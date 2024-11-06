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السودان... استنفار قبلي في ولاية شمال دارفور والجيش التشادي يعزز قواته على الحدود
السودان... استنفار قبلي في ولاية شمال دارفور والجيش التشادي يعزز قواته على الحدود
سبوتنيك عربي
أفادت مصادر سودانية مطلعة، مساء الثلاثاء، بتجمع حشود لقبيلة الزغاوة في مناطق "أمبرو وكرنوي وأبوقمرة والطينة" في ولاية شمال دارفور، تمهيدا للقتال مع القوة... 06.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-06T07:09+0000
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ونقل موقع "دارفور24" عن هارون جمعة خاطر، أحد القيادات الأهلية في شمال دارفور، قوله بأن قيادات في قبيلة الزغاوة استنفرت منسوبيها في شمال دارفور ودولتي ليبيا وتشاد، حيث تم حشدهم في معسكرات تجنيد في مناطق قريبة من الحدود التشادية.وأوضح المصدر ذاته، أن الشباب استجابوا للنداء، حيث وصلت أعداد كبيرة منهم إلى معسكرات التدريب تمهيدًا إلى الدفع بهم إلى مناطق القتال، مشيرا إلى أن تهديد قوات الدعم السريع بالهجوم على قرى ومناطق قبيلة الزغاوة في الجزء الشمالي الغربي من الفاشر، كانت محفزة على الاستنفار لصد الهجوم المتوقع.في السياق ذاته، صرح مصدر مطلع آخر في بلدة الطينة السودانية الحدودية مع دولة تشاد، بأن مئات المقاتلين من قبيلة الزغاوة وبعض المقاتلين من قبيلة المساليت وصلوا بالفعل إلى بلدة الطينة للاستنفار في صفوف القوة المشتركة للحركات المسلحة لمواجهة تمدد المجموعات المسلحة المتحالفة مع قوات الدعم السريع في مناطق شمال وغرب كتم.وتوقع المصدر حشد المزيد من المقاتلين القبليين في مناطق "كرنوي واورشي وأمبرو وابو قمرة وابوليحة" التي أصبحت قريبة من مناطق القتال الحالية.من ناحية أخرى، يعزز الجيش التشادي قواته المتواجدة على الحدود مع السودان، بينما أغلق جميع المنافذ مع السماح للمدنيين للعبور في الاتجاهين والتحقق من هويات الأفراد.وأعلنت قبل أيام قوات عسكرية تطلق علي نفسها "الأورطة الشرقية" بقيادة الجنرال الأمين داؤود، الانتشار والانفتاح نحو الإقليم الشرقي بالسودان، في أعقاب مشاورات فنية مع الجيش السوداني.وقالت الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة، التي يرأسها الأمين داؤود، في بيان: "قواتكم الباسلة أبطال الأورطة الشرقية بقيادة الجنرال الأمين داؤود محمود تنتشر وتنفتح نحو الإقليم الشرقي بعد عملية مشاورات فنية وعسكرية مع قوات الشعب المسلح"، بحسب صحف سودانية.ووفق البيان، فإن خطة الانتشار والانفتاح تأتي "ضمن استراتيجية قوات الأورطة الشرقية بحماية الأرض والعرض مع المنظومة الأمنية في البلاد، وأنها لاقت القبول والارتياح الشعبي".ولاحقا ذكر الأمين داؤود، في تصريحات إعلامية، أن "هدف الأورطة أكبر من البحث عن مكاسب، بل تلبية نداء الواجب والوقوف بجانب الجيش بكل صدق وتجرد".وتأسست الأورطة الشرقية بقيادة الأمين داؤود، بعد اندلاع الحرب بين الجيش السوداني، وقوات "الدعم السريع"، منتصف أبريل/ نيسان 2023، وأعلنت في وقت سابق تخريج 3 دفعات عسكرية خلال الفترة الماضية.
https://sarabic.ae/20241105/لماذا-حذر-المبعوث-الأمريكي-من-خطورة-دعم-بعض-دول-المنطقة-لطرفي-الصراع-في-السودان؟-1094514954.html
https://sarabic.ae/20241105/الأورطة-الشرقية-مجموعة-مسلحة-تنتشر-في-شرق-السودان-1094511876.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الأخبار, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الأخبار, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية

السودان... استنفار قبلي في ولاية شمال دارفور والجيش التشادي يعزز قواته على الحدود

07:09 GMT 06.11.2024 (تم التحديث: 07:22 GMT 06.11.2024)
© AP Photo / Nasser Nasserمسلحون موالون للحكومة - دارفور السودان
مسلحون موالون للحكومة - دارفور السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Nasser Nasser
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أفادت مصادر سودانية مطلعة، مساء الثلاثاء، بتجمع حشود لقبيلة الزغاوة في مناطق "أمبرو وكرنوي وأبوقمرة والطينة" في ولاية شمال دارفور، تمهيدا للقتال مع القوة المشتركة للحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش السوداني.
