الولايات المتحدة في سوريا وسياستها أوجدت داعش
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استعدادات إسرائيلية لانسحاب تدريجي من غزة ، مع استمرار التصعيد في الضفة الغربية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
09:52 GMT
8 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:03 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
10:14 GMT
46 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:30 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
12:37 GMT
23 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الاتفاق بين إسرائيل وحماس ليس حل سلام
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250116/بوتين-يعلن-زيادة-حجم-التبادل-التجاري-بين-روسيا-وجمهورية-أفريقيا-الوسطى-1096841406.html
بوتين يعلن زيادة حجم التبادل التجاري بين روسيا وجمهورية أفريقيا الوسطى
بوتين يعلن زيادة حجم التبادل التجاري بين روسيا وجمهورية أفريقيا الوسطى
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وجمهورية أفريقيا الوسطى ارتفع بنحو ثمانية أضعاف، خلال العام الماضي، وهو اتجاه... 16.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-16T13:17+0000
2025-01-16T13:17+0000
روسيا
أفريقيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/10/1096840955_0:299:2970:1970_1920x0_80_0_0_06c3a24c8b810b4a446691bb6d154cce.jpg
وقال بوتين خلال اجتماع مع رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى في الكرملين: "فيما يتعلق بالعلاقات التجارية والاقتصادية، فإن الأرقام المطلقة، ليست كبيرة بعد، ولكن أود أن أشير إلى اتجاه جيد للغاية، فقد زاد حجم التجارة بنحو ثمانية أضعاف خلال العام الماضي، وهذا بشكل عام، مؤشر جيد".وأشار بوتين إلى أن روسيا وجمهورية أفريقيا الوسطى ستواصلان تعاونهما في المسائل الأمنية.وقال بوتين: "أود أن أشير إلى تعاوننا في المجال الأمني، نحن نعتزم مواصلة العمل في هذا الاتجاه كما فعلنا سابقا، وسوف نناقش هذه الآفاق معكم في الاجتماع الموسع، ثم في وقت لاحق خلال اجتماعنا وجهاً لوجه".وأكد الرئيس بوتين أن روسيا مستعدة لمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية إلى جمهورية أفريقيا الوسطى إذا لزم الأمر.وفي السياق ذاته، شكر رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستين أرشانج تواديرا، الرئيس بوتين على إمدادات الحبوب والوقود إلى بلاده.وقال تواديرا: "أشكركم من أعماق قلبي على إمدادات الحبوب والوقود إلى بانغي".وأكد أن البلاد ستواصل التعاون مع روسيا لتعزيز الأمن في جمهورية أفريقيا الوسطى، قائلا: "سنواصل العمل معا لتعزيز الأمن في جميع أنحاء البلاد، وعلى الحدود، أينما يأتي التهديد".وشكر تواديرا، الرئيس بوتين على الدعم الذي سمح بعودة الاستقرار إلى البلاد واحتلال مكانة بين الدول ذات السيادة.ووصل رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوستين أرشانج تواديرا إلى موسكو، يوم الأربعاء، في زيارة رسمية.
https://sarabic.ae/20250111/3-دول-أفريقية-ضمن-أكبر-10-دول-منتجة-لليورانيوم-في-العالم-1096681499.html
https://sarabic.ae/20241126/---مسؤول-لدى-روساتوم-يكشف-عن-فرصة-للتعاون-النووي-بين-روسيا-وأفريقيا---1095216667.html
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/10/1096840955_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_cd96c1b490c1c0d3ace1c7fde3c9d408.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أفريقيا
روسيا, أفريقيا

بوتين يعلن زيادة حجم التبادل التجاري بين روسيا وجمهورية أفريقيا الوسطى

13:17 GMT 16.01.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورلقاء الرئيس فلاديمير بوتن، مع رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستين أرشانج تواديرا
لقاء الرئيس فلاديمير بوتن، مع رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستين أرشانج تواديرا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وجمهورية أفريقيا الوسطى ارتفع بنحو ثمانية أضعاف، خلال العام الماضي، وهو اتجاه جيد، على الرغم من أن القيم المطلقة لا تزال صغيرة.
وقال بوتين خلال اجتماع مع رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى في الكرملين: "فيما يتعلق بالعلاقات التجارية والاقتصادية، فإن الأرقام المطلقة، ليست كبيرة بعد، ولكن أود أن أشير إلى اتجاه جيد للغاية، فقد زاد حجم التجارة بنحو ثمانية أضعاف خلال العام الماضي، وهذا بشكل عام، مؤشر جيد".
وأشار بوتين إلى أن روسيا وجمهورية أفريقيا الوسطى ستواصلان تعاونهما في المسائل الأمنية.
وقال بوتين: "أود أن أشير إلى تعاوننا في المجال الأمني، نحن نعتزم مواصلة العمل في هذا الاتجاه كما فعلنا سابقا، وسوف نناقش هذه الآفاق معكم في الاجتماع الموسع، ثم في وقت لاحق خلال اجتماعنا وجهاً لوجه".
مفاعل نووي روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
مجتمع
3 دول أفريقية ضمن أكبر 10 دول منتجة لليورانيوم في العالم
11 يناير, 11:49 GMT
وأكد الرئيس بوتين أن روسيا مستعدة لمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية إلى جمهورية أفريقيا الوسطى إذا لزم الأمر.

نحن مستعدون لمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية إذا لزم الأمر، أنتم تعلمون أننا نقوم بذلك. يتعلق الأمر بشكل أساسي بإمدادات الغذاء، وفي المقام الأول القمح، نحن مستعدون لمواصلة التعاون في هذا الصدد.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الخط المباشر السنوي مع المواطنين الروس - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وفي السياق ذاته، شكر رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستين أرشانج تواديرا، الرئيس بوتين على إمدادات الحبوب والوقود إلى بلاده.
وقال تواديرا: "أشكركم من أعماق قلبي على إمدادات الحبوب والوقود إلى بانغي".
وأكد أن البلاد ستواصل التعاون مع روسيا لتعزيز الأمن في جمهورية أفريقيا الوسطى، قائلا: "سنواصل العمل معا لتعزيز الأمن في جميع أنحاء البلاد، وعلى الحدود، أينما يأتي التهديد".
الرئيس التنفيذي لشركة روساتوم في وسط وجنوب أفريقيا، ريان كولير - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
مسؤول لدى "روساتوم" يكشف عن فرصة للتعاون النووي بين روسيا وأفريقيا
26 نوفمبر 2024, 14:53 GMT

وأضاف: "من أجل تعزيز هذا التعاون، قمنا بتكثيف تدريب أفرادنا العسكريين. كما تم تسليم المعدات العسكرية".

وشكر تواديرا، الرئيس بوتين على الدعم الذي سمح بعودة الاستقرار إلى البلاد واحتلال مكانة بين الدول ذات السيادة.
ووصل رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوستين أرشانج تواديرا إلى موسكو، يوم الأربعاء، في زيارة رسمية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала