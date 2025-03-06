https://sarabic.ae/20250306/دولة-عربية-تطلق-مشروعًا-ضخمًا-يجمع-بين-الطاقة-الشمسية-وتخزين-البطاريات-1098435737.html
دولة عربية تطلق مشروعًا ضخمًا يجمع بين الطاقة الشمسية وتخزين البطاريات
دولة عربية تطلق مشروعًا ضخمًا يجمع بين الطاقة الشمسية وتخزين البطاريات
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، عن قيام إحدى الدول العربية بإطلاق مشروع ضخم يجمع بين الطاقة الشمسية وتخزين البطاريات. 06.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-06T12:11+0000
2025-03-06T12:11+0000
2025-03-06T12:11+0000
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وذكر التقرير أن الإمارات العربية المتحدة أطلقت دعوة للمطورين لتنفيذ مشروع ضخم يجمع بين الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء، بالبطاريات لضمان إمدادات مستدامة من الطاقة النظيفة.وأشار التقرير إلى أن المرحلة الجديدة في مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية (أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم) تستهدف إضافة نحو 2000 غيغاواط من الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى تقنيات تخزين البطاريات لضمان إمدادات مستدامة من الكهرباء النظيفة. يذكر أن المرحلة الجديدة، التي ستُنفذ وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة، ستكون من أكبر المشروعات على مستوى العالم التي تجمع بين الطاقة الشمسية والتخزين بالبطاريات.ومن المتوقع أن تنتج المرحلة السابعة 4.5 تيراواط/ساعة من الطاقة الكهربائية سنويًا، الأمر الذي سيسهم في تفادي حرق ما يزيد على 36 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي سنويًا. وسيرفع مشروع المرحلة السابعة القدرة الإنتاجية المخطط لها لمجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية من 5 غيغاواط إلى 7.26 غيغاواط، ورفع نسبة الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي من 27% إلى 34% بحلول عام 2030.ترتيب الدول العربية الأكثر توليدا للطاقة الشمسية مصر تعزز قدراتها في تخزين الكهرباء بصفقة ضخمة مع دولة عربية
https://sarabic.ae/20250302/أكبر-الدول-العربية-قدرة-على-توليد-الكهرباء-من-طاقة-الرياح-1098301115.html
https://sarabic.ae/20250219/دولة-عربية-توقع-أكبر-عقود-بطاريات-تخزين-الكهرباء-في-العالم-1097945015.html
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اقتصاد, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, طاقة, طاقة شمسية, طاقة نظيفة
اقتصاد, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, طاقة, طاقة شمسية, طاقة نظيفة
دولة عربية تطلق مشروعًا ضخمًا يجمع بين الطاقة الشمسية وتخزين البطاريات
كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، عن قيام إحدى الدول العربية بإطلاق مشروع ضخم يجمع بين الطاقة الشمسية وتخزين البطاريات.
وذكر التقرير أن الإمارات العربية المتحدة أطلقت دعوة للمطورين لتنفيذ مشروع ضخم يجمع بين الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء، بالبطاريات لضمان إمدادات مستدامة من الطاقة النظيفة.
وأشار التقرير إلى أن المرحلة الجديدة في مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية (أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم) تستهدف إضافة نحو 2000 غيغاواط من الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى تقنيات تخزين البطاريات لضمان إمدادات مستدامة من الكهرباء النظيفة.
ووفقا لتقرير منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، فقد دعت هيئة كهرباء ومياه دبي المطورين الدوليين لتقديم طلبات إبداء الاهتمام لمناقصة عالمية لتنفيذ المرحلة السابعة من مجمع محمد بن راشد، للطاقة الشمسية بقدرة 1600 ميغاواط "مع إمكان زيادتها إلى 2000 ميغاواط" بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية، ونظام لتخزين الكهرباء بالبطاريات بقدرة 1000 ميغاواط لمدة 6 ساعات، وبسعة إجمالية تصل إلى 6000 ميغاواط/ساعة.
يذكر أن المرحلة الجديدة، التي ستُنفذ وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة، ستكون من أكبر المشروعات
على مستوى العالم التي تجمع بين الطاقة الشمسية والتخزين بالبطاريات.
ومن المتوقع أن تنتج المرحلة السابعة 4.5 تيراواط/ساعة من الطاقة الكهربائية
سنويًا، الأمر الذي سيسهم في تفادي حرق ما يزيد على 36 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي سنويًا.
وسيرفع مشروع المرحلة السابعة القدرة الإنتاجية المخطط لها لمجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية
من 5 غيغاواط إلى 7.26 غيغاواط، ورفع نسبة الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي من 27% إلى 34% بحلول عام 2030.