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"صوت أفريقيا يجب أن يسمع".. "سبوتنيك" تفتتح مركزا تحريريا متعدد الوظائف في إثيوبيا
"صوت أفريقيا يجب أن يسمع".. "سبوتنيك" تفتتح مركزا تحريريا متعدد الوظائف في إثيوبيا
سبوتنيك عربي
افتتحت وكالة "سبوتنيك" رسميا مركزا تحريريا لها في إثيوبيا، وهي أول وسيلة إعلامية روسية تبث باللغة الأمهرية. 19.02.2025, سبوتنيك عربي
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وحضر حفل افتتاح المكتب التمثيلي لوكالة "سبوتنيك" في أديس أبابا، رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، ورئيس مجلس الاتحاد الإثيوبي أجينيهو تيشاغر، والمدير العالم لوكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"، التي تضم وكالة الأنباء الدولية "سبوتنيك"، دميتري كيسيليوف، فضلاً عن سياسيين آخرين رفيعي المستوى من الجانبين الروسي والإثيوبي.وتابع: "في الواقع، تحصل إثيوبيا على 32 صوتًا جديدًا، وسوف يتم تعزيز صوت إثيوبيا في العالم بشكل كبير، وإذا أخذنا في الاعتبار أننا نتعامل مع إثيوبيا بحب كبير وتعاطف كبير، فإن هذا يشكل موردًا ضخمًا لإثيوبيا".وفي السياق ذاته، قال رئيس مجلس الاتحاد الإثيوبي، أجينيهو تيشاغر، إن "أنشطة سبوتنيك ستساعد في تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين إثيوبيا وروسيا. أنا مقتنع بأن سبوتنيك ستحقق أهدافها".ويعد مكتب "سبوتنيك" في إثيوبيا أول مركز تحريري متعدد الوظائف بهذا الحجم لوكالة إعلامية روسية في إثيوبيا، ويتم التخطيط لإنشاء محتوى للإذاعة وموقع على شبكة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي والتطبيقات باللغة الأمهرية والإنجليزية، والقيام بأعمال المراسلات، بما في ذلك مع الاتحاد الأفريقي، وحاليا لقد تم بالفعل إطلاق العديد من المشاريع باللغة الأمهرية.وتعد وكالة "سبوتنيك" عضوًا في اتحاد الإذاعات الإفريقية وحائزة على جوائزه الإذاعية، ويجري صحفيو "سبوتنيك" مقابلات منتظمة مع كبار المسؤولين في الدول الأفريقية، كما تعد "سبوتنيك" واحدة من أكبر الوكالات والمحطات الإذاعية الدولية، وتعمل بأكثر من 30 لغة، وتملك المؤسسة الإعلامية 25 مركزاً تحريرياً حول العالم.
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حصري, سبوتنيك, أخبار إثيوبيا, أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن
حصري, سبوتنيك, أخبار إثيوبيا, أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن

"صوت أفريقيا يجب أن يسمع".. "سبوتنيك" تفتتح مركزا تحريريا متعدد الوظائف في إثيوبيا

17:37 GMT 19.02.2025 (تم التحديث: 17:59 GMT 19.02.2025)
© Sputnik افتتاح المكتب التمثيلي لوكالة "سبوتنيك" في أديس أبابا، رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، والمدير العالم لوكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"، التي تضم وكالة الأنباء الدولية "سبوتنيك"، دميتري كيسيلوف
 افتتاح المكتب التمثيلي لوكالة سبوتنيك في أديس أبابا، رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، والمدير العالم لوكالة الأنباء الدولية روسيا سيغودنيا، التي تضم وكالة الأنباء الدولية سبوتنيك، دميتري كيسيلوف - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
© Sputnik
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حصري
افتتحت وكالة "سبوتنيك" رسميا مركزا تحريريا لها في إثيوبيا، وهي أول وسيلة إعلامية روسية تبث باللغة الأمهرية.
وحضر حفل افتتاح المكتب التمثيلي لوكالة "سبوتنيك" في أديس أبابا، رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، ورئيس مجلس الاتحاد الإثيوبي أجينيهو تيشاغر، والمدير العالم لوكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"، التي تضم وكالة الأنباء الدولية "سبوتنيك"، دميتري كيسيليوف، فضلاً عن سياسيين آخرين رفيعي المستوى من الجانبين الروسي والإثيوبي.

