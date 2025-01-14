https://sarabic.ae/20250114/روسيا-وفيتنام-تخططان-لزيادة-حجم-التبادل-التجاري-بينهما-إلى-15-مليار-دولار--1096782936.html

روسيا وفيتنام تخططان لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما إلى 15 مليار دولار

روسيا وفيتنام تخططان لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما إلى 15 مليار دولار

سبوتنيك عربي

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيرنيشينكو، اليوم الثلاثاء، أن روسيا وفيتنام تخططان لزيادة حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2030. 14.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-14T13:17+0000

2025-01-14T13:17+0000

2025-01-14T13:17+0000

روسيا

فيتنام

اقتصاد

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وقال تشيرنيشينكو للصحفيين، حول زيارة رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إلى فيتنام: "الشيء الرئيس هو أنه سيتم الآن التوقيع على خطة 2030، حيث سيتعين علينا زيادة حجم التبادل التجاري في 13 مجالًا رئيسيًا إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2030".وأضاف أنه "تم اتخاذ قرارات لزيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين، ليس فقط الشركات الروسية، بل بمشاركة الشركات الفيتنامية أيضًا، ولهذا الغرض، ستحدد شركة إعادة التأمين الروسية تعريفات خاصة للرحلات الجوية".وخلال زيارة رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إلى فيتنام، تم التوقيع على بيان من قبل الرؤساء المشاركين للجنة الحكومية الروسية الفيتنامية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني وفق خطة شاملة للتعاون بين البلدين للفترة حتى عام 2030.وانطلقت، اليوم الثلاثاء، في العاصمة هانوي المحادثات الروسية - الفيتنامية بين رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، ونظيره الفيتنامي فام مينه تشينه.وكان رئيس الوزراء الروسي، قد وصل إلى فيتنام، مساء أمس الاثنين، في زيارة تستغرق يومين. وفي صباح اليوم الثلاثاء، قام بوضع إكليل من الزهور على ضريح أول رئيس لفيتنام، هو تشي منه.

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