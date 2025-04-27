شحنة نادرة من النفط الجزائري اتجهت إلى إحدى الدول الأفريقية الكبرى

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إيران قد تصبح مركزا للغاز الروسي
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:28 GMT
17 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
شؤون عسكرية
خبير: تأكيد الشرع للوجود العسكري الروسي والتركي في سوريا هو بمثابة الاعتراف بالأمر الواقع
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
استمرار التحذيرات من انزلاق جنوب السودان في حرب أهلية جديدة بعد وضع نائب الرئيس تحت الإقامة الجبرية
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:49 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين يلتقي مبعوث ترامب للمرة الرابعة والرئيس الأمريكي يؤكد قرب التوصل لاتفاق حول أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنضم سوريا لاتفاقات التطبيع مع إسرائيل؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
شروط صندوق النقد والبنك الدوليين لدعم سوريا
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:18 GMT
37 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:45 GMT
14 د
ملفات ساخنة
هل تنضم سوريا لاتفاقات التطبيع مع إسرائيل؟
11:30 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إيران قد تصبح مركزا للغاز الروسي
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تأكيد الشرع للوجود العسكري الروسي والتركي في سوريا هو بمثابة الاعتراف بالأمر الواقع
16:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
18:01 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250427/شحنة-نادرة-من-النفط-الجزائري-اتجهت-إلى-إحدى-الدول-الأفريقية-الكبرى-1099926248.html
شحنة نادرة من النفط الجزائري اتجهت إلى إحدى الدول الأفريقية الكبرى
شحنة نادرة من النفط الجزائري اتجهت إلى إحدى الدول الأفريقية الكبرى
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير أنه في شهر مارس/ آذار 2025، شق النفط الجزائري طريقه إلى دولة أفريقية كبرى، للمرة الأولى منذ نحو 3 سنوات. 27.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-27T07:24+0000
2025-04-27T07:24+0000
الجزائر
نيجيريا
اقتصاد
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099926092_0:81:1000:644_1920x0_80_0_0_b0204c36904baceaab05d7966b840d3f.jpg
وصدرت الجزائر إلى نيجيريا نحو 1.38 مليون برميل من النفط، ما يعادل 44 ألف برميل يوميا.وتم تقسيم صادرات الجزائر إلى نيجيريا في مارس إلى شحنتين؛ الأولى من النفط الخام بحجم 1.02 مليون برميل، والأخرى من أحد المنتجات النفطية، وهي النافثا، بحجم 354.2 ألف برميل، وفقا لمنصة "الطاقة".وكانت نيجيريا هي الدولة الأفريقية الوحيدة التي استوردت النفط الجزائري في الشهر الماضي، وهو حدث نادر في سياق الصادرات الجزائرية، إذ تُهيمن أوروبا ومن بعدها آسيا على شحنات الجزائر من النفط الخام ومنتجاته.وتعد هذه هي أول مرة تستورد فيها نيجيريا خاما جزائريا أو أحد منتجاته منذ مايو/ أيار 2022، عندما استوردت شحنة بنزين بحجم 264.3 ألف برميل، وعلى الرغم من أن نيجيريا تحتل المرتبة الثانية في احتياطيات النفط في أفريقيا بنحو 37.28 مليار برميل بنهاية 2024، بعد ليبيا التي تملك 48.4 مليار برميل، إلا أن البلاد تتفوق على الجزائر التي تمتلك 12.2 مليار برميل.وبلغت صادرات الجزائر من النفط الخام ومشتقاته المنقولة بحرا في مارس 2025 نحو 694 ألف برميل يوميا، وكانت فرنسا هي أكبر مستورد للنفط الجزائري، إذ استوردت نحو 75 ألف برميل يوميا،.كما تعتبر نيجيريا أكبر منتج للنفط الخام في أفريقيا، بإنتاج يبلغ نحو 1.4 مليون برميل يوميا بنهاية 2024، ورغم ذلك، فإن البلاد ما تزال تعاني أزمة وقود، نتيجة للهجمات التخريبية على البنية التحتية النفطية، فضلا عن سرقة النفط.ومنذ بداية 2024، تعتمد نيجيريا على مصفاة دانغوتي، التي تُعد أكبر مصفاة نفط في أفريقيا بقدرة 650 ألف برميل يوميا، لتقليل الحاجة إلى الواردات وحل أزمة الوقود المستمرة.
https://sarabic.ae/20250425/وزير-النفط-الإيراني-توقيع-4-عقود-بقيمة-4-مليارات-دولار-مع-شركات-روسية-لتطوير-7-حقول-نفطية-1099882778.html
https://sarabic.ae/20250424/ارتفاع-مؤشرات-فرص-الإعلان-عن-اكتشاف-نفطي-في-العراق---1099847297.html
الجزائر
نيجيريا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099926092_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_0399d2125bbcdabfcb792b07b69b29a7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الجزائر, نيجيريا, اقتصاد, العالم العربي
الجزائر, نيجيريا, اقتصاد, العالم العربي

