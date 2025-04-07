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الجزائر تنفي اتهامات مالي وتصفها بـ"الادعاءات الباطلة" وتستدعي سفيريها لدى باماكو ونيامي
الجزائر تنفي اتهامات مالي وتصفها بـ"الادعاءات الباطلة" وتستدعي سفيريها لدى باماكو ونيامي
سبوتنيك عربي
أعربت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الإثنين، عن "امتعاضها البالغ، من البيان الصادر عن الحكومة الانتقالية في مالي، وكذا البيان الصادر من قبل مجلس رؤساء دول... 07.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-07T15:04+0000
2025-04-07T15:04+0000
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وأكدت الخارجية الجزائرية، في بيان لها، أن "الحكومة الانتقالية في مالي وجهت في بيانها اتهامات خطيرة إلى الجزائر"، مضيفة أنه "على الرغم من خطورتها، فإن كل هذه الادعاءات الباطلة لا تمثل إلا محاولات بائسة ويائسة لصرف الأنظار عن الفشل الذريع للمشروع الانقلابي الذي لا يزال قائما والذي أدخل مالي في دوامة من اللا أمن واللا استقرار والخراب والحرمان".وعبرت الجزائر، عن "رفضها بقوة هذه المحاولات اليائسة التي تتجلى في مختلف السلوكات المغرضة التي لا أساس لها من الصحة والتي تحاول من خلالها الطغمة الانقلابية المستأثرة بزمام السلطة في مالي أن تجعل من بلدنا كبش فداء للنكسات والإخفاقات التي يدفع الشعب المالي ثمنها الباهظ".وأضاف البيان أن "مزاعم الحكومة المالية اليائسة بخصوص وجود علاقة بين الجزائر والإرهاب تفتقر للجدية إلى درجة أنها لا تستدعي الالتفات إليها أو الرد عليها".وتابعت: "مصداقية الجزائر والتزامها وعزمها على مكافحة الإرهاب ليسوا بحاجة إلى أي تبرير أو دليل، ومن جانب آخر، فإن التهديد الأول والأخطر الذي يتربص بمالي يتمثل اليوم في عجز الانقلابيين عن التصدي الحقيقي والفعال للإرهاب، إلى درجة إسناد ذلك إلى المرتزقة الذين طالما عانت منهم القارة الأفريقية في تاريخها المعاصر".وأشارت الخارجية الجزائرية إلى أن "قيام قوات الدفاع الجوي عن الإقليم بإسقاط طائرة مالية بدون طيار قد شكل موضوع بيان رسمي صادر في حينه عن وزارة الدفاع الوطني"، مجددة تمسكها بمضمون هذا البيان.وأعلنت دول كونفدرالية الساحل (مالي، النيجر، بوركينا فاسو)، في وقت سابق اليوم، استدعاء سفراءها لدى الجزائر للتشاور، وذلك على خلفية اتهام باماكو للجزائر، بـ"إسقاط طائرة استطلاع مسيّرة تابعة لها".وجاء في بيان صادر عن كونفدرالية دول الساحل: "يعرب مجلس الكونفدرالية عن أسفه لتدمير طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة المالية، إثر عمل عدائي من قبل الجزائر، ليلة 31 مارس (آذار) إلى 1 أبريل (نيسان) 2025، في تين زواتين بمنطقة كيدال".وبحسب البيان، تدمير المسيرة حال دون تحييد جماعة إرهابية كانت تُخطط لأعمال إرهابية ضد القوات المسلحة المالية، موضحا أنه "على إثر ما سبق، قرر مجلس الرؤساء استدعاء سفراء الدول الأعضاء المعتمدين لدى الجزائر، للتشاور".وفي 1 أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أن الجيش الجزائري تمكن من إسقاط طائرة مسيرة استطلاعية مسلحة قرب مدينة تين زاوتين الحدودية، وذلك بعد اختراقها المجال الجوي للبلاد.وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "تمكنت وحدة تابعة للدفاع الجوي عن الإقليم بالناحية العسكرية السادسة، ليلة أول أبريل 2025، في حدود منتصف الليل، من رصد وإسقاط طائرة استطلاع بدون طيار مسلحة بالقرب من مدينة تين زاوتين الحدودية (مع مالي)، بالناحية العسكرية السادسة، وذلك بعد اختراقها المجال الجوي لمسافة 02 كيلومتر".وأضاف البيان: "تأتي هذه العملية النوعية، لتؤكد مرة أخرى، اليقظة العالية والاستعداد الدائم لوحدات الجيش الوطني الشعبي في حماية حدودنا البرية والجوية والبحرية من أي تهديد يمس بالسيادة الوطنية".وقبل ذلك، أعلنت القوات المسلحة المالية، في بيان، عن تحطم طائرة مسيرة استطلاعية تابعة لها، ليل 31 مارس إلى 1 أبريل 2025، قرب تين زاواتين في منطقة كيدال، بعدما كانت في مهمة مراقبة روتينية، بحسب قولها.
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الجزائر, أخبار مالي, بوركينا فاسو, النيجر, أخبار النيجر, أخبار العالم الآن, العالم

الجزائر تنفي اتهامات مالي وتصفها بـ"الادعاءات الباطلة" وتستدعي سفيريها لدى باماكو ونيامي

