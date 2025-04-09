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أوفيتشكين يكتب التاريخ… وبرشلونة يرفض هدية مدريد
12:03 GMT
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ليبيا… ضبط مهاجرين غير شرعيين قرب الحدود مع الجزائر
ليبيا… ضبط مهاجرين غير شرعيين قرب الحدود مع الجزائر
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية في حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" في ليبيا، اليوم الأربعاء، ضبط عدد من المهاجرين غير الشرعيين قرب الحدود مع الجزائر. 09.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-09T20:07+0000
2025-04-09T20:07+0000
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وذكرت بوابة "الوسط"، مساء اليوم الأربعاء، أن دوريات صحراوية متجولة تابعة للقاطع الأمني غدامس بجهاز حرس الحدود الليبي تمكنت من ضبط عدد من المهاجرين غير الشرعيين في عدد من النقاط الاستراتيجية على الحدود مع الجزائر.وأوضحت أن عملية الضبط جاءت نتيجة لتمركز الدوريات الأمنية في عدد من النقاط الاستراتيجية على الحدود مع الجزائر، من أجل تعزيز الأمن ومكافحة ظاهرتي التهريب والهجرة غير الشرعية.وأفادت وزارة الداخلية بأن الدوريات الأمنية ضبطت عددا من المهاجرين غير النظاميين في بعض الأودية ومسالك التهريب، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، إلى جانب تقديم الرعاية الصحية اللازمة.وفي وقت سابق، دعت 27 منظمة دولية لحقوق الإنسان، في بيان مشترك، الاتحاد الأوروبي إلى تجميد تمويله للسلطات الليبية على الفور، وذلك عقب اكتشاف مقبرة جماعية أخيرا، تضم جثث أكثر من 28 مهاجرًا من جنوب الصحراء الكبرى.وقالت بوابة "الوسط" الليبية، إن "المنظمات، ومن بينها "هيومن رايتس ووتش" و"سيا ووتش"، أعربت عن صدمتها إزاء هذا الاكتشاف المروع"، مشيرةً إلى "الفشل الذريع للتمويل الأوروبي في وقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا، على الرغم من الوعود بتحسينها".وطالبت المنظمات الاتحاد الأوروبي بإظهار الحزم نفسه الذي أظهره مع تونس، حيث علّق اتفاقيات التمويل في أعقاب "انتهاكات أمنية". وأكدت أن التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي، وكذلك من الدول الأعضاء، قد "فشل في الوفاء بوعده بتحسين الظروف المعيشية للأشخاص الباحثين عن الأمان".
https://sarabic.ae/20250326/وزير-ليبي-نرفض-توطين-المهاجرين-تحت-أي-ظرف-وبلادنا-ليست-حارسة-للحدود-الأوروبية-1098955361.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الاتحاد الأوروبي

ليبيا… ضبط مهاجرين غير شرعيين قرب الحدود مع الجزائر

20:07 GMT 09.04.2025
© Sputnikارتفاع أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى ليبيا
ارتفاع أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الداخلية في حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" في ليبيا، اليوم الأربعاء، ضبط عدد من المهاجرين غير الشرعيين قرب الحدود مع الجزائر.
وذكرت بوابة "الوسط"، مساء اليوم الأربعاء، أن دوريات صحراوية متجولة تابعة للقاطع الأمني غدامس بجهاز حرس الحدود الليبي تمكنت من ضبط عدد من المهاجرين غير الشرعيين في عدد من النقاط الاستراتيجية على الحدود مع الجزائر.
ارتفاع أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
وزير ليبي: نرفض توطين المهاجرين تحت أي ظرف وبلادنا ليست "حارسة" للحدود الأوروبية
26 مارس, 07:09 GMT
وأوضحت أن عملية الضبط جاءت نتيجة لتمركز الدوريات الأمنية في عدد من النقاط الاستراتيجية على الحدود مع الجزائر، من أجل تعزيز الأمن ومكافحة ظاهرتي التهريب والهجرة غير الشرعية.
وأفادت وزارة الداخلية بأن الدوريات الأمنية ضبطت عددا من المهاجرين غير النظاميين في بعض الأودية ومسالك التهريب، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، إلى جانب تقديم الرعاية الصحية اللازمة.
وفي وقت سابق، دعت 27 منظمة دولية لحقوق الإنسان، في بيان مشترك، الاتحاد الأوروبي إلى تجميد تمويله للسلطات الليبية على الفور، وذلك عقب اكتشاف مقبرة جماعية أخيرا، تضم جثث أكثر من 28 مهاجرًا من جنوب الصحراء الكبرى.
وقالت بوابة "الوسط" الليبية، إن "المنظمات، ومن بينها "هيومن رايتس ووتش" و"سيا ووتش"، أعربت عن صدمتها إزاء هذا الاكتشاف المروع"، مشيرةً إلى "الفشل الذريع للتمويل الأوروبي في وقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا، على الرغم من الوعود بتحسينها".
وطالبت المنظمات الاتحاد الأوروبي بإظهار الحزم نفسه الذي أظهره مع تونس، حيث علّق اتفاقيات التمويل في أعقاب "انتهاكات أمنية". وأكدت أن التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي، وكذلك من الدول الأعضاء، قد "فشل في الوفاء بوعده بتحسين الظروف المعيشية للأشخاص الباحثين عن الأمان".
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