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مستشار لمعهد "الحزام والطريق" الصيني: روسيا لعبت دورا أساسيا في تعديل مسار النظام العالمي
مستشار لمعهد "الحزام والطريق" الصيني: روسيا لعبت دورا أساسيا في تعديل مسار النظام العالمي
سبوتنيك عربي
تحدث مستشار معهد "الحزام والطريق" في جامعة بكين حسن الدعجة، عن تأثير العملية العسكرية الخاصة على المسار السياسي العالمي، مؤكدًا أن "روسيا لعبت دورا أساسيا في... 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T13:09+0000
2025-04-24T13:09+0000
2025-04-24T13:11+0000
روسيا
النظام العالمي
تقارير سبوتنيك
حصري
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وأضاف الدعجة في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "استخدمت روسيا جميع أسلحتها القديمة في هذه العملية العسكرية وحدّثت أسطولها من الطائرات والدبابات والمدرعات والأسلحة والصواريخ الفرط الصوتية وغيرها، والآن كل الأسلحة الموجودة لدى الجيش الروسي هي أسلحة حديثة بعكس ما هو موجود في أوروبا".وبحسب الدعجة، "لن تستطيع أوروبا أن تكمل الدعم الذي بدأت به والذي تسبب لها بخسائر كبيرة، إضافة إلى عقدة الخوف من روسيا بعد تحقيقها الكثير من الأهداف، التي كانت تسعى إليها أوروبا والولايات المتحدة".وأوضح مستشار معهد "الحزام والطريق" في جامعة بكين، أن "روسيا أُجبرت على القيام بهذه العملية العسكرية لتضمن أمنها الحيوي المتفق عليه أصلا بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا وبريطانيا، بأن لا تمتلك أوكرانيا أي مقدرات نووية وأن لا تنضم إلى حلف شمال الأطلسي".واختتم الدعجة حديثه لإذاعة "سبوتنيك": "إذا أصرّت اليابان على التعدي على الأصول الروسية، فإنها ستعود لاحقا للإيفاء بحق روسيا بامتلاكها لأصولها واستعادتها كما كانت سابقا".
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روسيا, النظام العالمي, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, النظام العالمي, تقارير سبوتنيك, حصري
مستشار لمعهد "الحزام والطريق" الصيني: روسيا لعبت دورا أساسيا في تعديل مسار النظام العالمي
13:09 GMT 24.04.2025 (تم التحديث: 13:11 GMT 24.04.2025)
حصري
تحدث مستشار معهد "الحزام والطريق" في جامعة بكين حسن الدعجة، عن تأثير العملية العسكرية الخاصة على المسار السياسي العالمي، مؤكدًا أن "روسيا لعبت دورا أساسيا في تعديل المسار تجاه النظام العالمي وفي السياسة الدولية من أحادية القطبية للولايات المتحدة إلى تعدد الأقطاب".
وأضاف الدعجة في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "استخدمت روسيا جميع أسلحتها القديمة في هذه العملية العسكرية وحدّثت أسطولها من الطائرات والدبابات والمدرعات والأسلحة والصواريخ الفرط الصوتية وغيرها، والآن كل الأسلحة الموجودة لدى الجيش الروسي
هي أسلحة حديثة بعكس ما هو موجود في أوروبا".
ورأى أن "العملية العسكرية أتاحت للدولة الروسية تعزيز مكانتها السياسية والاقتصادية وحتى الصناعات العسكرية كركيزة أساسية للسيادة"، لافتًا إلى "تغيير في الاتجاه السياسي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، تجاه روسيا والدفع باتجاه عملية السلام".
وبحسب الدعجة، "لن تستطيع أوروبا أن تكمل الدعم الذي بدأت به والذي تسبب لها بخسائر كبيرة، إضافة إلى عقدة الخوف من روسيا بعد تحقيقها الكثير من الأهداف، التي كانت تسعى إليها أوروبا والولايات المتحدة".
وأشار ضيف "سبوتنيك" إلى أن "الرئيس الاوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينكسي، يعيش في أجواء من الخيال ويريد أن يكوّن لنفسه صورة بأنه بطل قومي في أوكرانيا، وهذا لم يتحقق على أرض الواقع"، مؤكدًا أنه "لا مجال لأوكرانيا إلا القبول بالشروط التي وضعتها روسيا".
وأوضح مستشار معهد "الحزام والطريق" في جامعة بكين، أن "روسيا أُجبرت على القيام بهذه العملية العسكرية لتضمن أمنها الحيوي المتفق عليه أصلا بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا
وبريطانيا، بأن لا تمتلك أوكرانيا أي مقدرات نووية وأن لا تنضم إلى حلف شمال الأطلسي".
وأكد الدعجة أنه "لا يمكن تهديد روسيا بأي أمر سواء في الغاز أو بالنفط أو حتى بالمساومة على العملية العسكرية"، وأضاف: "لا أحد يستطيع أن يبتز روسيا أو يضغط عليها".
وأكد أن "الاتحاد الأوروبي يتلهف لإعادة استيراد الغاز الروسي لأنه الأقرب له والأأمن والأفضل والأقل سعرا في الوقت نفسه".
واختتم الدعجة حديثه لإذاعة "سبوتنيك": "إذا أصرّت اليابان على التعدي على الأصول الروسية
، فإنها ستعود لاحقا للإيفاء بحق روسيا بامتلاكها لأصولها واستعادتها كما كانت سابقا".