شحنة نادرة من النفط الجزائري اتجهت إلى إحدى الدول الأفريقية الكبرى

07:24 GMT 27.04.2025
© Photo / Unsplash/ Shaah Shahidhناقلة نفط
ناقلة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
© Photo / Unsplash/ Shaah Shahidh
تابعنا عبر
كشفت تقارير أنه في شهر مارس/ آذار 2025، شق النفط الجزائري طريقه إلى دولة أفريقية كبرى، للمرة الأولى منذ نحو 3 سنوات.
وصدرت الجزائر إلى نيجيريا نحو 1.38 مليون برميل من النفط، ما يعادل 44 ألف برميل يوميا.
وتم تقسيم صادرات الجزائر إلى نيجيريا في مارس إلى شحنتين؛ الأولى من النفط الخام بحجم 1.02 مليون برميل، والأخرى من أحد المنتجات النفطية، وهي النافثا، بحجم 354.2 ألف برميل، وفقا لمنصة "الطاقة".
وكانت نيجيريا هي الدولة الأفريقية الوحيدة التي استوردت النفط الجزائري في الشهر الماضي، وهو حدث نادر في سياق الصادرات الجزائرية، إذ تُهيمن أوروبا ومن بعدها آسيا على شحنات الجزائر من النفط الخام ومنتجاته.
مشوع إنشاء الخط الشمالي لنقل الغاز من روسيا إلى شمال أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
وزير النفط الإيراني: توقيع 4 عقود بقيمة 4 مليارات دولار مع شركات روسية لتطوير 7 حقول نفطية
25 أبريل, 09:10 GMT
وتعد هذه هي أول مرة تستورد فيها نيجيريا خاما جزائريا أو أحد منتجاته منذ مايو/ أيار 2022، عندما استوردت شحنة بنزين بحجم 264.3 ألف برميل، وعلى الرغم من أن نيجيريا تحتل المرتبة الثانية في احتياطيات النفط في أفريقيا بنحو 37.28 مليار برميل بنهاية 2024، بعد ليبيا التي تملك 48.4 مليار برميل، إلا أن البلاد تتفوق على الجزائر التي تمتلك 12.2 مليار برميل.
وبلغت صادرات الجزائر من النفط الخام ومشتقاته المنقولة بحرا في مارس 2025 نحو 694 ألف برميل يوميا، وكانت فرنسا هي أكبر مستورد للنفط الجزائري، إذ استوردت نحو 75 ألف برميل يوميا،.
حقل نفط العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
ارتفاع مؤشرات فرص الإعلان عن اكتشاف نفطي في العراق
24 أبريل, 09:16 GMT
كما تعتبر نيجيريا أكبر منتج للنفط الخام في أفريقيا، بإنتاج يبلغ نحو 1.4 مليون برميل يوميا بنهاية 2024، ورغم ذلك، فإن البلاد ما تزال تعاني أزمة وقود، نتيجة للهجمات التخريبية على البنية التحتية النفطية، فضلا عن سرقة النفط.
ومنذ بداية 2024، تعتمد نيجيريا على مصفاة دانغوتي، التي تُعد أكبر مصفاة نفط في أفريقيا بقدرة 650 ألف برميل يوميا، لتقليل الحاجة إلى الواردات وحل أزمة الوقود المستمرة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала