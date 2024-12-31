https://sarabic.ae/20241231/روساتوم-تؤكد-استكمال-أمر-دفاع-الدولة-الروسية-بالكامل-في-عام-2024-1096355040.html
"روساتوم" تؤكد استكمال أمر دفاع الدولة الروسية بالكامل في عام 2024
"روساتوم" تؤكد استكمال أمر دفاع الدولة الروسية بالكامل في عام 2024
سبوتنيك عربي
أكد ألكسي ليخاتشيف، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن المؤسسة قد استوفت بالكامل أمر الدفاع الحكومي لعام 2024. 31.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-31T10:18+0000
2024-12-31T10:18+0000
2024-12-31T10:18+0000
روسيا
العالم
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وقال ليخاتشيف، في خطاب العام الجديد للعاملين في الصناعة النووية الروسية: "لقد تعاملنا مع نظام دفاع الدولة المتنامي بشرف".وأوضح ليخاتشيف أنه "على الرغم من الوضع القريب من القتال، فإننا نواصل بناء محطة كورسك للطاقة النووية -2".وتابع: "تم صب الخرسانة الأولى في أساس وحدة الطاقة الثالثة لمحطة لينينغراد للطاقة النووية -2. وبدأ العمل في الموقع الجديد لمحطة سمولينسك".ووفقا له، فإنه "في المجر، تم تجهيز موقع صب الخرسانة الأولى في محطة "باكس-2" للطاقة النووية بالكامل".وأشار ليخاتشيف إلى أن "ضمان القدرة الدفاعية للبلاد وسياسة الردع النووي للدولة كانت المهمة الرئيسية للصناعة النووية المحلية طوال تاريخها. على مدى سنوات عديدة، كانت روساتوم تفي بشكل كامل بأوامر الدفاع للدولة - سواء بالنسبة للأسلحة النووية أو الأسلحة غير النووية".وقال ليخاتشيف في نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي، في اجتماع الحكومية في الدولة، إن "روساتوم"، تقوم على أساس المبادرة، بتطوير عينات من الأسلحة غير النووية والمعدات العسكرية، وقد تم بالفعل إنتاج بعضها ويتم استخدامها في منطقة العمليات العسكرية الخاصة."روساتوم" تبدأ التشغيل التجريبي لأول مفاعل نيوتروني سريع مبرد بالرصاص في العالمابتكار روسي يغير قواعد العلاج الإشعاعي ويوفر أملا جديدا لمرضى السرطان
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روسيا, العالم
"روساتوم" تؤكد استكمال أمر دفاع الدولة الروسية بالكامل في عام 2024
أكد ألكسي ليخاتشيف، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن المؤسسة قد استوفت بالكامل أمر الدفاع الحكومي لعام 2024.
وقال ليخاتشيف، في خطاب العام الجديد للعاملين في الصناعة النووية الروسية: "لقد تعاملنا مع نظام دفاع الدولة المتنامي بشرف".
وأشار إلى أن عام 2024، كان بشكل عام بدء برنامج واسع النطاق لتحديث القدرات النووية في روسيا.
وأوضح ليخاتشيف أنه "على الرغم من الوضع القريب من القتال، فإننا نواصل بناء محطة كورسك للطاقة النووية -2".
وتابع: "تم صب الخرسانة الأولى في أساس وحدة الطاقة الثالثة لمحطة لينينغراد للطاقة النووية -2. وبدأ العمل في الموقع الجديد لمحطة سمولينسك".
ووفقا له، فإنه "في المجر، تم تجهيز موقع صب الخرسانة الأولى في محطة "باكس-2" للطاقة النووية بالكامل".
وقال: "على الرغم من كل الصعوبات، فإننا لا نحيد عن الوفاء بالتزاماتنا التعاقدية. نحن نستعد للتشغيل الفعلي في تركيا وبنغلاديش، ونواصل عملنا الإيقاعي في الهند والصين".
وأشار ليخاتشيف إلى أن "ضمان القدرة الدفاعية للبلاد وسياسة الردع النووي للدولة كانت المهمة الرئيسية للصناعة النووية المحلية طوال تاريخها. على مدى سنوات عديدة، كانت روساتوم تفي بشكل كامل بأوامر الدفاع للدولة - سواء بالنسبة للأسلحة النووية أو الأسلحة غير النووية".
وقال ليخاتشيف، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من هذا العام خلال اجتماع عمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين إن نظام الدفاع الحكومي لروساتوم آخذ في النمو.
وقال ليخاتشيف في نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي، في اجتماع الحكومية في الدولة، إن "روساتوم"، تقوم على أساس المبادرة، بتطوير عينات من الأسلحة غير النووية والمعدات العسكرية، وقد تم بالفعل إنتاج بعضها ويتم استخدامها في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.