https://sarabic.ae/20241102/إعلام-قوات-الدعم-السريع-تقتل-31-مدنيا-في-ولاية-الجزيرة-1094437240.html
إعلام: "قوات الدعم السريع" تقتل 31 مدنيا في ولاية الجزيرة
إعلام: "قوات الدعم السريع" تقتل 31 مدنيا في ولاية الجزيرة
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام سودانية، اليوم السبت، عن "مقتل 31 شخصا على الأقل واختطاف العشرات، مع مواصلة "قوات الدعم السريع" حملة استهداف للمدنيين في أجزاء واسعة من ولاية... 02.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-02T21:11+0000
2024-11-02T21:11+0000
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وذكر بيان لمؤتمر الجزيرة، وهو كيان مدني يرصد الانتهاكات، أن "قوة من مليشيا الدعم السريع هاجمت على مدى 3 أيام، قرية "عمارة البنا" بشرق مدني، التي استقبلت أعدادا كبيرة من النازحين من قرى شرق الجزيرة، حيث قُتل 8 من النازحين، و3 من مواطني القرية”.ولفت البيان إلى أن "القوة نهبت ممتلكات المواطنين ونشرت الرعب بينهم، مما أدى إلى نزوح كبير للسكان من القرية".كما أفاد مؤتمر الجزيرة في بيان آخر له، استنادا إلى شهود عيان من قرية ود السيد، التابعة لمحلية شرق الجزيرة، أن "قوات الدعم السريع" قتلت 19 مواطنا، ولحقت بهم سيدة مسنة توفيت أثناء نزوحها سيرا على الأقدام"، وفقا لصحيفة "سودان تريبيون".ولفت البيان كذلك إلى "فرار سكان البلدة نحو مدن حلفا الجديدة بولاية كسلا شرق السودان، وشندي بولاية نهر النيل".كما كشف المؤتمر عن قيام "قوات الدعم السريع"، أول أمس الخميس، عن اختطاف 11 مواطنا من مدينة أبو عشر بمحلية الحصاحيصا، شمالي ولاية الجزيرة، وأن القوات أطلقت سراح اثنين منهم، بينما لا يزال 9 آخرون محتجزين، وأن "الدعم السريع" طالبت بفدية مالية لإطلاق سراحهم تراوحت من 3 إلى 10 ملايين جنيه سوداني".وكانت وزارة الخارجية السعودية أصدرت بيانا، اليوم السبت، أعربت فيه عن قلق المملكة إزاء استمرار القتال في السودان وتصاعد أعمال العنف التي طالت المدنيين من نساء وأطفال.ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الخارجية السعودية استنكارها لما حدث مؤخرا في الجزء الشرقي من ولاية الجزيرة السودانية، وهو ما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات بين المدنيين، مشددة على أن ذلك يعد انتهاكًا للقانون الدولي ومبدأ حماية المدنيين.في الإطار ذاته، دعت الخارجية السعودية إلى الالتزام والوفاء بما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة الموقع بتاريخ 11 مايو/ أيار 2023، كما حثت الأطراف المتحاربة على وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
https://sarabic.ae/20241027/بعد-الانتهاكات-الخطيرة-في-ولاية-الجزيرة-هل-يتخذ-مجلس-الأمن-موقفا-حاسما-لحماية-المدنيين-في-السودان-1094218182.html
https://sarabic.ae/20241023/الجيش-السوداني-يتعهد-بتسليح-مواطني-شرق-الجزيرة-1094099268.html
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أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إعلام: "قوات الدعم السريع" تقتل 31 مدنيا في ولاية الجزيرة
كشفت وسائل إعلام سودانية، اليوم السبت، عن "مقتل 31 شخصا على الأقل واختطاف العشرات، مع مواصلة "قوات الدعم السريع" حملة استهداف للمدنيين في أجزاء واسعة من ولاية الجزيرة".
وذكر بيان لمؤتمر الجزيرة، وهو كيان مدني يرصد الانتهاكات، أن "قوة من مليشيا الدعم السريع هاجمت على مدى 3 أيام، قرية "عمارة البنا" بشرق مدني، التي استقبلت أعدادا كبيرة من النازحين من قرى شرق الجزيرة، حيث قُتل 8 من النازحين، و3 من مواطني القرية”.
ولفت البيان إلى أن "القوة نهبت ممتلكات المواطنين ونشرت الرعب بينهم، مما أدى إلى نزوح كبير للسكان من القرية".
كما أفاد مؤتمر الجزيرة في بيان آخر له، استنادا إلى شهود عيان من قرية ود السيد، التابعة لمحلية شرق الجزيرة، أن "قوات الدعم السريع" قتلت 19 مواطنا، ولحقت بهم سيدة مسنة توفيت أثناء نزوحها سيرا على الأقدام"، وفقا لصحيفة
"سودان تريبيون".
ولفت البيان كذلك إلى "فرار سكان البلدة نحو مدن حلفا الجديدة بولاية كسلا شرق السودان، وشندي بولاية نهر النيل".
كما كشف المؤتمر عن قيام "قوات الدعم السريع"، أول أمس الخميس، عن اختطاف 11 مواطنا من مدينة أبو عشر بمحلية الحصاحيصا، شمالي ولاية الجزيرة، وأن القوات أطلقت سراح اثنين منهم، بينما لا يزال 9 آخرون محتجزين، وأن "الدعم السريع" طالبت بفدية مالية لإطلاق سراحهم تراوحت من 3 إلى 10 ملايين جنيه سوداني".
وكانت وزارة الخارجية السعودية أصدرت بيانا
، اليوم السبت، أعربت فيه عن قلق المملكة إزاء استمرار القتال في السودان وتصاعد أعمال العنف التي طالت المدنيين من نساء وأطفال.
ونقلت وكالة
الأنباء السعودية "واس" عن الخارجية السعودية استنكارها لما حدث مؤخرا في الجزء الشرقي من ولاية الجزيرة السودانية، وهو ما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات بين المدنيين، مشددة على أن ذلك يعد انتهاكًا للقانون الدولي ومبدأ حماية المدنيين.
في الإطار ذاته، دعت الخارجية السعودية إلى الالتزام والوفاء بما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة الموقع بتاريخ 11 مايو/ أيار 2023، كما حثت الأطراف المتحاربة على وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.