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الدفاع الروسية تعلن استهداف منشآت عسكرية في أوكرانيا بـ 5 ضربات مشتركة خلال أسبوع
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وزير النفط الإيراني: توقيع 4 عقود بقيمة 4 مليارات دولار مع شركات روسية لتطوير 7 حقول نفطية
وزير النفط الإيراني: توقيع 4 عقود بقيمة 4 مليارات دولار مع شركات روسية لتطوير 7 حقول نفطية
سبوتنيك عربي
أكد وزير النفط الإيراني، محسن باك نجاد، اليوم الجمعة، أن من بين المحاور المهمة في التعاون مع وروسيا، هو استيراد الغاز الروسي في المرحلة الأولى، وبعدها تصديره... 25.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-25T09:10+0000
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ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، صباح اليوم الجمعة، عن الوزير محسن باك نجاد أن حجم التبادل التجاري السنوي الحالي بين البلدين يبلغ نحو خمسة مليارات دولار، وهناك خطط لرفعه إلى عشرة مليارات دولار، بناء على الأسس الموضوعة للتعاون.وأوضح وزير النفط الإيراني أن "المفاوضات بشأن استيراد الغاز الروسي ومقايضته لا تزال مستمرة، ولم يتبق سوى عدد قليل من النقاط العالقة، على أن يُعلَن عن تفاصيل الكمية في المرحلة الأولى فور الانتهاء من التفاهمات النهائية".ومن جانبه، أكد سعيد توكلي، المدير التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية، أن "مشروع استيراد الغاز الروسي يهدف إلى تلبية احتياجات المناطق الشمالية من إيران التي تعاني من انخفاض الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى الإسهام في تحويل إيران إلى مركز إقليمي للطاقة".وأشار توكلي إلى أن التفاهمات مع الجانب الروسي وصلت إلى مراحل متقدمة، وتعتبر هذه الخطوة محورية في تفعيل استراتيجية إيران في مجال الطاقة ضمن أهداف "البرنامج التنموي السابع".ولفت إلى أن المشروع لا يزال بحاجة إلى المزيد من الدراسات الدقيقة، لكن التفاهمات الجارية تسير في مسار إيجابي، وتُعد داعما رئيسيا في تسهيل التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، منوها إلى أن التعاون مع دول الجوار الغربي، خصوصا العراق، يُعتبر مكملا للشراكات مع الشرق، بما يعزز بناء شبكة إقليمية فعّالة لنقل الغاز.
https://sarabic.ae/20241128/تتقدمها-روسيا-وإيران20-دولة-تمتلك-أضخم-احتياطيات-الغاز-الطبيعي-1095286799.html
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أخبار إيران, إيران, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار روسيا اليوم, روسيا, حول العالم, العالم, الأخبار

وزير النفط الإيراني: توقيع 4 عقود بقيمة 4 مليارات دولار مع شركات روسية لتطوير 7 حقول نفطية

09:10 GMT 25.04.2025 (تم التحديث: 09:13 GMT 25.04.2025)
© Sputnik . Igor Zarembo  / الانتقال إلى بنك الصورمشوع إنشاء الخط الشمالي لنقل الغاز من روسيا إلى شمال أوروبا
مشوع إنشاء الخط الشمالي لنقل الغاز من روسيا إلى شمال أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
© Sputnik . Igor Zarembo
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أكد وزير النفط الإيراني، محسن باك نجاد، اليوم الجمعة، أن من بين المحاور المهمة في التعاون مع وروسيا، هو استيراد الغاز الروسي في المرحلة الأولى، وبعدها تصديره إلى دول أخرى من خلال آلية "المقايضة" أو "الترانزيت".
ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، صباح اليوم الجمعة، عن الوزير محسن باك نجاد أن حجم التبادل التجاري السنوي الحالي بين البلدين يبلغ نحو خمسة مليارات دولار، وهناك خطط لرفعه إلى عشرة مليارات دولار، بناء على الأسس الموضوعة للتعاون.
فيما كشف عن توقيع 4 اتفاقيات مع شركات روسية لتطوير 7 حقول نفطية بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات دولار، فضلا عن عدد من مذكرات التفاهم القابلة للتحول إلى اتفاقيات رسمية، والتي تخضع حاليا لمفاوضات مكثفة لإنجازها.
نماذج لخطوط غاز طبيعي روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
تتقدمها روسيا وإيران...20 دولة تمتلك أضخم احتياطيات الغاز الطبيعي
28 نوفمبر 2024, 11:15 GMT
وأوضح وزير النفط الإيراني أن "المفاوضات بشأن استيراد الغاز الروسي ومقايضته لا تزال مستمرة، ولم يتبق سوى عدد قليل من النقاط العالقة، على أن يُعلَن عن تفاصيل الكمية في المرحلة الأولى فور الانتهاء من التفاهمات النهائية".
ومن جانبه، أكد سعيد توكلي، المدير التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية، أن "مشروع استيراد الغاز الروسي يهدف إلى تلبية احتياجات المناطق الشمالية من إيران التي تعاني من انخفاض الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى الإسهام في تحويل إيران إلى مركز إقليمي للطاقة".
وأشار توكلي إلى أن التفاهمات مع الجانب الروسي وصلت إلى مراحل متقدمة، وتعتبر هذه الخطوة محورية في تفعيل استراتيجية إيران في مجال الطاقة ضمن أهداف "البرنامج التنموي السابع".
ولفت إلى أن المشروع لا يزال بحاجة إلى المزيد من الدراسات الدقيقة، لكن التفاهمات الجارية تسير في مسار إيجابي، وتُعد داعما رئيسيا في تسهيل التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، منوها إلى أن التعاون مع دول الجوار الغربي، خصوصا العراق، يُعتبر مكملا للشراكات مع الشرق، بما يعزز بناء شبكة إقليمية فعّالة لنقل الغاز.
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