https://sarabic.ae/20250423/خبير-في-السياسة-الروسية-الدولية-روسيا-تحمي-سيادتها-بتحديث-قدراتها-العسكرية-1099828951.html

خبير في السياسة الروسية الدولية: روسيا تحمي سيادتها بتحديث قدراتها العسكرية

خبير في السياسة الروسية الدولية: روسيا تحمي سيادتها بتحديث قدراتها العسكرية

سبوتنيك عربي

علّق أستاذ الإعلام والخبير في السياسة الروسية الدولية، الدكتور حسام العتوم، على تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن الصناعات العسكرية، مؤكدا أن "روسيا... 23.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-23T15:55+0000

2025-04-23T15:55+0000

2025-04-23T15:55+0000

روسيا

حصري

تقارير سبوتنيك

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وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، شدّد العتوم على أهمية الذكاء الاصطناعي، والطائرات المسيّرة، والأقمار الصناعية في الحروب الحديثة، مؤكّدًا حرص موسكو على الحفاظ على تفوّقها في هذه المجالات.أما في ما يتعلّق بالمفاوضات، فرأى أستاذ الإعلام أن واشنطن تسعى لتحقيق مكاسب، أبرزها الاستثمار في الموارد الطبيعية النادرة بأوكرانيا، كـ "ثمن على كييف دفعه مع الفوائد"، معتبرًا أنّ على كييف اعتماد نهج أكثر عقلانية، مؤكّدًا أنّ مفاتيح الحل بيد موسكو التي تدعو للسلام، وأنّ المعيق الوحيد هو الاتحاد الأوروبي.أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن جميع جيوش العالم ومصنعي الأسلحة يدرسون تجربة روسيا في تنفيذ العملية العسكرية الخاصة.وتابع: "لقد تم تحقيق الديناميكية التكنولوجية العالية لمنشآتنا الإنتاجية، بفضل ردود الفعل من الخطوط الأمامية. وقد تم إنشاء هذا العمل من قبل وزارة الدفاع مع مؤسسات مجمّع الصناعات الدفاعية، وينبغي أن يستمر على أساس دائم".وأشار إلى أنه تم "تسليم أكثر من مليون ونصف مليون طائرة دون طيار من أنواع مختلفة".

https://sarabic.ae/20250423/بوتين-جميع-جيوش-العالم-تدرس-التجربة-الروسية-في-العملية-العسكرية-الخاصة--1099818051.html

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