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لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره الفيتنامي في موسكو... فيديو
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره الفيتنامي في موسكو... فيديو
سبوتنيك عربي
عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا مع نظيره الفيتنامي بوي ثانه شون، في العاصمة الروسية موسكو. 02.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-02T10:53+0000
2025-04-02T11:08+0000
روسيا
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وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك عقب محادثاته مع وزير الخارجية الفيتنامي، إن روسيا دعت الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي تو لام، لحضور احتفالات يوم النصر في موسكو في مايو/أيار المقبل، وستكون سعيدة برؤيته هناك.وأضاف لافروف: "نولي أهمية خاصة لمشاركة الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي، الرفيق تو لام، في احتفالات يوم النصر في موسكو في مايو المقبل. وفي الوقت نفسه، سيقوم الرفيق تو لام بزيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية، والتي نستعد لها بنشاط اليوم. ويجري العمل على إعداد برنامج شيق للغاية ومجموعة من الوثائق المهمة، والتي آمل أن يتم الاتفاق عليها وتوقيعها بنجاح".وأشار لافروف إلى أن فيتنام وروسيا تعملان على تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للبلاد في عام 2024.بدوره، قال وزير الخارجية الفيتنامي بوي ثانه سون، إنه بحث مع لافروف الاستعدادات لزيارة الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي إلى روسيا. وقال: "الغرض الخاص من زيارتنا هو التحضير للزيارة الرسمية للأمين العام تو لام، إلى روسيا بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك وصوله ومشاركته في الذكرى الثمانين للحرب الوطنية العظمى".ولفت لافروف النظر إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وفيتنام، في عام 2024، سيبلغ نحو 6 مليارات دولار، ومن المقرر أن تنفذ الدولتان مشاريع في مجال الطاقة.وتابع لافروف قائلا: "لاحظنا أنه بفضل الجهود المشتركة، تمكنا من ضمان نمو واثق في حجم التجارة العام الماضي بأكثر من 20٪، ليصل إلى ما يقرب من 6 مليارات دولار".وأكد أن هذا ليس الحد، ولدى روسيا وفيتنام فرص ستستغلها الدولتان بشكل نشط، كما أن الطرفين ملتزمان أيضًا بمشاريع النفط والغاز المشتركة في روسيا وعلى الجرف القاري لفيتنام.
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مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الفيتنامي بوي ثانه شون
سبوتنيك عربي
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الفيتنامي بوي ثانه شون
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روسيا, موسكو, العالم, فيتنام, видео, أخبار روسيا اليوم, الأخبار
روسيا, موسكو, العالم, فيتنام, видео, أخبار روسيا اليوم, الأخبار

لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره الفيتنامي في موسكو... فيديو

10:53 GMT 02.04.2025 (تم التحديث: 11:08 GMT 02.04.2025)
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عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا مع نظيره الفيتنامي بوي ثانه شون، في العاصمة الروسية موسكو.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك عقب محادثاته مع وزير الخارجية الفيتنامي، إن روسيا دعت الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي تو لام، لحضور احتفالات يوم النصر في موسكو في مايو/أيار المقبل، وستكون سعيدة برؤيته هناك.
وأضاف لافروف: "نولي أهمية خاصة لمشاركة الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي، الرفيق تو لام، في احتفالات يوم النصر في موسكو في مايو المقبل. وفي الوقت نفسه، سيقوم الرفيق تو لام بزيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية، والتي نستعد لها بنشاط اليوم. ويجري العمل على إعداد برنامج شيق للغاية ومجموعة من الوثائق المهمة، والتي آمل أن يتم الاتفاق عليها وتوقيعها بنجاح".
وأشار لافروف إلى أن فيتنام وروسيا تعملان على تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للبلاد في عام 2024.
بدوره، قال وزير الخارجية الفيتنامي بوي ثانه سون، إنه بحث مع لافروف الاستعدادات لزيارة الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي إلى روسيا. وقال: "الغرض الخاص من زيارتنا هو التحضير للزيارة الرسمية للأمين العام تو لام، إلى روسيا بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك وصوله ومشاركته في الذكرى الثمانين للحرب الوطنية العظمى".
ولفت لافروف النظر إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وفيتنام، في عام 2024، سيبلغ نحو 6 مليارات دولار، ومن المقرر أن تنفذ الدولتان مشاريع في مجال الطاقة.
وتابع لافروف قائلا: "لاحظنا أنه بفضل الجهود المشتركة، تمكنا من ضمان نمو واثق في حجم التجارة العام الماضي بأكثر من 20٪، ليصل إلى ما يقرب من 6 مليارات دولار".
وأكد أن هذا ليس الحد، ولدى روسيا وفيتنام فرص ستستغلها الدولتان بشكل نشط، كما أن الطرفين ملتزمان أيضًا بمشاريع النفط والغاز المشتركة في روسيا وعلى الجرف القاري لفيتنام.
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