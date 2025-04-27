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https://sarabic.ae/20250427/دولة-عربية-قد-تحتضن-أول-محطة-طاقة-شمسية-مركزة-لإنتاج-وقود-الطائرات-المستدام-في-العالم-1099939641.html
دولة عربية قد تحتضن أول محطة طاقة شمسية مركزة لإنتاج وقود الطائرات المستدام في العالم
دولة عربية قد تحتضن أول محطة طاقة شمسية مركزة لإنتاج وقود الطائرات المستدام في العالم
سبوتنيك عربي
يعلق الكثيرون آمالهم على بناء أول محطة طاقة شمسية مركزة، لإنتاج وقود الطائرات المستدام في العالم، لتغيير قواعد اللعبة بصناعة الطيران العالمية 27.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-27T14:02+0000
2025-04-27T14:02+0000
مجتمع
اقتصاد
العالم العربي
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وفق متابعات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).ويتوقع خبراء بناء محطة رايز الشمسية، قريبًا في جنوب إسبانيا، الذي يبرز بصفته موقعًا مثاليًا بفضل توافر السطوع الشمسي القوي، على أن تدخل الوحدة حيز التشغيل بحلول عام 2027.وسيعتمد إنتاج الكيروسين الاصطناعي على تقنية الطاقة الشمسية المركّزة، والتي تستعمَل في تشغيل مفاعل كيميائي حراري يعمل على شطر الماء وثاني أكسيد الكربون إلى غاز اصطناعي، وهو خليط من الهيدروجين وغاز أول أكسيد الكربون.وإلى جانب إسبانيا، يبرز المغرب خيارًا محتملًا آخر في أجندة شركة سينهيليون السويسرية، المتخصصة في إنتاج الوقود المستدام لتنفيذ مشروعات طاقة شمسية مركزة، بفضل موارده الشمسية الوفيرة.إعادة تصدير النجاحوتجلب شركة سينهيليون تقنية الطاقة الشمسية المركزة إلى إسبانيا بعد نجاحها في التشغيل التجريبي لمحطة طاقة شمسية مركزة في مدينة يوليش الألمانية.وتستعمل محطات الطاقة الشمسية المركزة حقلًا من المرايا المتخصصة لتركيز ضوء الشمس على نقطة مركزية، حيث يُسخّن ملح منصهر أو سائل آخر حابس للحرارة، الذي يمكن استعماله لتوليد البخار اللازم لتشغيل التوربينات أو حتى لتوفير الحرارة لعمليات صناعية أخرى.طموح مغربيوقالت "سينهيليون": "بحلول عام 2033، نخطط لتعزيز السعة الإنتاجية بهدف تصنيع مليون طن واحد من الوقود الشمسي سنويًا"، مضيفةً: "وبحلول عام 2040، فإننا نستهدف تعزيز إنتاجية الوقود بهدف تغطية نصف الطلب على وقود الطائرات المستدام في أوروبا"، حسبما ما ذكرت منصة "الطاقة" المتخصصة.وبرز المغرب من بين المواقع المحتملة الأخرى التي تعتزم "سينهيليون" تنفيذ مشروعات طاقة شمسية مركزة فيها على أساس المنصة الصناعية الحالية التي يمتلكها البلد العربي وقدرته على الوصول إلى المواد الخام، بالإضافة إلى ما يمتلكه من وفرة في الموارد الشمسية.الطاقة الشمسية المركزةتعتمد أول محطة طاقة شمسية مركزة لإنتاج وقود الطائرات المستدام في العالم، على تقنية الطاقة الشمسية المركزة التي تستعين باستعمال حقل واسع من المرايا التي تلتقط ضوء الشمس، وتوجهه إلى جهاز استقبال شمسي مثبت أعلى برج مركزي. ويُمرر الغاز الاصطناعي بعد ذلك في وحدة عملية فيشر-تروبش، وهي تفاعل كيميائي، يُحفز عادةً بالحديد أو الكوبالت الذي يُحوّل مزيج من غاز أول أكسيد الكربون والهيدروجين إلى هيدروكربون سائل مُصنّع، وبصفة أساسية الكيروسين.واقع تجريبي يحول الحلم لواقعلا تندرج الجهود التي تبذلها "سينهيليون" تحت بند الخيال العلمي، بل هي سيناريو واقعي؛ إذ سبق أن أثبتت الشركة واقعية تصنيع الوقود الشمسي في مصنع تجريبي يحمل اسم دون في مدينة يوليش الألمانية، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.وتقول الشركة إن التخزين الحراري المقترن بتقنيتها يزيد 10 مرات على الأقل من حيث فاعلية التكلفة على أنظمة التخزين القائمة على البطاريات، كما أنها تتجنب الحاجة إلى استعمال معادن حيوية مثل الليثيوم أو الكوبالت.الكيروسين الاصطناعييمثّل قطاع الطيران قرابة ما يتراوح من 2 إلى 5% من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون العالمية، وهي النسبة المرشحة للزيادة، وفق أرقام طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.وفي المقابل يمكن استعمال الوقود الشمسي المصنع بوساطة سينهيليون في الطائرات حاليًا؛ ما يقدم خيارًا مثاليًا إلى الطيران حيادي الكربون؛ ومن الممكن كذلك أن يخفض ذلك الوقود الانبعاثات خلال دورة الحياة بنسبة تصل إلى 90% مقارنة بالوقود المُصنّع من الوقود الأحفوري.وتستهدف سينهيليون رفع الإنتاج من الكيروسين الاصطناعي إلى مستوى الغيغا لتر مكعب (مليار متر مكعب)؛ ما قد يؤدي إلى تحويل الصحاري والمناطق التي تتمتع بوفرة السطوع الشمسي إلى مراكز للوقود المتجدد لصناعة الطيران العالمية.شحنة نادرة من النفط الجزائري اتجهت إلى إحدى الدول الأفريقية الكبرى
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اقتصاد, العالم العربي
اقتصاد, العالم العربي

