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https://sarabic.ae/20240621/الرئيس-التنفيذي-لـروساتوم-فيتنام-على-استعداد-للعودة-إلى-صناعة-الطاقة-النووية-1090024719.html
الرئيس التنفيذي لـ"روساتوم": فيتنام على استعداد للعودة إلى صناعة الطاقة النووية
الرئيس التنفيذي لـ"روساتوم": فيتنام على استعداد للعودة إلى صناعة الطاقة النووية
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس التنفيذي لشركة روساتوم، الشركة النووية الحكومية الروسية، ألكسي ليخاتشيف، عن أن قيادة فيتنام تبدي رغبة في العودة إلى قضية صناعة الطاقة النووية،... 21.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-21T00:46+0000
2024-06-21T00:46+0000
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وقال ليخاتشيف لوكالة "سبوتنيك": "تظهر القيادة الحالية في فيتنام رغبة في العودة إلى موضوع صناعة الطاقة النووية بشكل عام. وعندما يتم اتخاذ هذا القرار، ستستأنف المفاوضات تلقائياً".وأوضح أن في الفترة من 2016 إلى 2018، قررت فيتنام "عدم استخدام الطاقة النووية في التوازن الطاقي تماماً"، على الرغم من استمرار التكنولوجيات النووية والتعاون مع روسيا في مشروع مركز التكنولوجيا النووية.وأضاف: "كان لدينا درجة عالية من الجاهزية لمشروع نينه توان-1، نفس النموذج الأكثر مبيعاً الذي ننفذه الآن في الدول المجاورة، بما في ذلك الصين وبنغلاديش... ولكن تم اتخاذ قرار على مستوى الهيئات الحكومية الرائدة بعدم تطوير الطاقة النووية. لذا تم إيقاف هذا المشروع وتوقفت كل المحادثات".وخلال فترة تقديم مشروع نينه توان-1 للمحطة النووية، اقترحت روساتوم مشروعاً يعتمد على وحدات قوية مزودة بمفاعلات VVER-1200 الروسية المتقدمة. والآن، تقدم روساتوم لشركائها الأجانب محطات طاقة نووية ليس فقط كبيرة الحجم، ولكن أيضاً منخفضة القدرة، سواء كانت على اليابسة أو بنسخ عائمة.تأتي هذه الخطوة في إطار استعدادات روساتوم لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة النووية مع فيتنام، والتي تعد إحدى الدول التي تسعى لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة بما يتماشى مع الاستدامة والتنمية الاقتصادية.
https://sarabic.ae/20240620/أبرز-أحداث-زيارة-الرئيس-الروسي-إلى-جمهورية-فيتنام-الاشتراكية---1090021333.html
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فيتنام, روساتوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
فيتنام, روساتوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

الرئيس التنفيذي لـ"روساتوم": فيتنام على استعداد للعودة إلى صناعة الطاقة النووية

00:46 GMT 21.06.2024
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصورمدير عام شركة روساتوم أليكسي ليخاتشيف
مدير عام شركة روساتوم أليكسي ليخاتشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
© Sputnik . Kirill Kallinikov
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تابعنا عبر
أعرب الرئيس التنفيذي لشركة روساتوم، الشركة النووية الحكومية الروسية، ألكسي ليخاتشيف، عن أن قيادة فيتنام تبدي رغبة في العودة إلى قضية صناعة الطاقة النووية، وسيتم استئناف المحادثات بشأن بناء محطة طاقة نووية بعد اتخاذ القرار النهائي.
وقال ليخاتشيف لوكالة "سبوتنيك": "تظهر القيادة الحالية في فيتنام رغبة في العودة إلى موضوع صناعة الطاقة النووية بشكل عام. وعندما يتم اتخاذ هذا القرار، ستستأنف المفاوضات تلقائياً".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حفل اللقاء الرسمي مع رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية تو لام في الساحة القريبة من القصر الرئاسي في هانوي. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2024
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وأوضح أن في الفترة من 2016 إلى 2018، قررت فيتنام "عدم استخدام الطاقة النووية في التوازن الطاقي تماماً"، على الرغم من استمرار التكنولوجيات النووية والتعاون مع روسيا في مشروع مركز التكنولوجيا النووية.
وأضاف: "كان لدينا درجة عالية من الجاهزية لمشروع نينه توان-1، نفس النموذج الأكثر مبيعاً الذي ننفذه الآن في الدول المجاورة، بما في ذلك الصين وبنغلاديش... ولكن تم اتخاذ قرار على مستوى الهيئات الحكومية الرائدة بعدم تطوير الطاقة النووية. لذا تم إيقاف هذا المشروع وتوقفت كل المحادثات".
وخلال فترة تقديم مشروع نينه توان-1 للمحطة النووية، اقترحت روساتوم مشروعاً يعتمد على وحدات قوية مزودة بمفاعلات VVER-1200 الروسية المتقدمة. والآن، تقدم روساتوم لشركائها الأجانب محطات طاقة نووية ليس فقط كبيرة الحجم، ولكن أيضاً منخفضة القدرة، سواء كانت على اليابسة أو بنسخ عائمة.
تأتي هذه الخطوة في إطار استعدادات روساتوم لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة النووية مع فيتنام، والتي تعد إحدى الدول التي تسعى لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة بما يتماشى مع الاستدامة والتنمية الاقتصادية.
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