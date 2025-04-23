https://sarabic.ae/20250423/دولتان-عربيتان-توقعان-صفقات-مع-شركة-صينية-لدعم-مشروعات-الطاقة-المتجددة---1099821040.html
دولتان عربيتان توقعان صفقات مع شركة صينية لدعم مشروعات الطاقة المتجددة
دولتان عربيتان توقعان صفقات مع شركة صينية لدعم مشروعات الطاقة المتجددة
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، عن توقيع دولتين عربيتين لصفقات مع شركة صينية من أجل دعم مشروعات الطاقة المتجددة. 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T12:41+0000
2025-04-23T12:41+0000
2025-04-23T12:41+0000
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وأشار التقرير إلى أن عدد من الشركات المطورة لمشروعات الطاقة المتجددة في السعودية وسلطنة عمان استعانت بواحدة من كبرى الشركات الصينية من أجل تأمين المعدات اللازمة لتشغيل محطات الطاقة الشمسية والرياح.وذكر التقرير الجديد أن شركة "شنغهاي إلكتريك (Shanghai Electric) توصلت إلى اتفاقيتي تعاون مهمتين في الشرق الأوسط، في أوائل أبريل/نيسان الجاري، في خطوة من شأنها دعم جهود تحول الطاقة في المنطقة من خلال التوسع في مشروعات الكهرباء النظيفة.ووفقا لتقرير منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، فقد وقّعت "شنغهاي إلكتريك"، إحدى أكبر الشركات المصنعة لمعدات الطاقة في الصين، اتفاقية مع شركة مصدر الإماراتية لتطوير مشروع طاقة شمسية بقدرة 2 غيغاواط في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى اتفاقية تعاون شامل في مجال طاقة الرياح مع مجموعة موارد العمانية.ويعد مشروع الصداوي للطاقة الشمسية البالغ قدرته 2 غيغاواط، الذي تطوره شركة "مصدر الإماراتية"، أكبر مشروع للطاقة الشمسية تنفذه شركة "شنغهاي إلكتريك" على مستوى العالم.ومن المقرر أن تسهم شركة "شنغهاي إلكتريك" في دعم مشروعات طاقة الرياح في سلطنة عمان، إذ تتضمن الشراكة مع شركة موارد توريد توربينات الرياح، ونقل المعرفة التقنية، وتصميم المصانع المحلية.ويَهدف التعاون إلى تسخير الموارد الطبيعية في سلطنة عمان، وإنشاء سلسلة توريد محلية، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل.وتدعم الصفقات مبادرتي رؤية السعودية 2030، ورؤية عمان 2040، إذ تهدفان إلى دفع عجلة تحوّل الطاقة في الشرق الأوسط من خلال صادرات التكنولوجيا، والتصنيع المحلي، وتوطيد التعاون متعدد القطاعات.دولة عربية تشرع في بناء أحد أكبر محطات الطاقة الشمسية عالميا6 مشروعات ضخمة في الجزائر تقفز بقطاع الطاقة المحلي
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اقتصاد, العالم العربي, أخبار عمان, أخبار السعودية اليوم, السعودية, طاقة, طاقة الرياح, طاقة شمسية, طاقة متجددة
اقتصاد, العالم العربي, أخبار عمان, أخبار السعودية اليوم, السعودية, طاقة, طاقة الرياح, طاقة شمسية, طاقة متجددة
دولتان عربيتان توقعان صفقات مع شركة صينية لدعم مشروعات الطاقة المتجددة
كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، عن توقيع دولتين عربيتين لصفقات مع شركة صينية من أجل دعم مشروعات الطاقة المتجددة.
وأشار التقرير إلى أن عدد من الشركات المطورة لمشروعات الطاقة المتجددة في السعودية وسلطنة عمان استعانت بواحدة من كبرى الشركات الصينية من أجل تأمين المعدات اللازمة لتشغيل محطات الطاقة الشمسية والرياح.
وذكر التقرير الجديد أن شركة "شنغهاي إلكتريك (Shanghai Electric) توصلت إلى اتفاقيتي تعاون مهمتين في الشرق الأوسط، في أوائل أبريل/نيسان الجاري، في خطوة من شأنها دعم جهود تحول الطاقة في المنطقة من خلال التوسع في مشروعات الكهرباء النظيفة.
ووفقا لتقرير منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، فقد وقّعت "شنغهاي إلكتريك"، إحدى أكبر الشركات المصنعة لمعدات الطاقة في الصين، اتفاقية مع شركة مصدر الإماراتية لتطوير مشروع طاقة شمسية
بقدرة 2 غيغاواط في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى اتفاقية تعاون شامل في مجال طاقة الرياح مع مجموعة موارد العمانية.
ويعد مشروع الصداوي للطاقة الشمسية البالغ قدرته 2 غيغاواط، الذي تطوره شركة "مصدر الإماراتية"، أكبر مشروع للطاقة الشمسية
تنفذه شركة "شنغهاي إلكتريك" على مستوى العالم.
ويمتد المشروع على مساحة تقدر بنحو 40 كيلومترًا مربعًا، ومن المتوقع أن يولد ما يزيد على 6 مليارات كيلوواط/ساعة سنويًا، ما سيسهم في تلبية الاحتياجات الكهربائية لنحو 700 ألف منزل، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 3 ملايين طن.
ومن المقرر أن تسهم شركة "شنغهاي إلكتريك" في دعم مشروعات طاقة الرياح
في سلطنة عمان، إذ تتضمن الشراكة مع شركة موارد توريد توربينات الرياح، ونقل المعرفة التقنية، وتصميم المصانع المحلية.
ويَهدف التعاون إلى تسخير الموارد الطبيعية في سلطنة عمان، وإنشاء سلسلة توريد محلية، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل.
وتدعم الصفقات مبادرتي رؤية السعودية 2030، ورؤية عمان 2040، إذ تهدفان إلى دفع عجلة تحوّل الطاقة في الشرق الأوسط من خلال صادرات التكنولوجيا، والتصنيع المحلي،
وتوطيد التعاون متعدد القطاعات.