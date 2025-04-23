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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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دول عربية تواجه تهديد تعريفات ترامب الجمركية
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المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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https://sarabic.ae/20250423/خبير-في-السياسة-الروسية-الدولية-روسيا-تحمي-سيادتها-بتحديث-قدراتها-العسكرية-1099828951.html
خبير في السياسة الروسية الدولية: روسيا تحمي سيادتها بتحديث قدراتها العسكرية
خبير في السياسة الروسية الدولية: روسيا تحمي سيادتها بتحديث قدراتها العسكرية
سبوتنيك عربي
علّق أستاذ الإعلام والخبير في السياسة الروسية الدولية، الدكتور حسام العتوم، على تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن الصناعات العسكرية، مؤكدا أن "روسيا... 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T15:55+0000
2025-04-23T15:55+0000
روسيا
حصري
تقارير سبوتنيك
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وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، شدّد العتوم على أهمية الذكاء الاصطناعي، والطائرات المسيّرة، والأقمار الصناعية في الحروب الحديثة، مؤكّدًا حرص موسكو على الحفاظ على تفوّقها في هذه المجالات.أما في ما يتعلّق بالمفاوضات، فرأى أستاذ الإعلام أن واشنطن تسعى لتحقيق مكاسب، أبرزها الاستثمار في الموارد الطبيعية النادرة بأوكرانيا، كـ "ثمن على كييف دفعه مع الفوائد"، معتبرًا أنّ على كييف اعتماد نهج أكثر عقلانية، مؤكّدًا أنّ مفاتيح الحل بيد موسكو التي تدعو للسلام، وأنّ المعيق الوحيد هو الاتحاد الأوروبي.أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن جميع جيوش العالم ومصنعي الأسلحة يدرسون تجربة روسيا في تنفيذ العملية العسكرية الخاصة.وتابع: "لقد تم تحقيق الديناميكية التكنولوجية العالية لمنشآتنا الإنتاجية، بفضل ردود الفعل من الخطوط الأمامية. وقد تم إنشاء هذا العمل من قبل وزارة الدفاع مع مؤسسات مجمّع الصناعات الدفاعية، وينبغي أن يستمر على أساس دائم".وأشار إلى أنه تم "تسليم أكثر من مليون ونصف مليون طائرة دون طيار من أنواع مختلفة".
https://sarabic.ae/20250423/بوتين-جميع-جيوش-العالم-تدرس-التجربة-الروسية-في-العملية-العسكرية-الخاصة--1099818051.html
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روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك
روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك

خبير في السياسة الروسية الدولية: روسيا تحمي سيادتها بتحديث قدراتها العسكرية

15:55 GMT 23.04.2025
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلة متعددة المهام "سو-57"
مقاتلة متعددة المهام سو-57 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
© Sputnik . Alexey Filippov
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حصري
علّق أستاذ الإعلام والخبير في السياسة الروسية الدولية، الدكتور حسام العتوم، على تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن الصناعات العسكرية، مؤكدا أن "روسيا تُعد قوة عظمى متفوّقة في المجالات العسكرية والنووية وعسكرة الفضاء، وتسعى إلى تحديث قواتها كل عشر سنوات، ليس بهدف الاعتداء، بل لحماية سيادتها ومساحتها الجغرافية الأكبر عالميًا".
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، شدّد العتوم على أهمية الذكاء الاصطناعي، والطائرات المسيّرة، والأقمار الصناعية في الحروب الحديثة، مؤكّدًا حرص موسكو على الحفاظ على تفوّقها في هذه المجالات.

وبخصوص تأجيل اجتماع لندن، أشار الخبير في السياسة الروسية الدولية إلى أنّ القرار بيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لافتًا إلى الضغوط التي يمارسها على الاتحاد الأوروبي في هذا السياق. واعتبر اللقاءات المُتكرّرة بين المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف طبيعية وتمهيدية للقمة الروسية-الأمريكية المرتقبة بين بوتين وترامب، المتوقع عقدها بعد زيارة ترامب الاقتصادية إلى المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات.

أما في ما يتعلّق بالمفاوضات، فرأى أستاذ الإعلام أن واشنطن تسعى لتحقيق مكاسب، أبرزها الاستثمار في الموارد الطبيعية النادرة بأوكرانيا، كـ "ثمن على كييف دفعه مع الفوائد"، معتبرًا أنّ على كييف اعتماد نهج أكثر عقلانية، مؤكّدًا أنّ مفاتيح الحل بيد موسكو التي تدعو للسلام، وأنّ المعيق الوحيد هو الاتحاد الأوروبي.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: جميع جيوش العالم تدرس التجربة الروسية في العملية العسكرية الخاصة
09:58 GMT
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن جميع جيوش العالم ومصنعي الأسلحة يدرسون تجربة روسيا في تنفيذ العملية العسكرية الخاصة.
مقارنة بين مقاتلات الجيل الخامس "سو-57" و"إف-22"
مقارنة بين مقاتلات الجيل الخامس سو-57 وإف-22 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
مقارنة بين مقاتلات الجيل الخامس "سو-57" و"إف-22"

وقال بوتين خلال اجتماع اللجنة العسكرية الصناعية: "أود أن أؤكد أن تجربتنا اليوم في تنفيذ العملية العسكرية الخاصة، سواء من حيث التكتيكات أو التطوير التقني للأسلحة، قيد الدراسة، دون أي مبالغة، من قبل جميع جيوش العالم، وقادة صناعة الأسلحة العالمية وشركات التكنولوجيا الفائقة".

© Sputnikالغواصة النووية "أرخانغيلسك"
الغواصة النووية أرخانغيلسك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
الغواصة النووية "أرخانغيلسك"
© Sputnik
وتابع: "لقد تم تحقيق الديناميكية التكنولوجية العالية لمنشآتنا الإنتاجية، بفضل ردود الفعل من الخطوط الأمامية. وقد تم إنشاء هذا العمل من قبل وزارة الدفاع مع مؤسسات مجمّع الصناعات الدفاعية، وينبغي أن يستمر على أساس دائم".
© Sputnik"كلافزين - 1".. غواصة روسية تطارد العدو في أعماق البحار
كلافزين - 1.. غواصة روسية تطارد العدو في أعماق البحار - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
"كلافزين - 1".. غواصة روسية تطارد العدو في أعماق البحار
© Sputnik

وأضاف: "لقد أنجزت جميع مؤسسات الدفاع تقريبا مهام نظام الدفاع الحكومي بالكامل، من حيث النوعية وفي الوقت المحدد. وبالنسبة لبعض أنواع الأسلحة، فقد تضاعفت أنظمة الاتصالات وأنظمة الاستطلاع والحرب الإلكترونية. لقد تسلمت القوات أكثر من 4000 قطعة سلاح مدرعة و180 طائرة مقاتلة ومروحية".

وأشار إلى أنه تم "تسليم أكثر من مليون ونصف مليون طائرة دون طيار من أنواع مختلفة".
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