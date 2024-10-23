الجيش السوداني يتعهد بتسليح مواطني "شرق الجزيرة"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:18 GMT
13 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تسريب خطط الهجوم على الضربة الإسرائيلية المحتملة لإيران
08:31 GMT
29 د
من الملعب
خسارة أرسنال تعزز موقع ليفربول والسيتي ورسالة قوية من برشلونة قبل الكلاسيكو
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كاشف نيوترينو جديد قد يحطم الفيزياء كما نعرفها..
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
12:29 GMT
21 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: قمة بريكس في قازان تغطي على الانتخابات الرئاسية في أمريكا
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي فرص مقترح مصر لاستئناف مفاوضات غزة
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
قمة بريكس.. أبرز الملفات على الطاولة
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
08:18 GMT
15 د
من الملعب
خسارة أرسنال تعزز موقع ليفربول والسيتي ورسالة قوية من برشلونة قبل الكلاسيكو
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:43 GMT
17 د
ملفات ساخنة
ما هي فرص مقترح مصر لاستئناف مفاوضات غزة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:03 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:10 GMT
20 د
مساحة حرة
قمة بريكس.. أبرز الملفات على الطاولة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
16:34 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241023/الجيش-السوداني-يتعهد-بتسليح-مواطني-شرق-الجزيرة-1094099268.html
الجيش السوداني يتعهد بتسليح مواطني "شرق الجزيرة"
الجيش السوداني يتعهد بتسليح مواطني "شرق الجزيرة"
سبوتنيك عربي
تعهد قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، أمس الأربعاء، بتسليح مواطني محلية شرق الجزيرة والقضاء على قوات الدعم السريع. 23.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-23T22:46+0000
2024-10-23T22:45+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/13/1091877007_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_d96ebe460f6c4d5d1adda4adf228c1a7.jpg
وأفاد موقع "سودان تربيون": بأن البرهان كان قد وصل برفقة كبار القادة العسكريين إلى منطقة البطانة، بالتزامن مع هجمات انتقامية تنفذها قوات الدعم السريع على قرى شرق الجزيرة في أعقاب انشقاق قائدها بالولاية الجزيرة أبو عاقلة كيكل وانحيازه للقوات المسلحة.ووجه البرهان حديثه إلى حشد من أبناء قبيلة الشكرية، حيث قال إن "أي زول قادر على حمل السلاح بنسلحه، وتابع: "لو فكينا ليكم اللجام متأكدين أنكم لن تتوقفوا ".في السياق ذاته، تعهد البرهان بزيادة أعداد قوات الجيش في المنطقة والقتال حتى القضاء على قوات الدعم السريع، كما أدى واجب العزاء لأسرة قائد عمليات الجيش في البطانة العميد أحمد شاع الدين، الذي قتل الثلاثاء بالقرب من مدينة تمبول شرق الجزيرة على يد قوات الدعم السريع.يشار إلى أنشاع الدين كان قد أشرف على عملية انشقاق قائد قوات الدعم السريع بولاية الجزيرة أبوعاقلة كيكل كما أنه من بين الشخصيات التي قادت التفاوض معه.وفي وقت سابق، تمكن الجيش السوداني، أمس الأربعاء، من بسط سيطرته على مدينة الدندر التابعة لولاية سنار جنوب شرقي السودان، بعد معارك ضارية مع قوات الدعم السريع.وذكر الموقع الإلكتروني "سودان تريبيون"، أن الجيش السوادني وحلفاءه بسطوا سيطرتهم على مدينة الدندر، بعد معارك قوية مع قوات الدعم السريع، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمدافع والمسيرات الانتحارية تحت غطاء جوي من الطيران الحربي.وكان الجيش بدأ، يوم الجمعة الماضية، بدعم واسع من قوات الحركات المسلحة وعناصر المقاومة الشعبية وجهاز المخابرات العامة بالقيام بخوض معارك ضارية مع قوات الدعم السريع على مشارف مدينة الدندر التابعة لولاية سنار جنوب شرقي السودان، في واحدة من أكبر العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش السوداني منذ 26 سبتمبر/ أيلول الماضي.ونقل الموقع عن مصادر عسكرية، أن "الجيش تمكن من استرداد مدينة الدندر من قوات الدعم السريع عبر القوة العسكرية".يشار إلى أن قوات الدعم السريع سيطرت على مدينة الدندر في أوائل يوليو/ تموز الماضي بعد معارك عنيفة مع القوة المشتركة التابعة للحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش السوداني، وقامت بعد ذلك بتشكيل حكومة محلية من أبناء المدينة.
