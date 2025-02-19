https://sarabic.ae/20250219/صوت-أفريقيا-يجب-أن-يسمع-سبوتنيك-تفتتح-مركزا-تحريريا-متعدد-الوظائف-في-إثيوبيا--1097969510.html

"صوت أفريقيا يجب أن يسمع".. "سبوتنيك" تفتتح مركزا تحريريا متعدد الوظائف في إثيوبيا

"صوت أفريقيا يجب أن يسمع".. "سبوتنيك" تفتتح مركزا تحريريا متعدد الوظائف في إثيوبيا

سبوتنيك عربي

افتتحت وكالة "سبوتنيك" رسميا مركزا تحريريا لها في إثيوبيا، وهي أول وسيلة إعلامية روسية تبث باللغة الأمهرية. 19.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-19T17:37+0000

2025-02-19T17:37+0000

2025-02-19T17:59+0000

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وحضر حفل افتتاح المكتب التمثيلي لوكالة "سبوتنيك" في أديس أبابا، رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، ورئيس مجلس الاتحاد الإثيوبي أجينيهو تيشاغر، والمدير العالم لوكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"، التي تضم وكالة الأنباء الدولية "سبوتنيك"، دميتري كيسيليوف، فضلاً عن سياسيين آخرين رفيعي المستوى من الجانبين الروسي والإثيوبي.وتابع: "في الواقع، تحصل إثيوبيا على 32 صوتًا جديدًا، وسوف يتم تعزيز صوت إثيوبيا في العالم بشكل كبير، وإذا أخذنا في الاعتبار أننا نتعامل مع إثيوبيا بحب كبير وتعاطف كبير، فإن هذا يشكل موردًا ضخمًا لإثيوبيا".وفي السياق ذاته، قال رئيس مجلس الاتحاد الإثيوبي، أجينيهو تيشاغر، إن "أنشطة سبوتنيك ستساعد في تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين إثيوبيا وروسيا. أنا مقتنع بأن سبوتنيك ستحقق أهدافها".ويعد مكتب "سبوتنيك" في إثيوبيا أول مركز تحريري متعدد الوظائف بهذا الحجم لوكالة إعلامية روسية في إثيوبيا، ويتم التخطيط لإنشاء محتوى للإذاعة وموقع على شبكة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي والتطبيقات باللغة الأمهرية والإنجليزية، والقيام بأعمال المراسلات، بما في ذلك مع الاتحاد الأفريقي، وحاليا لقد تم بالفعل إطلاق العديد من المشاريع باللغة الأمهرية.وتعد وكالة "سبوتنيك" عضوًا في اتحاد الإذاعات الإفريقية وحائزة على جوائزه الإذاعية، ويجري صحفيو "سبوتنيك" مقابلات منتظمة مع كبار المسؤولين في الدول الأفريقية، كما تعد "سبوتنيك" واحدة من أكبر الوكالات والمحطات الإذاعية الدولية، وتعمل بأكثر من 30 لغة، وتملك المؤسسة الإعلامية 25 مركزاً تحريرياً حول العالم.

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