دولة عربية قد تحتضن أول محطة طاقة شمسية مركزة لإنتاج وقود الطائرات المستدام في العالم

14:02 GMT 27.04.2025
© UNSPLASH/American Public Power Associationألواح طاقة شمسية
ألواح طاقة شمسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
© UNSPLASH/American Public Power Association
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يعلق الكثيرون آمالهم على بناء أول محطة طاقة شمسية مركزة، لإنتاج وقود الطائرات المستدام في العالم، لتغيير قواعد اللعبة بصناعة الطيران العالمية
وفق متابعات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
ويتوقع خبراء بناء محطة رايز الشمسية، قريبًا في جنوب إسبانيا، الذي يبرز بصفته موقعًا مثاليًا بفضل توافر السطوع الشمسي القوي، على أن تدخل الوحدة حيز التشغيل بحلول عام 2027.
وسيعتمد إنتاج الكيروسين الاصطناعي على تقنية الطاقة الشمسية المركّزة، والتي تستعمَل في تشغيل مفاعل كيميائي حراري يعمل على شطر الماء وثاني أكسيد الكربون إلى غاز اصطناعي، وهو خليط من الهيدروجين وغاز أول أكسيد الكربون.
ثم يُغذّى الغاز الاصطناعي في وحدة "فيشر-تروبش"، وهي عملية صناعية تحول الغاز الاصطناعي إلى هيدروكربونات سائلة، وبصورة أساسية الكيروسين.
وإلى جانب إسبانيا، يبرز المغرب خيارًا محتملًا آخر في أجندة شركة سينهيليون السويسرية، المتخصصة في إنتاج الوقود المستدام لتنفيذ مشروعات طاقة شمسية مركزة، بفضل موارده الشمسية الوفيرة.

إعادة تصدير النجاح

وتجلب شركة سينهيليون تقنية الطاقة الشمسية المركزة إلى إسبانيا بعد نجاحها في التشغيل التجريبي لمحطة طاقة شمسية مركزة في مدينة يوليش الألمانية.
وتستعمل محطات الطاقة الشمسية المركزة حقلًا من المرايا المتخصصة لتركيز ضوء الشمس على نقطة مركزية، حيث يُسخّن ملح منصهر أو سائل آخر حابس للحرارة، الذي يمكن استعماله لتوليد البخار اللازم لتشغيل التوربينات أو حتى لتوفير الحرارة لعمليات صناعية أخرى.
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طموح مغربي

