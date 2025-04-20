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دولة عربية ضمن قائمة أكثر الدول توليدا للطاقة الشمسية حسب نصيب الفرد
دولة عربية ضمن قائمة أكثر الدول توليدا للطاقة الشمسية حسب نصيب الفرد
سبوتنيك عربي
أبرزت قائمة أكثر الدول توليدًا للطاقة الشمسية حسب نصيب الفرد، وجود دولة عربية في المركز الثاني عالميًا، وسط تزايد نمو الكهرباء المتجددة في السنوات الأخيرة، مع... 20.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-20T08:18+0000
2025-04-20T08:27+0000
علوم
اقتصاد
أخبار الإمارات العربية المتحدة
الدول العربية
الطاقة الشمسية
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وتسارع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية عالميًا إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.13 ألف تيراواط/ساعة خلال عام 2024، مقابل 1.65 ألف تيراواط/ساعة في 2023، حسبما ذكرت منصة "الطاقة" المتخصصة.وفي العام الماضي، استحوذت الطاقة الشمسية على نسبة 6.9% من مزيج توليد الكهرباء عالميًا، مقارنة بنحو 5.6% في عام 2023.وتكشف قائمة أكثر الدول توليدًا للطاقة الشمسية حسب نصيب الفرد، تخطيها معدل الميغاواط/ساعة في 6 دول مع حضور الإمارات في المركز الثاني عالميًا، وفقًا للقائمة الآتية:وبلغت سعة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في الإمارات، خلال آخر 6 سنوات قفزة ملحوظة، لترتفع من 600 ميغاواط في عام 2018 إلى أكثر من 6 غيغاواط، وفقًا لما يلي:ومع النمو الواضح في توليد الطاقة الشمسية، قفزت سعة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في الإمارات إلى 6.14 غيغاواط بنهاية العام الماضي.لأول مرة في الشرق الأوسط... مدينة سكنية بخدمات الذكاء الاصطناعي
https://sarabic.ae/20250311/7-دول-عربية-تنافس-عالميا-على-إنتاج-الهيدروجين-عبر-الطاقة-الشمسية-1098581767.html
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علوم, اقتصاد, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الدول العربية, الطاقة الشمسية
علوم, اقتصاد, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الدول العربية, الطاقة الشمسية

دولة عربية ضمن قائمة أكثر الدول توليدا للطاقة الشمسية حسب نصيب الفرد

08:18 GMT 20.04.2025 (تم التحديث: 08:27 GMT 20.04.2025)
© AP Photo / Mark Lennihanالطاقة الشمسية
الطاقة الشمسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2025
© AP Photo / Mark Lennihan
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أبرزت قائمة أكثر الدول توليدًا للطاقة الشمسية حسب نصيب الفرد، وجود دولة عربية في المركز الثاني عالميًا، وسط تزايد نمو الكهرباء المتجددة في السنوات الأخيرة، مع تنفيذ العديد من الدول مشروعات ضخمة من بينها دول من المنطقة العربية.
وتسارع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية عالميًا إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.13 ألف تيراواط/ساعة خلال عام 2024، مقابل 1.65 ألف تيراواط/ساعة في 2023، حسبما ذكرت منصة "الطاقة" المتخصصة.
وفي العام الماضي، استحوذت الطاقة الشمسية على نسبة 6.9% من مزيج توليد الكهرباء عالميًا، مقارنة بنحو 5.6% في عام 2023.
وتكشف قائمة أكثر الدول توليدًا للطاقة الشمسية حسب نصيب الفرد، تخطيها معدل الميغاواط/ساعة في 6 دول مع حضور الإمارات في المركز الثاني عالميًا، وفقًا للقائمة الآتية:
1.
أستراليا: 1.86 ميغاواط/ساعة.
2.
الإمارات: 1.29 ميغاواط/ساعة.
3.
اليونان: 1.22 ميغاواط/ساعة.
4.
إسبانيا: 1.22 ميغاواط/ساعة.
5.
هولندا: 1.18 ميغاواط/ساعة.
ألواح شمسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2025
7 دول عربية تنافس عالميا على إنتاج الهيدروجين عبر الطاقة الشمسية
11 مارس, 13:55 GMT
وبلغت سعة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في الإمارات، خلال آخر 6 سنوات قفزة ملحوظة، لترتفع من 600 ميغاواط في عام 2018 إلى أكثر من 6 غيغاواط، وفقًا لما يلي:
1.
2019: 1.93 غيغاواط.
2.
2020: 2.33 غيغاواط.
3.
2021: 3.00 غيغاواط.
4.
2022: 3.59 غيغاواط.
5.
2023: 5.94 غيغاواط.
6.
2024: 6.01 غيغاواط.
ومع النمو الواضح في توليد الطاقة الشمسية، قفزت سعة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في الإمارات إلى 6.14 غيغاواط بنهاية العام الماضي.
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