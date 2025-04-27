https://sarabic.ae/20250427/دولتان-أفريقيتان-تنافسان-الكبار-لامتلاك-أكبر-احتياطيات-المعادن-النادرة-في-العالم-1099925667.html

دولتان أفريقيتان تنافسان الكبار لامتلاك أكبر احتياطيات المعادن النادرة في العالم

دولتان أفريقيتان تنافسان الكبار لامتلاك أكبر احتياطيات المعادن النادرة في العالم

سبوتنيك عربي

تحتفظ المعادن الأرضية النادرة بموقعها كسلاح استراتيجي، تتحكم من خلاله بعض الدول في مسارات الاقتصاد والسياسة العالمية. 27.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-27T06:24+0000

2025-04-27T06:24+0000

2025-04-27T06:24+0000

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وتدخل هذه العناصر الـ17 الحيوية في صناعات "الذكاء الاصطناعي"، والطاقة النظيفة، وأنظمة الدفاع، والسيارات الكهربائية، مما يجعل الاستحواذ عليها امتلاكا لقوة الغد.وبحسب بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن الصين تتصدر العالم باحتياطي يبلغ 44 مليون طن متري، تليها البرازيل (21 مليون طن)، والهند (6.9 ملايين طن)، وأستراليا (5.7 ملايين طن)، فيما جاءت روسيا في المركز الخامس باحتياطي يبلغ 3.8 مليون طن متري، متفوقة على أمريكا التي جاءت في المركز السابع باحتياطي 1.9 مليون طن متري.وعززت الصين هيمنتها بإنتاج 270 ألف طن متري في العام الماضي 2024، ما يمثل نحو 70% من الإنتاج العالمي، ومعالجة 90% من الخامات، وفي ظل تصاعد التوتر مع واشنطن، فقد فرضت بكين قيودا جديدة على تصدير معادن رئيسية تدخل في صناعة الرقائق الإلكترونية، مما يرفع منسوب القلق الغربي حيال استخدامها كورقة ضغط.

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https://sarabic.ae/20250414/رد-قاس-الصين-تعلق-تصدير-مجموعة-واسعة-من-المعادن-الأرضية-النادرة--1099519082.html

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