دولتان أفريقيتان تنافسان الكبار لامتلاك أكبر احتياطيات المعادن النادرة في العالم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إيران قد تصبح مركزا للغاز الروسي
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:28 GMT
17 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
شؤون عسكرية
خبير: تأكيد الشرع للوجود العسكري الروسي والتركي في سوريا هو بمثابة الاعتراف بالأمر الواقع
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
استمرار التحذيرات من انزلاق جنوب السودان في حرب أهلية جديدة بعد وضع نائب الرئيس تحت الإقامة الجبرية
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:49 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين يلتقي مبعوث ترامب للمرة الرابعة والرئيس الأمريكي يؤكد قرب التوصل لاتفاق حول أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنضم سوريا لاتفاقات التطبيع مع إسرائيل؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
شروط صندوق النقد والبنك الدوليين لدعم سوريا
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:18 GMT
37 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:45 GMT
14 د
ملفات ساخنة
هل تنضم سوريا لاتفاقات التطبيع مع إسرائيل؟
11:30 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إيران قد تصبح مركزا للغاز الروسي
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تأكيد الشرع للوجود العسكري الروسي والتركي في سوريا هو بمثابة الاعتراف بالأمر الواقع
16:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
18:01 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250427/دولتان-أفريقيتان-تنافسان-الكبار-لامتلاك-أكبر-احتياطيات-المعادن-النادرة-في-العالم-1099925667.html
دولتان أفريقيتان تنافسان الكبار لامتلاك أكبر احتياطيات المعادن النادرة في العالم
دولتان أفريقيتان تنافسان الكبار لامتلاك أكبر احتياطيات المعادن النادرة في العالم
سبوتنيك عربي
تحتفظ المعادن الأرضية النادرة بموقعها كسلاح استراتيجي، تتحكم من خلاله بعض الدول في مسارات الاقتصاد والسياسة العالمية. 27.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-27T06:24+0000
2025-04-27T06:24+0000
الصين
العالم
أخبار العالم الآن
اقتصاد
جنوب أفريقيا
روسيا
أفريقيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099925506_0:77:1472:905_1920x0_80_0_0_d5bdd0511def3104bb0c85c8736292bd.jpg
وتدخل هذه العناصر الـ17 الحيوية في صناعات "الذكاء الاصطناعي"، والطاقة النظيفة، وأنظمة الدفاع، والسيارات الكهربائية، مما يجعل الاستحواذ عليها امتلاكا لقوة الغد.وبحسب بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن الصين تتصدر العالم باحتياطي يبلغ 44 مليون طن متري، تليها البرازيل (21 مليون طن)، والهند (6.9 ملايين طن)، وأستراليا (5.7 ملايين طن)، فيما جاءت روسيا في المركز الخامس باحتياطي يبلغ 3.8 مليون طن متري، متفوقة على أمريكا التي جاءت في المركز السابع باحتياطي 1.9 مليون طن متري.وعززت الصين هيمنتها بإنتاج 270 ألف طن متري في العام الماضي 2024، ما يمثل نحو 70% من الإنتاج العالمي، ومعالجة 90% من الخامات، وفي ظل تصاعد التوتر مع واشنطن، فقد فرضت بكين قيودا جديدة على تصدير معادن رئيسية تدخل في صناعة الرقائق الإلكترونية، مما يرفع منسوب القلق الغربي حيال استخدامها كورقة ضغط.
https://sarabic.ae/20250419/الخارجية-الأمريكية-صفقة-المعادن-مع-كييف-ليست-مرتبطة-بعملية-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-1099689662.html
https://sarabic.ae/20250414/رد-قاس-الصين-تعلق-تصدير-مجموعة-واسعة-من-المعادن-الأرضية-النادرة--1099519082.html
الصين
جنوب أفريقيا
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099925506_82:0:1390:981_1920x0_80_0_0_0ce90f09094c4954085b2e5596ffeb0a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصين, العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد, جنوب أفريقيا, روسيا, أفريقيا
الصين, العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد, جنوب أفريقيا, روسيا, أفريقيا

دولتان أفريقيتان تنافسان الكبار لامتلاك أكبر احتياطيات المعادن النادرة في العالم

06:24 GMT 27.04.2025
© Photo / Unsplash/ USGS قطعة حجرية بنية وبيضاء
قطعة حجرية بنية وبيضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
© Photo / Unsplash/ USGS
تابعنا عبر
تحتفظ المعادن الأرضية النادرة بموقعها كسلاح استراتيجي، تتحكم من خلاله بعض الدول في مسارات الاقتصاد والسياسة العالمية.
وتدخل هذه العناصر الـ17 الحيوية في صناعات "الذكاء الاصطناعي"، والطاقة النظيفة، وأنظمة الدفاع، والسيارات الكهربائية، مما يجعل الاستحواذ عليها امتلاكا لقوة الغد.
وفي هذا المشهد تتصدّر الصين، ليس فقط بحيازتها أكبر احتياطيات، وإنما أيضا بسيطرتها على التكرير وسلاسل الإمداد العالمية، وفقا لمنصة "الطاقة".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2025
الخارجية الأمريكية: صفقة المعادن مع كييف ليست مرتبطة بعملية وقف إطلاق النار في أوكرانيا
19 أبريل, 03:05 GMT
وبحسب بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن الصين تتصدر العالم باحتياطي يبلغ 44 مليون طن متري، تليها البرازيل (21 مليون طن)، والهند (6.9 ملايين طن)، وأستراليا (5.7 ملايين طن)، فيما جاءت روسيا في المركز الخامس باحتياطي يبلغ 3.8 مليون طن متري، متفوقة على أمريكا التي جاءت في المركز السابع باحتياطي 1.9 مليون طن متري.
وكانت أفريقيا حاضرة أيضا في القائمة، عبر تنزانيا باحتياطي يبلغ 890 ألف طن متري، وجنوب أفريقيا بـ860 ألف طن متري، مما يمنحهما دورا ناشئا في هذه السوق الاستراتيجية.
معدن البلاديوم - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
"رد قاس"... الصين تعلق تصدير مجموعة واسعة من المعادن الأرضية النادرة
14 أبريل, 07:52 GMT
وعززت الصين هيمنتها بإنتاج 270 ألف طن متري في العام الماضي 2024، ما يمثل نحو 70% من الإنتاج العالمي، ومعالجة 90% من الخامات، وفي ظل تصاعد التوتر مع واشنطن، فقد فرضت بكين قيودا جديدة على تصدير معادن رئيسية تدخل في صناعة الرقائق الإلكترونية، مما يرفع منسوب القلق الغربي حيال استخدامها كورقة ضغط.
ومع تجاوز الاحتياطيات العالمية حاجز 90 مليون طن متري، يتحول سباق المعادن الأرضية النادرة إلى معركة جيوسياسية صامتة بين الشرق والغرب، إذ بات تأمين الإمدادات أولوية استراتيجية كبرى للقوى العالمية.
المعادن والعناصر الأرضية النادرة - سبوتنيك عربي
وسائط متعددة
المعادن والعناصر الأرضية النادرة
مشاهدة
16 أبريل, 14:40 GMT
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала