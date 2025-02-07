منتجو موسكو يرفعون صادراتهم إلى شمال أفريقيا بنسبة تفوق 16%
11:50 GMT 07.02.2025 (تم التحديث: 12:04 GMT 07.02.2025)
© Press service of the Department of Investment and Industrial Policy of the Moscow Government.منتجات روسية
© Press service of the Department of Investment and Industrial Policy of the Moscow Government.
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أفاد وزير حكومة موسكو ورئيس إدارة الاستثمار والسياسة الصناعية في موسكو، أناتولي غاربوزوف، اليوم الجمعة، أن الشركات الصناعية في موسكو زادت صادراتها إلى دول شمال أفريقيا بنسبة 16.4% في الفترة، من يناير/ كانون الثاني إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
وبحسب غاربوزوف، فإن دول شمال القارة تستهلك تقليديا غالبية صادرات موسكو إلى أفريقيا، حيث يوجد طلب على المنتجات الصناعية عالية التقنية.
وقال غاربوزوف إن "توسيع نطاق المنتجات الموردة يعد خطوة مهمة لتعزيز موقف الصناعيين الروس في شمال أفريقيا. وبالتالي، فإن المجالات ذات الأولوية لصادرات موسكو إلى مصر هي صناعات الهندسة الميكانيكية وصناعة الآلات، والإلكترونيات الدقيقة، وإنتاج الأغذية. وفي الوقت نفسه، فإن التعاون الوثيق مع المغرب واعد في مجالات مثل الصناعات الكيميائية والكابلات والأغذية".
ولتعزيز تصدير منتجات موسكو إلى الأسواق الخارجية، تم إنشاء مركز "موسبروم" في عام 2019، حيث يدعم المتخصصون فيه رجال الأعمال في جميع مراحل أنشطتهم الاقتصادية الخارجية. وبفضل دعم المركز، تمكن الصناعي في موسكو من توفير أكثر من مئة جهاز للتحقق من الدفع دون تلامس في وسائل النقل العام إلى المغرب.
علاوة على ذلك، فإن إحدى أدوات الدعم الأكثر فعالية من شركة "موسبروم" هو برنامج المشتري، الذي يسمح لشركات موسكو بالمشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية، وإجراء المفاوضات في تنسيقات (B2B) و(B2G). ويفتح هذا آفاقاً لدخول أسواق جديدة، وتوسيع نطاق المنتجات المصدرة، وجذب الاستثمارات.
وتساعد الدولة أيضًا المصدرين في موسكو بشكل فعال. ويذكر أن المشروع الوطني "التعاون الدولي والتصدير" هو عبارة عن مجموعة متكاملة من إجراءات الدعم المعلوماتي والمالي والتأميني واللوجستي. في إطارها، تعمل المنصة الرقمية "My Export"، حيث يمكنك، على سبيل المثال، الحصول على نصائح مجانية من الخبراء، وتحليلات، ومساعدة في الترويج للسلع في الأسواق الدولية، والحصول على تدريب عبر الإنترنت وغير ذلك الكثير.