15:04 GMT 07.04.2025
© flickr.com / habib kakiعلم الجزائر
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
© flickr.com / habib kaki
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أعربت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الإثنين، عن "امتعاضها البالغ، من البيان الصادر عن الحكومة الانتقالية في مالي، وكذا البيان الصادر من قبل مجلس رؤساء دول اتحاد الساحل".
وأكدت الخارجية الجزائرية، في بيان لها، أن "الحكومة الانتقالية في مالي وجهت في بيانها اتهامات خطيرة إلى الجزائر"، مضيفة أنه "على الرغم من خطورتها، فإن كل هذه الادعاءات الباطلة لا تمثل إلا محاولات بائسة ويائسة لصرف الأنظار عن الفشل الذريع للمشروع الانقلابي الذي لا يزال قائما والذي أدخل مالي في دوامة من اللا أمن واللا استقرار والخراب والحرمان".
وعبرت الجزائر، عن "رفضها بقوة هذه المحاولات اليائسة التي تتجلى في مختلف السلوكات المغرضة التي لا أساس لها من الصحة والتي تحاول من خلالها الطغمة الانقلابية المستأثرة بزمام السلطة في مالي أن تجعل من بلدنا كبش فداء للنكسات والإخفاقات التي يدفع الشعب المالي ثمنها الباهظ".
وأضاف البيان أن "مزاعم الحكومة المالية اليائسة بخصوص وجود علاقة بين الجزائر والإرهاب تفتقر للجدية إلى درجة أنها لا تستدعي الالتفات إليها أو الرد عليها".

وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيانها، استدعاء سفيريها في النيجر ومالي، وتأجيل تولي سفيرها الجديد في بوركينا فاسو لمهام منصبه.

وتابعت: "مصداقية الجزائر والتزامها وعزمها على مكافحة الإرهاب ليسوا بحاجة إلى أي تبرير أو دليل، ومن جانب آخر، فإن التهديد الأول والأخطر الذي يتربص بمالي يتمثل اليوم في عجز الانقلابيين عن التصدي الحقيقي والفعال للإرهاب، إلى درجة إسناد ذلك إلى المرتزقة الذين طالما عانت منهم القارة الأفريقية في تاريخها المعاصر".
وأشارت الخارجية الجزائرية إلى أن "قيام قوات الدفاع الجوي عن الإقليم بإسقاط طائرة مالية بدون طيار قد شكل موضوع بيان رسمي صادر في حينه عن وزارة الدفاع الوطني"، مجددة تمسكها بمضمون هذا البيان.
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وأعلنت دول كونفدرالية الساحل (مالي، النيجر، بوركينا فاسو)، في وقت سابق اليوم، استدعاء سفراءها لدى الجزائر للتشاور، وذلك على خلفية اتهام باماكو للجزائر، بـ"إسقاط طائرة استطلاع مسيّرة تابعة لها".
وجاء في بيان صادر عن كونفدرالية دول الساحل: "يعرب مجلس الكونفدرالية عن أسفه لتدمير طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة المالية، إثر عمل عدائي من قبل الجزائر، ليلة 31 مارس (آذار) إلى 1 أبريل (نيسان) 2025، في تين زواتين بمنطقة كيدال".
وأضاف البيان أنه "تطبيقا لقرار التحالف بجعل الفضاء الكونفدرالي مسرحا موحدا للعمليات العسكرية، فإن تدمير المسيرة يعتبر عدوانا يستهدف جميع الدول الأعضاء ويسهم في زعزعة استقرار المنطقة".
وبحسب البيان، تدمير المسيرة حال دون تحييد جماعة إرهابية كانت تُخطط لأعمال إرهابية ضد القوات المسلحة المالية، موضحا أنه "على إثر ما سبق، قرر مجلس الرؤساء استدعاء سفراء الدول الأعضاء المعتمدين لدى الجزائر، للتشاور".
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وفي 1 أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أن الجيش الجزائري تمكن من إسقاط طائرة مسيرة استطلاعية مسلحة قرب مدينة تين زاوتين الحدودية، وذلك بعد اختراقها المجال الجوي للبلاد.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "تمكنت وحدة تابعة للدفاع الجوي عن الإقليم بالناحية العسكرية السادسة، ليلة أول أبريل 2025، في حدود منتصف الليل، من رصد وإسقاط طائرة استطلاع بدون طيار مسلحة بالقرب من مدينة تين زاوتين الحدودية (مع مالي)، بالناحية العسكرية السادسة، وذلك بعد اختراقها المجال الجوي لمسافة 02 كيلومتر".
وأضاف البيان: "تأتي هذه العملية النوعية، لتؤكد مرة أخرى، اليقظة العالية والاستعداد الدائم لوحدات الجيش الوطني الشعبي في حماية حدودنا البرية والجوية والبحرية من أي تهديد يمس بالسيادة الوطنية".
وقبل ذلك، أعلنت القوات المسلحة المالية، في بيان، عن تحطم طائرة مسيرة استطلاعية تابعة لها، ليل 31 مارس إلى 1 أبريل 2025، قرب تين زاواتين في منطقة كيدال، بعدما كانت في مهمة مراقبة روتينية، بحسب قولها.
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