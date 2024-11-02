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القوات الروسية تنجح بإجلاء أمريكي متعاون معها من الأراضي التي تسيطر عليها قوات كييف
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https://sarabic.ae/20241102/السعودية-تصدر-بيانا-بشأن-الأحداث-الأخيرة-بولاية-الجزيرة-في-السودان-1094418302.html
السعودية تصدر بيانا بشأن الأحداث الأخيرة بولاية الجزيرة في السودان
السعودية تصدر بيانا بشأن الأحداث الأخيرة بولاية الجزيرة في السودان
سبوتنيك عربي
أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا، اليوم السبت، أعربت فيه عن قلق المملكة إزاء استمرار القتال في السودان وتصاعد أعمال العنف التي طالت المدنيين من نساء وأطفال. 02.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-02T10:42+0000
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ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الخارجية السعودية استنكارها لما حدث مؤخرا في الجزء الشرقي من ولاية الجزيرة السودانية، وهو ما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات بين المدنيين، مشددة على أن ذلك يعد انتهاكًا للقانون الدولي ومبدأ حماية المدنيين.في الإطار ذاته، دعت الخارجية السعودية إلى الالتزام والوفاء بما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة الموقع بتاريخ 11 مايو/ أيار 2023، كما حثت الأطراف المتحاربة على وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.واختتم البيان بالتأكيد على موقف السعودية الثابت في دعم استقرار السودان والحفاظ على وحدة مؤسساته الشرعية وسيادته واستقلاله، مؤكدةً أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة في السودان.أعلن الجيش السوداني، الأحد الماضي، أن قائد قوات الدعم السريع بولاية الجزيرة أبوعاقلة كيكل انحاز للقوات المسلحة برفقة مجموعة من قواته، مؤكدا العفو عنه.وقال الجيش في بيان إن "كيكل الذي كان يقود قوات الدعم السريع في وسط السودان وتتمركز قواته في ولاية الجزيرة وأجزاء من ولايتي سنار والنيل الأبيض المجاورتين، انحاز لجانب الحق والوطن".وأوضحت وسائل إعلام سودانية أن "الخطوة اكتملت بعد تفاوض طويل شاركت فيه عدة أطراف".وتأتي هذه الخطوة بعيد انتقال الجيش من مرحلة الدفاع إلى الهجوم منذ 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث حقق المزيد من التقدم العسكري على عدة جبهات.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
https://sarabic.ae/20241102/السودان-الولاية-الشمالية-تعلن-خلوها-من-الدعم-السريع-1094408444.html
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العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار السودان اليوم, الأخبار
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار السودان اليوم, الأخبار

السعودية تصدر بيانا بشأن الأحداث الأخيرة بولاية الجزيرة في السودان

10:42 GMT 02.11.2024
© AP Photo / Nasser Nasserمسلحون موالون للحكومة - دارفور السودان
مسلحون موالون للحكومة - دارفور السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2024
© AP Photo / Nasser Nasser
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أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا، اليوم السبت، أعربت فيه عن قلق المملكة إزاء استمرار القتال في السودان وتصاعد أعمال العنف التي طالت المدنيين من نساء وأطفال.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الخارجية السعودية استنكارها لما حدث مؤخرا في الجزء الشرقي من ولاية الجزيرة السودانية، وهو ما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات بين المدنيين، مشددة على أن ذلك يعد انتهاكًا للقانون الدولي ومبدأ حماية المدنيين.
في الإطار ذاته، دعت الخارجية السعودية إلى الالتزام والوفاء بما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة الموقع بتاريخ 11 مايو/ أيار 2023، كما حثت الأطراف المتحاربة على وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.
سبوتنيك ترصد المأساة الإنسانية في ولاية سنار وسط السودان بعد اشتعال حدة المعارك بين الجيش والدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2024
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06:41 GMT
واختتم البيان بالتأكيد على موقف السعودية الثابت في دعم استقرار السودان والحفاظ على وحدة مؤسساته الشرعية وسيادته واستقلاله، مؤكدةً أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة في السودان.
أعلن الجيش السوداني، الأحد الماضي، أن قائد قوات الدعم السريع بولاية الجزيرة أبوعاقلة كيكل انحاز للقوات المسلحة برفقة مجموعة من قواته، مؤكدا العفو عنه.
وقال الجيش في بيان إن "كيكل الذي كان يقود قوات الدعم السريع في وسط السودان وتتمركز قواته في ولاية الجزيرة وأجزاء من ولايتي سنار والنيل الأبيض المجاورتين، انحاز لجانب الحق والوطن".
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وأوضحت وسائل إعلام سودانية أن "الخطوة اكتملت بعد تفاوض طويل شاركت فيه عدة أطراف".
وتأتي هذه الخطوة بعيد انتقال الجيش من مرحلة الدفاع إلى الهجوم منذ 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث حقق المزيد من التقدم العسكري على عدة جبهات.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
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