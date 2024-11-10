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ارتدادت فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية على الاقتصاد
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عالم سبوتنيك
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10 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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ارتدادت فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية على الاقتصاد
11:31 GMT
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الإنسان والثقافة
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https://sarabic.ae/20241110/نائب-وزير-الخارجية-السوداني-بالإنابة-الخرطوم-تريد-مساعدة-روسيا-لتجنب-الضغوط-الغربية-1094642610.html
نائب وزير الخارجية السوداني بالإنابة: الخرطوم تريد مساعدة روسيا لتجنب الضغوط الغربية
نائب وزير الخارجية السوداني بالإنابة: الخرطوم تريد مساعدة روسيا لتجنب الضغوط الغربية
سبوتنيك عربي
قال نائب وزير الخارجية السوداني بالإنابة، حسين الحاج، اليوم الأحد، إن السودان يرغب في أن تستخدم روسيا ثقلها في الأمم المتحدة للمساعدة في تجنب الضغوط الغربية،... 10.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-10T01:26+0000
2024-11-10T01:31+0000
روسيا
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
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وقال الحاج على هامش المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية في سوتشي لوكالة "سبوتنيك": "نود أن تستخدم روسيا نفوذها في مجلس الأمن الدولي حتى نتمكن من تجنب تأثير الدول الغربية التي تحاول ممارسة الكثير من الضغوط علينا، بما في ذلك العقوبات".منذ 15 أبريل من العام الماضي، تدور معارك عنيفة في السودان بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو والجيش النظامي.وتتبادل الأطراف تصريحات متناقضة حول نجاح المعارك والسيطرة على المواقع، وتشن حربا إعلامية واسعة النطاق في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن المعارك الدائرة في البلاد قد تؤدي إلى تفشي الأمراض وانهيار النظام الصحي بشكل مميت. ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، تجاوز عدد النازحين داخليا في السودان 10 ملايين.يُعقد مؤتمر روسيا أفريقيا في الفترة من 9 إلى 10 نوفمبر/تشرين الثاني في إقليم سيريوس الفيدرالي، الذي يقع بالقرب من حدود أدلر في سوتشي.
https://sarabic.ae/20241109/حمدوك-السودان-قد-ينزلق-لحرب-أهلية-مثلما-حدث-في-رواندا-1994-1094633996.html
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روسيا, أخبار السودان اليوم, العالم العربي
روسيا, أخبار السودان اليوم, العالم العربي

نائب وزير الخارجية السوداني بالإنابة: الخرطوم تريد مساعدة روسيا لتجنب الضغوط الغربية

01:26 GMT 10.11.2024 (تم التحديث: 01:31 GMT 10.11.2024)
© AP Photo / Abd Raoufعلم السودان
علم السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2024
© AP Photo / Abd Raouf
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حصري
قال نائب وزير الخارجية السوداني بالإنابة، حسين الحاج، اليوم الأحد، إن السودان يرغب في أن تستخدم روسيا ثقلها في الأمم المتحدة للمساعدة في تجنب الضغوط الغربية، بما في ذلك العقوبات.
وقال الحاج على هامش المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية في سوتشي لوكالة "سبوتنيك": "نود أن تستخدم روسيا نفوذها في مجلس الأمن الدولي حتى نتمكن من تجنب تأثير الدول الغربية التي تحاول ممارسة الكثير من الضغوط علينا، بما في ذلك العقوبات".
وأضاف أن السودان يأمل في الحصول على دعم روسيا في شكل مساعدات سياسية وإنسانية.
منذ 15 أبريل من العام الماضي، تدور معارك عنيفة في السودان بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو والجيش النظامي.
وتتبادل الأطراف تصريحات متناقضة حول نجاح المعارك والسيطرة على المواقع، وتشن حربا إعلامية واسعة النطاق في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، السودان 21 أغسطس/ آب 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2024
حمدوك: السودان قد ينزلق لحرب أهلية مثلما حدث في رواندا 1994
أمس, 16:12 GMT
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن المعارك الدائرة في البلاد قد تؤدي إلى تفشي الأمراض وانهيار النظام الصحي بشكل مميت. ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، تجاوز عدد النازحين داخليا في السودان 10 ملايين.
يُعقد مؤتمر روسيا أفريقيا في الفترة من 9 إلى 10 نوفمبر/تشرين الثاني في إقليم سيريوس الفيدرالي، الذي يقع بالقرب من حدود أدلر في سوتشي.
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