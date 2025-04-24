https://sarabic.ae/20250424/الكرملين-روسيا-تعتزم-إجراء-حوار-مع-دول-بريكس-بشأن-إنشاء-بديل-للمحكمة-الجنائية-الدولية-1099848980.html
الكرملين: روسيا تعتزم إجراء حوار مع دول "بريكس" بشأن إنشاء بديل للمحكمة الجنائية الدولية
الكرملين: روسيا تعتزم إجراء حوار مع دول "بريكس" بشأن إنشاء بديل للمحكمة الجنائية الدولية
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا ستجري حوارا مع دول مجموعة "بريكس" بشأن إنشاء بديل للمحكمة الجنائية الدولية في إطار هذه المجموعة. 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T10:20+0000
2025-04-24T10:20+0000
2025-04-24T10:19+0000
روسيا
مجموعة بريكس
الجنائية الدولية
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وقال بيسكوف للصحفيين تعليقا على اقتراح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف: "لم أطلع بعد على تفاصيل هذه المبادرة، ولكن من المؤكد أنها جاهزة، وسنواصل إجراء الحوار (حول إنشاء بديل للمحكمة الجنائية الدولية في إطار الشراكة) مع شركائنا في دول مجموعة "بريكس".وقال: "من الممكن تماماً تطوير مفهوم على المستوى الإقليمي (على سبيل المثال، في إطار مجموعة بريكس) لإنشاء هيئة قانونية دولية بديلة عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. إن الهيئة القضائية الجديدة لمجموعة "بريكس" يمكن أن تؤكد الالتزام المشترك للدول الأعضاء في هذه الرابطة بالالتزام الصارم بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبادئ حصانة رؤساء الدول ذات السيادة من أي ولاية قضائية أجنبية وحظر التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بما في ذلك من خلال التعليمات الأجنبية غير القانونية لزعماء المعارضة".وأشار ميدفيديف في مقال تم نشره في مجلة "الفقه" التابعة لجامعة سان بطرسبورغ الحكومية الروسية إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بالولاية القضائية العالمية، فهي تنطبق فقط على الجرائم المرتكبة على أراضي الدول الأعضاء أو من قبل مواطني الدول الأعضاء. وكما أوضح ميدفيديف، فإن الوثيقة التأسيسية للمحكمة منذ البداية تضمنت أحكامًا أخرى قد تجعل من المستحيل في كثير من الحالات إنفاذ قراراتها.خبير: المحكمة الجنائية الدولية تتخذ سلوكا تمييزيا ويجب حلهاحق متأخر وحرمان من العدالة... تفاصيل غموض المحكمة الجنائية الدولية
https://sarabic.ae/20250424/مجلس-الأمن-الروسي-المحكمة-الجنائية-الدولية-ارتكبت-انتهاكات-جسيمة-للقانون-الدولي-1099838974.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, مجموعة بريكس, الجنائية الدولية
روسيا, مجموعة بريكس, الجنائية الدولية
الكرملين: روسيا تعتزم إجراء حوار مع دول "بريكس" بشأن إنشاء بديل للمحكمة الجنائية الدولية
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا ستجري حوارا مع دول مجموعة "بريكس" بشأن إنشاء بديل للمحكمة الجنائية الدولية في إطار هذه المجموعة.
وقال بيسكوف للصحفيين تعليقا على اقتراح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف: "لم أطلع بعد على تفاصيل هذه المبادرة، ولكن من المؤكد أنها جاهزة، وسنواصل إجراء الحوار (حول إنشاء بديل للمحكمة الجنائية الدولية في إطار الشراكة) مع شركائنا في دول مجموعة "بريكس".
وفي وقت سابق، اقترح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف دراسة إمكانية إنشاء بديل للمحكمة الجنائية الدولية على المستوى الإقليمي، على سبيل المثال، في إطار مجموعة "بريكس".
وقال: "من الممكن تماماً تطوير مفهوم على المستوى الإقليمي (على سبيل المثال، في إطار مجموعة بريكس) لإنشاء هيئة قانونية دولية بديلة عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. إن الهيئة القضائية الجديدة لمجموعة "بريكس" يمكن أن تؤكد الالتزام المشترك للدول الأعضاء في هذه الرابطة بالالتزام الصارم بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبادئ حصانة رؤساء الدول ذات السيادة من أي ولاية قضائية أجنبية وحظر التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بما في ذلك من خلال التعليمات الأجنبية غير القانونية لزعماء المعارضة".
وأشار ميدفيديف في مقال تم نشره في مجلة "الفقه" التابعة لجامعة سان بطرسبورغ الحكومية الروسية إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بالولاية القضائية العالمية، فهي تنطبق فقط على الجرائم المرتكبة على أراضي الدول الأعضاء أو من قبل مواطني الدول الأعضاء.
وكما أوضح ميدفيديف، فإن الوثيقة التأسيسية للمحكمة منذ البداية تضمنت أحكامًا أخرى قد تجعل من المستحيل في كثير من الحالات إنفاذ قراراتها.