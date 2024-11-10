وزير خارجية مالي: أوكرانيا تدعم الإرهاب في بلادنا وقررنا قطع العلاقات الدبلوماسية معها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:17 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:28 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
ارتدادت فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية على الاقتصاد
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
12:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب سيحمل أوروبا مسؤولية استمرار حلف الناتو أو سيشكل ناتو جديدا من بعض الدول الأكثر طواعية لأمريكا
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:34 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
13:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ارتدادت فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية على الاقتصاد
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
لبنان.. حديث عن إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق النار خلال أسابيع، إيران تنفي مزاعم أميركية بمحاولة اغتيال ترامب
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:28 GMT
22 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب سيحمل أوروبا مسؤولية استمرار حلف الناتو أو سيشكل ناتو جديدا من بعض الدول الأكثر طواعية لأمريكا
17:33 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241110/وزير-خارجية-مالي-أوكرانيا-تدعم-الإرهاب-في-بلادنا-وقررنا-قطع-العلاقات-الدبلوماسية-معها-1094649714.html
وزير خارجية مالي: أوكرانيا تدعم الإرهاب في بلادنا وقررنا قطع العلاقات الدبلوماسية معها
وزير خارجية مالي: أوكرانيا تدعم الإرهاب في بلادنا وقررنا قطع العلاقات الدبلوماسية معها
سبوتنيك عربي
استنكر وزير الخارجية المالي، عبد الله ديوب، إعلان أوكرانيا "بفخر" دعمها للجماعات الإرهابية العاملة في منطقة الساحل الأفريقي، وتحديدا في مالي، لافتًا إلى أن... 10.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-10T12:21+0000
2024-11-10T12:21+0000
روسيا
أخبار مالي
العالم
أفريقيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/0f/1050709533_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0464ca2b6a5b7cfc5b276b012cd009dc.jpg
وقال الوزير المالي، في كلمة خلال أعمال الدورة الأولى للمؤتمر الوزاري لمنتدى الشراكة بين روسيا وأفريقيا المنعقد حاليا في سوتشي، اليوم الأحد، إن "أوكرانيا تدعي علنا وبكل فخر دعمها للجماعات الإرهابية العاملة في منطقة الساحل وفي بلدي على وجه التحديد".وأوضح ديوب أن مالي قررت أخذ قضية ضمان أمنها على عاتقها، مضيفًا أن "روسيا شريكتنا لأن دعمها يمكّننا من امتلاك إمكانات عسكرية تسمح للجيوش الوطنية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر بحماية سيادتها وحفظ وحدة أراضيها".يُعقد المؤتمر الوزاري لمنتدى الشراكة "روسيا- أفريقيا" في الفترة من 9 إلى 10 نوفمبر/تشرين الثاني في إقليم سيريوس الفيدرالي، الذي يقع بالقرب من حدود أدلر في سوتشي.
https://sarabic.ae/20241110/نائب-وزير-الخارجية-السوداني-بالإنابة-الخرطوم-تريد-مساعدة-روسيا-لتجنب-الضغوط-الغربية-1094642610.html
أخبار مالي
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/0f/1050709533_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_eb6ff3a9abc77215fdead660644ba24a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار مالي, العالم, أفريقيا
روسيا, أخبار مالي, العالم, أفريقيا

وزير خارجية مالي: أوكرانيا تدعم الإرهاب في بلادنا وقررنا قطع العلاقات الدبلوماسية معها

12:21 GMT 10.11.2024
© Sputnik . Алексей Майшев / الانتقال إلى بنك الصوروزير خارجية مالي عبد الله ديوب أثناء زيارته إلى موسكو وإجراء مقابلة صحفية مع وكالة سبوتنيك
وزير خارجية مالي عبد الله ديوب أثناء زيارته إلى موسكو وإجراء مقابلة صحفية مع وكالة سبوتنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2024
© Sputnik . Алексей Майшев
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
استنكر وزير الخارجية المالي، عبد الله ديوب، إعلان أوكرانيا "بفخر" دعمها للجماعات الإرهابية العاملة في منطقة الساحل الأفريقي، وتحديدا في مالي، لافتًا إلى أن بلاده اتخذت تدابير احترازية بينها قطع العلاقات الدبلوماسية مع كييف.
وقال الوزير المالي، في كلمة خلال أعمال الدورة الأولى للمؤتمر الوزاري لمنتدى الشراكة بين روسيا وأفريقيا المنعقد حاليا في سوتشي، اليوم الأحد، إن "أوكرانيا تدعي علنا وبكل فخر دعمها للجماعات الإرهابية العاملة في منطقة الساحل وفي بلدي على وجه التحديد".

وأضاف: "نظرا لخطورة هذا العدوان السافر، وفي انتظار رد فعل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد الإحالة المشتركة من قبل دول الكونفدرالية، اتخذت مالي تدابير احترازية، ولا سيما قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا".

علم السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2024
نائب وزير الخارجية السوداني بالإنابة: الخرطوم تحتاج مساعدة روسيا لتجنب الضغوط الغربية
01:26 GMT
وأوضح ديوب أن مالي قررت أخذ قضية ضمان أمنها على عاتقها، مضيفًا أن "روسيا شريكتنا لأن دعمها يمكّننا من امتلاك إمكانات عسكرية تسمح للجيوش الوطنية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر بحماية سيادتها وحفظ وحدة أراضيها".

وتابع: "هذا التعاون في مجال الأمن يسير على ما يرام ونعتقد انه قابل للاستمرار، ولكن تعاوننا ليس مع روسيا وحدها، فهناك الصين وتركيا ودول عديدة أخرى. كل الدول التي تحترم سيادتنا مستعدة للعمل معنا ولكن بنزاهة".

يُعقد المؤتمر الوزاري لمنتدى الشراكة "روسيا- أفريقيا" في الفترة من 9 إلى 10 نوفمبر/تشرين الثاني في إقليم سيريوس الفيدرالي، الذي يقع بالقرب من حدود أدلر في سوتشي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:05 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل12:33 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل8 نوفمبر, 13:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала