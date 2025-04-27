https://sarabic.ae/20250427/شحنة-نادرة-من-النفط-الجزائري-اتجهت-إلى-إحدى-الدول-الأفريقية-الكبرى-1099926248.html
شحنة نادرة من النفط الجزائري اتجهت إلى إحدى الدول الأفريقية الكبرى
شحنة نادرة من النفط الجزائري اتجهت إلى إحدى الدول الأفريقية الكبرى
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير أنه في شهر مارس/ آذار 2025، شق النفط الجزائري طريقه إلى دولة أفريقية كبرى، للمرة الأولى منذ نحو 3 سنوات. 27.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-27T07:24+0000
2025-04-27T07:24+0000
2025-04-27T07:24+0000
الجزائر
نيجيريا
اقتصاد
العالم العربي
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وصدرت الجزائر إلى نيجيريا نحو 1.38 مليون برميل من النفط، ما يعادل 44 ألف برميل يوميا.وتم تقسيم صادرات الجزائر إلى نيجيريا في مارس إلى شحنتين؛ الأولى من النفط الخام بحجم 1.02 مليون برميل، والأخرى من أحد المنتجات النفطية، وهي النافثا، بحجم 354.2 ألف برميل، وفقا لمنصة "الطاقة".وكانت نيجيريا هي الدولة الأفريقية الوحيدة التي استوردت النفط الجزائري في الشهر الماضي، وهو حدث نادر في سياق الصادرات الجزائرية، إذ تُهيمن أوروبا ومن بعدها آسيا على شحنات الجزائر من النفط الخام ومنتجاته.وتعد هذه هي أول مرة تستورد فيها نيجيريا خاما جزائريا أو أحد منتجاته منذ مايو/ أيار 2022، عندما استوردت شحنة بنزين بحجم 264.3 ألف برميل، وعلى الرغم من أن نيجيريا تحتل المرتبة الثانية في احتياطيات النفط في أفريقيا بنحو 37.28 مليار برميل بنهاية 2024، بعد ليبيا التي تملك 48.4 مليار برميل، إلا أن البلاد تتفوق على الجزائر التي تمتلك 12.2 مليار برميل.وبلغت صادرات الجزائر من النفط الخام ومشتقاته المنقولة بحرا في مارس 2025 نحو 694 ألف برميل يوميا، وكانت فرنسا هي أكبر مستورد للنفط الجزائري، إذ استوردت نحو 75 ألف برميل يوميا،.كما تعتبر نيجيريا أكبر منتج للنفط الخام في أفريقيا، بإنتاج يبلغ نحو 1.4 مليون برميل يوميا بنهاية 2024، ورغم ذلك، فإن البلاد ما تزال تعاني أزمة وقود، نتيجة للهجمات التخريبية على البنية التحتية النفطية، فضلا عن سرقة النفط.ومنذ بداية 2024، تعتمد نيجيريا على مصفاة دانغوتي، التي تُعد أكبر مصفاة نفط في أفريقيا بقدرة 650 ألف برميل يوميا، لتقليل الحاجة إلى الواردات وحل أزمة الوقود المستمرة.
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الجزائر, نيجيريا, اقتصاد, العالم العربي
الجزائر, نيجيريا, اقتصاد, العالم العربي
شحنة نادرة من النفط الجزائري اتجهت إلى إحدى الدول الأفريقية الكبرى
كشفت تقارير أنه في شهر مارس/ آذار 2025، شق النفط الجزائري طريقه إلى دولة أفريقية كبرى، للمرة الأولى منذ نحو 3 سنوات.
وصدرت الجزائر إلى نيجيريا نحو 1.38 مليون برميل من النفط، ما يعادل 44 ألف برميل يوميا.
وتم تقسيم صادرات الجزائر إلى نيجيريا في مارس إلى شحنتين؛ الأولى من النفط الخام بحجم 1.02 مليون برميل، والأخرى من أحد المنتجات النفطية، وهي النافثا، بحجم 354.2 ألف برميل، وفقا لمنصة
"الطاقة".
وكانت نيجيريا هي الدولة الأفريقية الوحيدة التي استوردت النفط الجزائري في الشهر الماضي، وهو حدث نادر في سياق الصادرات الجزائرية، إذ تُهيمن أوروبا ومن بعدها آسيا على شحنات الجزائر من النفط الخام ومنتجاته.
وتعد هذه هي أول مرة تستورد فيها نيجيريا خاما جزائريا أو أحد منتجاته منذ مايو/ أيار 2022، عندما استوردت شحنة بنزين بحجم 264.3 ألف برميل، وعلى الرغم من أن نيجيريا تحتل المرتبة الثانية في احتياطيات النفط في أفريقيا بنحو 37.28 مليار برميل بنهاية 2024، بعد ليبيا التي تملك 48.4 مليار برميل، إلا أن البلاد تتفوق على الجزائر التي تمتلك 12.2 مليار برميل.
وبلغت صادرات الجزائر من النفط الخام ومشتقاته المنقولة بحرا في مارس 2025 نحو 694 ألف برميل يوميا، وكانت فرنسا هي أكبر مستورد للنفط الجزائري، إذ استوردت نحو 75 ألف برميل يوميا،.
كما تعتبر نيجيريا أكبر منتج للنفط الخام في أفريقيا، بإنتاج يبلغ نحو 1.4 مليون برميل يوميا بنهاية 2024، ورغم ذلك، فإن البلاد ما تزال تعاني أزمة وقود، نتيجة للهجمات التخريبية على البنية التحتية النفطية، فضلا عن سرقة النفط.
ومنذ بداية 2024، تعتمد نيجيريا على مصفاة دانغوتي، التي تُعد أكبر مصفاة نفط في أفريقيا بقدرة 650 ألف برميل يوميا، لتقليل الحاجة إلى الواردات وحل أزمة الوقود المستمرة.