وقالت "سينهيليون": "بحلول عام 2033، نخطط لتعزيز السعة الإنتاجية بهدف تصنيع مليون طن واحد من الوقود الشمسي سنويًا"، مضيفةً: "وبحلول عام 2040، فإننا نستهدف تعزيز إنتاجية الوقود بهدف تغطية نصف الطلب على وقود الطائرات المستدام في أوروبا"، حسبما ما ذكرت منصة "الطاقة" المتخصصة.
وفي شهر فبراير/شباط الماضي، نشرت تقارير صحفية ما يفيد بأن "سينهيليون" تتطلع لبناء محطة لإنتاج الوقود الشمسي سعة 100 ألف طن.
وبرز المغرب من بين المواقع المحتملة الأخرى التي تعتزم "سينهيليون" تنفيذ مشروعات طاقة شمسية مركزة فيها على أساس المنصة الصناعية الحالية التي يمتلكها البلد العربي وقدرته على الوصول إلى المواد الخام، بالإضافة إلى ما يمتلكه من وفرة في الموارد الشمسية.

الطاقة الشمسية المركزة

تعتمد أول محطة طاقة شمسية مركزة لإنتاج وقود الطائرات المستدام في العالم، على تقنية الطاقة الشمسية المركزة التي تستعين باستعمال حقل واسع من المرايا التي تلتقط ضوء الشمس، وتوجهه إلى جهاز استقبال شمسي مثبت أعلى برج مركزي.
وتُستعمل الطاقة الحرارية المركزة التي تزيد على 1500 درجة مئوية، في تشغيل مفاعل كيميائي حراري يعمل على تقسيم الماء وثاني أكسيد الكربون إلى غاز اصطناعي، وهو خليط من الهيدروجين وغاز أول أكسيد الكربون.
ويُمرر الغاز الاصطناعي بعد ذلك في وحدة عملية فيشر-تروبش، وهي تفاعل كيميائي، يُحفز عادةً بالحديد أو الكوبالت الذي يُحوّل مزيج من غاز أول أكسيد الكربون والهيدروجين إلى هيدروكربون سائل مُصنّع، وبصفة أساسية الكيروسين.
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واقع تجريبي يحول الحلم لواقع

لا تندرج الجهود التي تبذلها "سينهيليون" تحت بند الخيال العلمي، بل هي سيناريو واقعي؛ إذ سبق أن أثبتت الشركة واقعية تصنيع الوقود الشمسي في مصنع تجريبي يحمل اسم دون في مدينة يوليش الألمانية، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
ولعل أنظمة تخزين الطاقة الحرارية من أهم مزايا التقنية المطورة من قِبل سينهيليون؛ إذ إنه بخلاف الطاقة الشمسية التي تعتمد على السطوع الشمسي المتقطع والبطاريات باهظة التكلفة، يمكن أن تعمل الطاقة الشمسية المركزة المزوّدة بالتخزين الحراري على مدار الساعة.
وتقول الشركة إن التخزين الحراري المقترن بتقنيتها يزيد 10 مرات على الأقل من حيث فاعلية التكلفة على أنظمة التخزين القائمة على البطاريات، كما أنها تتجنب الحاجة إلى استعمال معادن حيوية مثل الليثيوم أو الكوبالت.

الكيروسين الاصطناعي

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يمثّل قطاع الطيران قرابة ما يتراوح من 2 إلى 5% من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون العالمية، وهي النسبة المرشحة للزيادة، وفق أرقام طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وعلى الرغم من أن مفهوم الطائرات الكهربائية ونظيراتها العاملة بالهيدروجين تكتسب زخمًا متصاعدًا، فإنه يواجه تحديات تقنية وأخرى تتعلّق بالبنية التحتية.
وفي المقابل يمكن استعمال الوقود الشمسي المصنع بوساطة سينهيليون في الطائرات حاليًا؛ ما يقدم خيارًا مثاليًا إلى الطيران حيادي الكربون؛ ومن الممكن كذلك أن يخفض ذلك الوقود الانبعاثات خلال دورة الحياة بنسبة تصل إلى 90% مقارنة بالوقود المُصنّع من الوقود الأحفوري.
وتستهدف سينهيليون رفع الإنتاج من الكيروسين الاصطناعي إلى مستوى الغيغا لتر مكعب (مليار متر مكعب)؛ ما قد يؤدي إلى تحويل الصحاري والمناطق التي تتمتع بوفرة السطوع الشمسي إلى مراكز للوقود المتجدد لصناعة الطيران العالمية.
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