ونقل موقع "دارفور24" عن هارون جمعة خاطر، أحد القيادات الأهلية في شمال دارفور، قوله بأن قيادات في قبيلة الزغاوة استنفرت منسوبيها في شمال دارفور ودولتي ليبيا وتشاد، حيث تم حشدهم في معسكرات تجنيد في مناطق قريبة من الحدود التشادية.
وأوضح المصدر ذاته، أن الشباب استجابوا للنداء، حيث وصلت أعداد كبيرة منهم إلى معسكرات التدريب تمهيدًا إلى الدفع بهم إلى مناطق القتال، مشيرا إلى أن تهديد قوات الدعم السريع بالهجوم على قرى ومناطق قبيلة الزغاوة في الجزء الشمالي الغربي من الفاشر، كانت محفزة على الاستنفار لصد الهجوم المتوقع.
عناصر من قوات الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
لماذا حذر المبعوث الأمريكي من خطورة دعم بعض دول المنطقة لطرفي الصراع في السودان؟
أمس, 17:39 GMT
في السياق ذاته، صرح مصدر مطلع آخر في بلدة الطينة السودانية الحدودية مع دولة تشاد، بأن مئات المقاتلين من قبيلة الزغاوة وبعض المقاتلين من قبيلة المساليت وصلوا بالفعل إلى بلدة الطينة للاستنفار في صفوف القوة المشتركة للحركات المسلحة لمواجهة تمدد المجموعات المسلحة المتحالفة مع قوات الدعم السريع في مناطق شمال وغرب كتم.
وتوقع المصدر حشد المزيد من المقاتلين القبليين في مناطق "كرنوي واورشي وأمبرو وابو قمرة وابوليحة" التي أصبحت قريبة من مناطق القتال الحالية.
من ناحية أخرى، يعزز الجيش التشادي قواته المتواجدة على الحدود مع السودان، بينما أغلق جميع المنافذ مع السماح للمدنيين للعبور في الاتجاهين والتحقق من هويات الأفراد.
وأعلنت قبل أيام قوات عسكرية تطلق علي نفسها "الأورطة الشرقية" بقيادة الجنرال الأمين داؤود، الانتشار والانفتاح نحو الإقليم الشرقي بالسودان، في أعقاب مشاورات فنية مع الجيش السوداني.
الأورطة الشرقية.. مجموعة مسلحة تنتشر في شرق السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
وسائط متعددة
"الأورطة الشرقية".. مجموعة مسلحة تنتشر في شرق السودان
أمس, 15:22 GMT
وقالت الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة، التي يرأسها الأمين داؤود، في بيان: "قواتكم الباسلة أبطال الأورطة الشرقية بقيادة الجنرال الأمين داؤود محمود تنتشر وتنفتح نحو الإقليم الشرقي بعد عملية مشاورات فنية وعسكرية مع قوات الشعب المسلح"، بحسب صحف سودانية.
ووفق البيان، فإن خطة الانتشار والانفتاح تأتي "ضمن استراتيجية قوات الأورطة الشرقية بحماية الأرض والعرض مع المنظومة الأمنية في البلاد، وأنها لاقت القبول والارتياح الشعبي".
ولاحقا ذكر الأمين داؤود، في تصريحات إعلامية، أن "هدف الأورطة أكبر من البحث عن مكاسب، بل تلبية نداء الواجب والوقوف بجانب الجيش بكل صدق وتجرد".
وتأسست الأورطة الشرقية بقيادة الأمين داؤود، بعد اندلاع الحرب بين الجيش السوداني، وقوات "الدعم السريع"، منتصف أبريل/ نيسان 2023، وأعلنت في وقت سابق تخريج 3 دفعات عسكرية خلال الفترة الماضية.
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