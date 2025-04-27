https://sarabic.ae/20250427/دولتان-أفريقيتان-تنافسان-الكبار-لامتلاك-أكبر-احتياطيات-المعادن-النادرة-في-العالم-1099925667.html
دولتان أفريقيتان تنافسان الكبار لامتلاك أكبر احتياطيات المعادن النادرة في العالم
دولتان أفريقيتان تنافسان الكبار لامتلاك أكبر احتياطيات المعادن النادرة في العالم
سبوتنيك عربي
تحتفظ المعادن الأرضية النادرة بموقعها كسلاح استراتيجي، تتحكم من خلاله بعض الدول في مسارات الاقتصاد والسياسة العالمية. 27.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-27T06:24+0000
2025-04-27T06:24+0000
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وتدخل هذه العناصر الـ17 الحيوية في صناعات "الذكاء الاصطناعي"، والطاقة النظيفة، وأنظمة الدفاع، والسيارات الكهربائية، مما يجعل الاستحواذ عليها امتلاكا لقوة الغد.وبحسب بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن الصين تتصدر العالم باحتياطي يبلغ 44 مليون طن متري، تليها البرازيل (21 مليون طن)، والهند (6.9 ملايين طن)، وأستراليا (5.7 ملايين طن)، فيما جاءت روسيا في المركز الخامس باحتياطي يبلغ 3.8 مليون طن متري، متفوقة على أمريكا التي جاءت في المركز السابع باحتياطي 1.9 مليون طن متري.وعززت الصين هيمنتها بإنتاج 270 ألف طن متري في العام الماضي 2024، ما يمثل نحو 70% من الإنتاج العالمي، ومعالجة 90% من الخامات، وفي ظل تصاعد التوتر مع واشنطن، فقد فرضت بكين قيودا جديدة على تصدير معادن رئيسية تدخل في صناعة الرقائق الإلكترونية، مما يرفع منسوب القلق الغربي حيال استخدامها كورقة ضغط.
https://sarabic.ae/20250419/الخارجية-الأمريكية-صفقة-المعادن-مع-كييف-ليست-مرتبطة-بعملية-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-1099689662.html
https://sarabic.ae/20250414/رد-قاس-الصين-تعلق-تصدير-مجموعة-واسعة-من-المعادن-الأرضية-النادرة--1099519082.html
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الصين, العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد, جنوب أفريقيا, روسيا, أفريقيا
الصين, العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد, جنوب أفريقيا, روسيا, أفريقيا
دولتان أفريقيتان تنافسان الكبار لامتلاك أكبر احتياطيات المعادن النادرة في العالم
تحتفظ المعادن الأرضية النادرة بموقعها كسلاح استراتيجي، تتحكم من خلاله بعض الدول في مسارات الاقتصاد والسياسة العالمية.
وتدخل هذه العناصر الـ17 الحيوية في صناعات "الذكاء الاصطناعي"، والطاقة النظيفة، وأنظمة الدفاع، والسيارات الكهربائية، مما يجعل الاستحواذ عليها امتلاكا لقوة الغد.
وفي هذا المشهد تتصدّر الصين، ليس فقط بحيازتها أكبر احتياطيات، وإنما أيضا بسيطرتها على التكرير وسلاسل الإمداد العالمية، وفقا لمنصة
"الطاقة".
وبحسب بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن الصين تتصدر العالم باحتياطي يبلغ 44 مليون طن متري، تليها البرازيل (21 مليون طن)، والهند (6.9 ملايين طن)، وأستراليا (5.7 ملايين طن)، فيما جاءت روسيا في المركز الخامس باحتياطي يبلغ 3.8 مليون طن متري، متفوقة على أمريكا التي جاءت في المركز السابع باحتياطي 1.9 مليون طن متري.
وكانت أفريقيا حاضرة أيضا في القائمة، عبر تنزانيا باحتياطي يبلغ 890 ألف طن متري، وجنوب أفريقيا بـ860 ألف طن متري، مما يمنحهما دورا ناشئا في هذه السوق الاستراتيجية.
وعززت الصين هيمنتها بإنتاج 270 ألف طن متري في العام الماضي 2024، ما يمثل نحو 70% من الإنتاج العالمي، ومعالجة 90% من الخامات، وفي ظل تصاعد التوتر مع واشنطن، فقد فرضت بكين قيودا جديدة على تصدير معادن رئيسية تدخل في صناعة الرقائق الإلكترونية، مما يرفع منسوب القلق الغربي حيال استخدامها كورقة ضغط.
ومع تجاوز الاحتياطيات العالمية حاجز 90 مليون طن متري، يتحول سباق المعادن الأرضية النادرة إلى معركة جيوسياسية صامتة بين الشرق والغرب، إذ بات تأمين الإمدادات أولوية استراتيجية كبرى للقوى العالمية.