https://sarabic.ae/20241022/قوات-الدعم-السريع-تعلن-العثور-على-الصندوق-الأسود-للطائرة-إليوشن--76-التي-سقطت-في-السودان-1094039424.html
https://sarabic.ae/20241007/هل-اقترب-الجيش-السوداني-من-استعادة-العاصمة-الخرطوم-من-قبضة-الدعم-السريع؟-1093524763.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/13/1091877007_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_874f8055a8c047cca714dba44d2304d7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار

الجيش السوداني يتعهد بتسليح مواطني "شرق الجزيرة"

22:46 GMT 23.10.2024
© AP Photoعبد الفتاح البرهان وسط قادة وأفراد الجيش السوداني
عبد الفتاح البرهان وسط قادة وأفراد الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
تعهد قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، أمس الأربعاء، بتسليح مواطني محلية شرق الجزيرة والقضاء على قوات الدعم السريع.
وأفاد موقع "سودان تربيون": بأن البرهان كان قد وصل برفقة كبار القادة العسكريين إلى منطقة البطانة، بالتزامن مع هجمات انتقامية تنفذها قوات الدعم السريع على قرى شرق الجزيرة في أعقاب انشقاق قائدها بالولاية الجزيرة أبو عاقلة كيكل وانحيازه للقوات المسلحة.
ووجه البرهان حديثه إلى حشد من أبناء قبيلة الشكرية، حيث قال إن "أي زول قادر على حمل السلاح بنسلحه، وتابع: "لو فكينا ليكم اللجام متأكدين أنكم لن تتوقفوا ".
طائرة إيل-76إم دي-90أ - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2024
"قوات الدعم السريع" تعلن العثور على الصندوق الأسود للطائرة "إليوشن- 76" التي سقطت في السودان
أمس, 14:02 GMT
في السياق ذاته، تعهد البرهان بزيادة أعداد قوات الجيش في المنطقة والقتال حتى القضاء على قوات الدعم السريع، كما أدى واجب العزاء لأسرة قائد عمليات الجيش في البطانة العميد أحمد شاع الدين، الذي قتل الثلاثاء بالقرب من مدينة تمبول شرق الجزيرة على يد قوات الدعم السريع.
يشار إلى أنشاع الدين كان قد أشرف على عملية انشقاق قائد قوات الدعم السريع بولاية الجزيرة أبوعاقلة كيكل كما أنه من بين الشخصيات التي قادت التفاوض معه.
وفي وقت سابق، تمكن الجيش السوداني، أمس الأربعاء، من بسط سيطرته على مدينة الدندر التابعة لولاية سنار جنوب شرقي السودان، بعد معارك ضارية مع قوات الدعم السريع.
أبرز بنود إعلان جدة... أول اتفاق بين الجيش السوداني والدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2024
هل اقترب الجيش السوداني من استعادة العاصمة الخرطوم من قبضة الدعم السريع؟
7 أكتوبر, 18:06 GMT
وذكر الموقع الإلكتروني "سودان تريبيون"، أن الجيش السوادني وحلفاءه بسطوا سيطرتهم على مدينة الدندر، بعد معارك قوية مع قوات الدعم السريع، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمدافع والمسيرات الانتحارية تحت غطاء جوي من الطيران الحربي.
وكان الجيش بدأ، يوم الجمعة الماضية، بدعم واسع من قوات الحركات المسلحة وعناصر المقاومة الشعبية وجهاز المخابرات العامة بالقيام بخوض معارك ضارية مع قوات الدعم السريع على مشارف مدينة الدندر التابعة لولاية سنار جنوب شرقي السودان، في واحدة من أكبر العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش السوداني منذ 26 سبتمبر/ أيلول الماضي.
ونقل الموقع عن مصادر عسكرية، أن "الجيش تمكن من استرداد مدينة الدندر من قوات الدعم السريع عبر القوة العسكرية".
يشار إلى أن قوات الدعم السريع سيطرت على مدينة الدندر في أوائل يوليو/ تموز الماضي بعد معارك عنيفة مع القوة المشتركة التابعة للحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش السوداني، وقامت بعد ذلك بتشكيل حكومة محلية من أبناء المدينة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل21:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала