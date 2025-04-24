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دولتان عربيتان ضمن أكثر 10 دول توليدا للكهرباء بالغاز خلال 2024
دولتان عربيتان ضمن أكثر 10 دول توليدا للكهرباء بالغاز خلال 2024
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لوحدة أبحاث الطاقة عن قائمة أكثر 10 دول توليدا للكهرباء بالغاز خلال 2024، والتي تضمنت دولتين عربيتين. 24.04.2025, سبوتنيك عربي
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وأشار التقرير إلى تصدّر الولايات المتحدة قائمة أكثر 10 دول توليدًا للكهرباء بالغاز في عام 2024، متقدمةً على الصين وروسيا.واستعرض التقرير الجديد ترتيب أكثر 10 دول توليدًا للكهرباء بالغاز في عام 2024، وفقا لتقرير وحدة أبحاث الطاقة، وهي كالآتي:يذكر أن مصر سجّلت ثاني أعلى معدل نمو في التوليد بالغاز بمقدار 15.1 تيراواط/ساعة خلال العام الماضي، متقدمة على المكسيك التي ارتفع توليدها بمقدار 14.8 تيراواط/ساعة.في حين بلغ إجمالي إنتاج الكهرباء المولدة بالغاز الطبيعي في الولايات المتحدة قرابة 1.85 ألف تيراواط/ساعة خلال عام 2024.قفزة بـ370% في سعة طاقة الرياح لدى دولة عربيةدولتان عربيتان توقعان صفقات مع شركة صينية لدعم مشروعات الطاقة المتجددة
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اقتصاد, العالم العربي, طاقة, مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم
اقتصاد, العالم العربي, طاقة, مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم

دولتان عربيتان ضمن أكثر 10 دول توليدا للكهرباء بالغاز خلال 2024

13:09 GMT 24.04.2025 (تم التحديث: 13:36 GMT 24.04.2025)
© AP Photo / Nabil al-Juraniحقل غاز
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Nabil al-Jurani
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كشف تقرير جديد لوحدة أبحاث الطاقة عن قائمة أكثر 10 دول توليدا للكهرباء بالغاز خلال 2024، والتي تضمنت دولتين عربيتين.
وأشار التقرير إلى تصدّر الولايات المتحدة قائمة أكثر 10 دول توليدًا للكهرباء بالغاز في عام 2024، متقدمةً على الصين وروسيا.

وذكر التقرير أن توليد الكهرباء بالغاز في العالم ارتفع بنسبة 1.6%، ليسجل مستوى قياسيًا بلغ 6.78 ألف تيراواط/ساعة خلال 2024.

ووفقا لتقرير وحدة أبحاث الطاقة (التي مقرها واشنطن)، جاء تصدّر الولايات المتحدة قائمة أكثر 10 دول في توليد الكهرباء بالغاز خلال العام الماضي، مع استحواذها على 57% من إجمالي النمو العالمي في التوليد بالغاز، أو ما يعادل 59 تيراواط/ساعة.
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واستعرض التقرير الجديد ترتيب أكثر 10 دول توليدًا للكهرباء بالغاز في عام 2024، وفقا لتقرير وحدة أبحاث الطاقة، وهي كالآتي:
1.
الولايات المتحدة: 1865 تيراواط/ساعة.
2.
روسيا: 538 تيراواط/ساعة.
3.
اليابان: 347 تيراواط/ساعة.
4.
إيران: 311 تيراواط/ساعة.
5.
الصين: 303 تيراواط/ساعة.
6.
السعودية: 265 تيراواط/ساعة.
7.
المكسيك: 220 تيراواط/ساعة.
8.
مصر: 194 تيراواط/ساعة.
9.
كوريا الجنوبية: 178 تيراواط/ساعة.
10.
تايلاند: 136 تيراواط/ساعة.
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يذكر أن مصر سجّلت ثاني أعلى معدل نمو في التوليد بالغاز بمقدار 15.1 تيراواط/ساعة خلال العام الماضي، متقدمة على المكسيك التي ارتفع توليدها بمقدار 14.8 تيراواط/ساعة.
في حين بلغ إجمالي إنتاج الكهرباء المولدة بالغاز الطبيعي في الولايات المتحدة قرابة 1.85 ألف تيراواط/ساعة خلال عام 2024.
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