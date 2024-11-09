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حمدوك: السودان قد ينزلق لحرب أهلية مثلما حدث في رواندا 1994
حمدوك: السودان قد ينزلق لحرب أهلية مثلما حدث في رواندا 1994
سبوتنيك عربي
تجددت الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدد من المناطق، ما تسبب في مقتل مئات المدنيين غالبيتهم في وسط البلاد. 09.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-09T16:12+0000
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واندلعت الاشتباكات، اليوم السبت، شمال غرب العاصمة السودانية الخرطوم ومنطقة الخرطوم بحري، ومدينة الفاشر، شمال دارفور.وتبادل الطرفان اتهامات بارتكاب انتهاكات خطيرة في تلك الموجهات، بينما حذر عبد الله حمدوك، رئيس تنسيقية القوى المدنية السودانية "تقدم" ورئيس الوزراء السابق، من مواجهة السودان لسيناريو الحرب الأهلية الشاملة التي اندلعت في رواندا عام 1994.وتندلع المواجهات العنيفة بمنطقة الحلفايا في الخرطوم بحري وسط غموض حول الأوضاع الميدانية، فبينما تزعم وسائل إعلامية تابعة للدعم السريع استعادة المناطق التي أعلن الجيش استعادتها في السابق، فإن منصات إعلامية تابعة للجيش تنفي تلك الادعاءات.وفي إقليم دارفور، تقول قوات الدعم السريع إنها تحاصر قيادة الفرقة السادسة بمدينة الفاشر، التي تمثل آخر معاقل الجيش الرئيسية في الإقليم.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان.
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية

حمدوك: السودان قد ينزلق لحرب أهلية مثلما حدث في رواندا 1994

16:12 GMT 09.11.2024
© AP Photo / Abdalla Hamdokرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، السودان 21 أغسطس/ آب 2019
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، السودان 21 أغسطس/ آب 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2024
© AP Photo / Abdalla Hamdok
تابعنا عبر
تجددت الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدد من المناطق، ما تسبب في مقتل مئات المدنيين غالبيتهم في وسط البلاد.
واندلعت الاشتباكات، اليوم السبت، شمال غرب العاصمة السودانية الخرطوم ومنطقة الخرطوم بحري، ومدينة الفاشر، شمال دارفور.
وتبادل الطرفان اتهامات بارتكاب انتهاكات خطيرة في تلك الموجهات، بينما حذر عبد الله حمدوك، رئيس تنسيقية القوى المدنية السودانية "تقدم" ورئيس الوزراء السابق، من مواجهة السودان لسيناريو الحرب الأهلية الشاملة التي اندلعت في رواندا عام 1994.

وقال حمدوك إن انزلاق السودان لحرب أهلية سيقود لكارثة الإبادة الجماعية وتمزق البلاد وتحولها إلى بؤرة للإرهاب.

عبد الله حمدوك رئيس تنسيقية القوي المدنية الديمقراطية ( تقدم) ورئيس وزراء السودان السابق - سبوتنيك عربي
عبد الله حمدوك
رئيس الوزراء السوداني السابق
وتندلع المواجهات العنيفة بمنطقة الحلفايا في الخرطوم بحري وسط غموض حول الأوضاع الميدانية، فبينما تزعم وسائل إعلامية تابعة للدعم السريع استعادة المناطق التي أعلن الجيش استعادتها في السابق، فإن منصات إعلامية تابعة للجيش تنفي تلك الادعاءات.
وفي إقليم دارفور، تقول قوات الدعم السريع إنها تحاصر قيادة الفرقة السادسة بمدينة الفاشر، التي تمثل آخر معاقل الجيش الرئيسية في الإقليم.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان.
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