https://sarabic.ae/20241221/سيارتو-المجر-تدرس-سبل-تسوية-المدفوعات-مع-روساتوم-لبناء-محطة-باكش-2-للطاقة-النووية-1096030424.html

سيارتو: المجر تدرس سبل تسوية المدفوعات مع "روساتوم" لبناء محطة "باكش-2" للطاقة النووية

سيارتو: المجر تدرس سبل تسوية المدفوعات مع "روساتوم" لبناء محطة "باكش-2" للطاقة النووية

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، اليوم السبت، أن بلاده تعمل على إيجاد حلول للتسويات المالية مع شركة "روساتوم" لمشروع بناء محطة "باكش 2" للطاقة النووية،... 21.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-21T01:50+0000

2024-12-21T01:50+0000

2024-12-21T02:33+0000

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الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال سيارتو لـ "ريا نوفوستي": "نحن نعمل على هذا الأمر [تسوية المدفوعات] مع "روساتوم"، وأنا واثق من أننا سنجد حلولًا قانونية لذلك".انتقام سياسيكما أدان سيارتو، أن القرار الأميركي برفض السماح للمجر بإجراء معاملات مع "غازبروم بنك"، الذي يشارك في تمويل بناء محطة "باكش 2" للطاقة النووية، هو عمل انتقامي سياسي.وقال سيارتو: "لقد كانوا يدركون جيدًا العواقب التي قد يخلفها هذا القرار على بعض البلدان في وسط وجنوب شرق أوروبا. وهذا أمر واضح. إن حقيقة رفضهم عمدًا تقديم استثناء من العقوبات لـ "غازبروم بنك"، فيما يتعلق بمشروع "باكش 2"، تظهر أن ذلك هو محاولة للانتقام السياسي".هذا وأعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، يوم أمس الجمعة، أن بلاده اتفقت مع الولايات المتحدة على تعليق العقوبات المفروضة على "غازبروم بنك" لمدة ثلاثة أشهر، ومع روسيا الاتحادية على إيجاد طريقة بديلة لدفع ثمن الغاز.وأعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، الأسبوع الماضي، أن المجر وروسيا ملتزمان بمواصلة التعاون في مجال الطاقة؛ وتدرس موسكو وبودابست الآن طرق دفع ثمن الغاز والعمل في مشروع محطة "باكش 2" للطاقة النووية في ضوء العقوبات الأميركية.ووفقًا لسيارتو، سبق وبحث زعيما البلدين هاتفيًا التعاون في مجال الطاقة، بما في ذلك الصعوبات في تمرير التسويات المالية الناجمة عن العقوبات الأميركية ضد مصرف "غازبروم بنك". وأشار إلى أنه حتى وقت قريب، كانت تتم المدفوعات مقابل توريد الغاز والوقود النووي لمحطة الطاقة النووية في "باكش" من خلال هذا المصرف.يذكر أن محطة "باكش" للطاقة النووية هي الوحيدة من نوعها في المجر، تم إنشاؤها في الثمانينات، وتقع على بعد 100 كيلومتر من العاصمة بودابست. وتولد المحطة حاليًا نحو نصف الطاقة الكهربائية في البلاد.

https://sarabic.ae/20240920/المجر-كل-أوروبا-تتعامل-مع-روسيا-لكن-نحن-وحدنا-لا-نخفي-ذلك-1092951729.html

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