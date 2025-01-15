https://sarabic.ae/20250115/روسيا-تعلن-استعدادها-للمشاركة-في-إنشاء-وتطوير-الطاقة-النووية-الوطنية-في-فيتنام-1096799102.html

روسيا تعلن استعدادها للمشاركة في إنشاء وتطوير الطاقة النووية الوطنية في فيتنام

روسيا تعلن استعدادها للمشاركة في إنشاء وتطوير الطاقة النووية الوطنية في فيتنام

سبوتنيك عربي

أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، عن استعدادها للمشاركة في إنشاء وتطوير الطاقة النووية الوطنية في فيتنام. 15.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-15T07:59+0000

2025-01-15T07:59+0000

2025-01-15T08:32+0000

روسيا

فيتنام

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وجاء في بيان مشترك عقب زيارة رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إلى فيتنام: "روسيا مستعدة للمشاركة في إنشاء وتطوير الطاقة النووية الوطنية في فيتنام".وأضاف البيان: "ناقش الطرفان واتفقا على التدابير الرامية إلى تعزيز التجارة الثنائية، بما في ذلك من خلال استخدام الفرص التي توفرها اتفاقية التجارة الحرة بين الرابطة الاقتصادية الأوروبية ودولها الأعضاء، من ناحية، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، من ناحية أخرى، ويتم الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة على توقيعها هذا العام، كما ناقش الطرفان أيضًا زيادة عمليات الإمداد المتبادلة للمنتجات إلى أسواق كل منهما".كما أعربت روسيا عن استعدادها لدعم انضمام فيتنام إلى مجموعة "بريكس" كدولة شريكة.واتفقت موسكو وهانوي على مواصلة العمل المشترك في مشروع بناء مركز للعلوم والتكنولوجيا النووية في فيتنام.كما رحب الجانبان "بتعميق شراكة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومنظمة شنغهاي للتعاون على أساس مذكرة التفاهم لعام 2018 بشأن التعاون الاقتصادي بين رابطة دول جنوب شرق آسيا، واللجنة الاقتصادية الأوراسية، فضلاً عن مذكرة التفاهم لعام 2005 بين رابطة دول جنوب شرق آسيا والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وكذلك مذكرة التفاهم بين أمانتي رابطة دول جنوب شرق آسيا ومنظمة شنغهاي للتعاون لعام 2005، والمساهمة في تشكيل فضاء مشترك للسلام والاستقرار والأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة والثقة المتبادلة والتنمية والازدهار في منطقة أوراسيا الكبرى".وأردف البيان: "أكد الطرفان على أهمية القمة الأولى بين روسيا وآسيان (كوالالمبور2005) ويرحبان بالاحتفال اليوبيلي بالذكرى العشرين لهذه القمة في هذا العام، ويدعوان لتعزيز وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وآسيان، وللتنفيذ المتسق والفعال لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وآسيان للفترة 2021-2025 والإعداد المشترك لوثيقة برنامجية جديدة للفترة الخمسية المقبلة، فضلاً عن برنامج استراتيجي للتعاون التجاري والاستثماري بين روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا مع التركيز على مجالات الطاقة والإنتاج المكثف المعرفي والعالي التقنية والتحول الرقمي والمدن الذكية".واتفقت روسيا وفيتنام أيضاً على مواصلة التعاون الوثيق في (مناطق ارتكاز) منصات الأعمال الرائدة في آسيا، مثل قمة الأعمال والاستثمار لرابطة دول جنوب شرق آسيا والمنتدى الاقتصادي الشرقي.شركة"روساتوم" تصف العقوبات الأميركية ضد إدارتها بغير المبررة"روساتوم" تؤكد استكمال أمر دفاع الدولة الروسية بالكامل في عام 2024

https://sarabic.ae/20250114/روسيا-وفيتنام-تخططان-لزيادة-حجم-التبادل-التجاري-بينهما-إلى-15-مليار-دولار--1096782936.html

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