وقالت ماتفيينكو: "نتخذ خطوة كبيرة نحو تعزيز التعاون الواسع النطاق بين روسيا وإثيوبيا وروسيا وأفريقيا، وبالطبع، أولاً وقبل كل شيء، التفاعل المعلوماتي، والذي أود أن أقول الآن إنه مهم للغاية لتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب عادل حقًا، وهو النظام الذي ستؤخذ فيه مصالح البلدان الأفريقية في الاعتبار بشكل كامل".

© Sputnik افتتاح المكتب التمثيلي لوكالة "سبوتنيك" في أديس أبابا، رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، والمدير العالم لوكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"، التي تضم وكالة الأنباء الدولية "سبوتنيك"، دميتري كيسيلوف
 افتتاح المكتب التمثيلي لوكالة سبوتنيك في أديس أبابا، رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، والمدير العالم لوكالة الأنباء الدولية روسيا سيغودنيا، التي تضم وكالة الأنباء الدولية سبوتنيك، دميتري كيسيلوف - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
افتتاح المكتب التمثيلي لوكالة "سبوتنيك" في أديس أبابا، رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، والمدير العالم لوكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"، التي تضم وكالة الأنباء الدولية "سبوتنيك"، دميتري كيسيلوف
© Sputnik
بدوره، قال المدير العام لوكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"، دميتري كيسيليوف: "نحن نعتقد أن أفريقيا مهمة جدًا. يجب أن يُسمع صوتها في العالم. المقابلات التي سنتلقاها هنا، ومصادر المعلومات، والأشخاص الذين سيظهرون معنا، ستظهر أيضًا بجميع اللغات الـ 32 التي نعمل بها في العالم".
وتابع: "في الواقع، تحصل إثيوبيا على 32 صوتًا جديدًا، وسوف يتم تعزيز صوت إثيوبيا في العالم بشكل كبير، وإذا أخذنا في الاعتبار أننا نتعامل مع إثيوبيا بحب كبير وتعاطف كبير، فإن هذا يشكل موردًا ضخمًا لإثيوبيا".
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وفي السياق ذاته، قال رئيس مجلس الاتحاد الإثيوبي، أجينيهو تيشاغر، إن "أنشطة سبوتنيك ستساعد في تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين إثيوبيا وروسيا. أنا مقتنع بأن سبوتنيك ستحقق أهدافها".
© Sputnik افتتاح المكتب التمثيلي لوكالة "سبوتنيك" في أديس أبابا، رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، والمدير العالم لوكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"، التي تضم وكالة الأنباء الدولية "سبوتنيك"، دميتري كيسيلوف
 افتتاح المكتب التمثيلي لوكالة سبوتنيك في أديس أبابا، رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، والمدير العالم لوكالة الأنباء الدولية روسيا سيغودنيا، التي تضم وكالة الأنباء الدولية سبوتنيك، دميتري كيسيلوف - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
افتتاح المكتب التمثيلي لوكالة "سبوتنيك" في أديس أبابا، رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، والمدير العالم لوكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"، التي تضم وكالة الأنباء الدولية "سبوتنيك"، دميتري كيسيلوف
© Sputnik
ويعد مكتب "سبوتنيك" في إثيوبيا أول مركز تحريري متعدد الوظائف بهذا الحجم لوكالة إعلامية روسية في إثيوبيا، ويتم التخطيط لإنشاء محتوى للإذاعة وموقع على شبكة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي والتطبيقات باللغة الأمهرية والإنجليزية، والقيام بأعمال المراسلات، بما في ذلك مع الاتحاد الأفريقي، وحاليا لقد تم بالفعل إطلاق العديد من المشاريع باللغة الأمهرية.

وتعمل وكالة "سبوتنيك" بشكل نشط في القارة الأفريقية وتزيد من حضورها هناك، ويتم بث البرامج الإذاعية باللغتين الإنجليزية والفرنسية على محطات الإذاعة في نيجيريا وبوتسوانا والكاميرون والنيجر ومالي وغينيا وزامبيا.

وتعد وكالة "سبوتنيك" عضوًا في اتحاد الإذاعات الإفريقية وحائزة على جوائزه الإذاعية، ويجري صحفيو "سبوتنيك" مقابلات منتظمة مع كبار المسؤولين في الدول الأفريقية، كما تعد "سبوتنيك" واحدة من أكبر الوكالات والمحطات الإذاعية الدولية، وتعمل بأكثر من 30 لغة، وتملك المؤسسة الإعلامية 25 مركزاً تحريرياً حول العالم.
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