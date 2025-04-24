https://sarabic.ae/20250424/مجلس-الأمن-الروسي-المحكمة-الجنائية-الدولية-ارتكبت-انتهاكات-جسيمة-للقانون-الدولي-1099838974.html
مجلس الأمن الروسي: المحكمة الجنائية الدولية ارتكبت انتهاكات جسيمة للقانون الدولي
مجلس الأمن الروسي: المحكمة الجنائية الدولية ارتكبت انتهاكات جسيمة للقانون الدولي
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الخميس، أن المحكمة الجنائية الدولية ارتكبت انتهاكات خطيرة لمبادئ القانون الدولي وأظهرت تحيزا سياسيا. 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T05:57+0000
2025-04-24T05:57+0000
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روسيا
العالم
المحكمة الجنائية الدولية
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وأشار ميدفيديف في مقال تم نشره في مجلة "الفقه" التابعة لجامعة سان بطرسبورغ الحكومية الروسية إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بالولاية القضائية العالمية، فهي تنطبق فقط على الجرائم المرتكبة على أراضي الدول الأعضاء أو من قبل مواطني الدول الأعضاء. وبالإضافة إلى ذلك، كما أوضح ميدفيديف، فإن الوثيقة التأسيسية للمحكمة منذ البداية تضمنت أحكامًا أخرى قد تجعل من المستحيل في كثير من الحالات إنفاذ قراراتها.ونُشر ميدفيديف مقالا بعنوان "الأوهام المفقودة، أو كيف أصبحت المحكمة الجنائية الدولية كيانًا قانونيًا غير ذي قيمة".ورأى أن الدول التي دعت باستمرار إلى الامتثال الصارم لميثاق الأمم المتحدة، انطلقت من حقيقة أن التناقضات ستحل تدريجيا على أساس المبادئ الرئيسية للقانون الدولي، المنصوص عليها في وثائق الأمم المتحدة، ومن هذا المنطلق، وافقت وزارة الخارجية الروسية على التوقيع على نظام روما الأساسي باسم روسيا الاتحادية في عام 2000.وقال ميدفيديف: "مع ذلك، سرعان ما كشفت أنشطة المحكمة الجنائية الدولية عن تحيزها السياسي. فقد ارتكبت المحكمة الجنائية الدولية نفسها انتهاكات خطيرة لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموماً".وشدد ميدفيديف على أن "الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى فعلت الشيء نفسه في سنوات مختلفة. وبالنظر إلى أن الصين لم توقع على نظام روما الأساسي، فإن ثلاث دول من الدول الخمس الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي لا تشارك فيه".وقال: "من الممكن تماماً تطوير مفهوم على المستوى الإقليمي (على سبيل المثال، في إطار مجموعة بريكس) لإنشاء هيئة قانونية دولية بديلة عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. إن الهيئة القضائية الجديدة لمجموعة "بريكس" يمكن أن تؤكد الالتزام المشترك للدول الأعضاء في هذه الرابطة بالالتزام الصارم بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبادئ حصانة رؤساء الدول ذات السيادة من أي ولاية قضائية أجنبية وحظر التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بما في ذلك من خلال التعليمات الأجنبية غير القانونية لزعماء المعارضة".خبير: المحكمة الجنائية الدولية تتخذ سلوكا تمييزيا ويجب حلهاحق متأخر وحرمان من العدالة... تفاصيل غموض المحكمة الجنائية الدوليةروسيا وميانمار تعتزمان التصدي للدور المدمر للمحكمة الجنائية الدولية
https://sarabic.ae/20250305/صحيفة-المحكمة-الجنائية-الدولية-أداة-غربية-للظلم-ويجب-إلغاؤها-1098407628.html
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روسيا, العالم, المحكمة الجنائية الدولية
روسيا, العالم, المحكمة الجنائية الدولية
مجلس الأمن الروسي: المحكمة الجنائية الدولية ارتكبت انتهاكات جسيمة للقانون الدولي
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الخميس، أن المحكمة الجنائية الدولية ارتكبت انتهاكات خطيرة لمبادئ القانون الدولي وأظهرت تحيزا سياسيا.
وأشار ميدفيديف في مقال تم نشره في مجلة "الفقه" التابعة لجامعة سان بطرسبورغ الحكومية الروسية إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بالولاية القضائية العالمية، فهي تنطبق فقط على الجرائم المرتكبة على أراضي الدول الأعضاء أو من قبل مواطني الدول الأعضاء. وبالإضافة إلى ذلك، كما أوضح ميدفيديف، فإن الوثيقة التأسيسية للمحكمة منذ البداية تضمنت أحكامًا أخرى قد تجعل من المستحيل في كثير من الحالات إنفاذ قراراتها.
ونُشر ميدفيديف مقالا بعنوان "الأوهام المفقودة، أو كيف أصبحت المحكمة الجنائية الدولية كيانًا قانونيًا غير ذي قيمة".
وقال: "على أي حال، ففي عام 2002، تم التصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من قبل العدد المطلوب من الدول ودخل حيز النفاذ في 1 تموز/يوليو من ذلك العام. في ذلك الوقت، كان الوضع العالمي مختلفًا تمامًا عما هو عليه الآن. فقد كان من الواضح أنه عند الاتفاق على نص نظام روما الأساسي (مثل أي معاهدة دولية)، كان ممثلو أكثر من مائة دولة يبحثون عن صيغ توفيقية مقبولة من الجميع، سعياً لتعزيز التعاون في هذا المجال".
ورأى أن الدول التي دعت باستمرار إلى الامتثال الصارم لميثاق الأمم المتحدة، انطلقت من حقيقة أن التناقضات ستحل تدريجيا على أساس المبادئ الرئيسية للقانون الدولي، المنصوص عليها في وثائق الأمم المتحدة، ومن هذا المنطلق، وافقت وزارة الخارجية الروسية على التوقيع على نظام روما الأساسي باسم روسيا الاتحادية في عام 2000.
وقال ميدفيديف: "مع ذلك، سرعان ما كشفت أنشطة المحكمة الجنائية الدولية عن تحيزها السياسي. فقد ارتكبت المحكمة الجنائية الدولية نفسها انتهاكات خطيرة لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموماً".
وبحسب قوله، فإنه على هذه الخلفية السياسية والقانونية قررت روسيا في عام 2016 عدم المشاركة في نظام روما.
وشدد ميدفيديف على أن "الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى فعلت الشيء نفسه في سنوات مختلفة. وبالنظر إلى أن الصين لم توقع على نظام روما الأساسي، فإن ثلاث دول من الدول الخمس الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي لا تشارك فيه".
اقترح مدفيديف، دراسة إمكانية إنشاء بديل للمحكمة الجنائية الدولية على المستوى الإقليمي، على سبيل المثال، في إطار مجموعة "بريكس".
وقال: "من الممكن تماماً تطوير مفهوم على المستوى الإقليمي (على سبيل المثال، في إطار مجموعة بريكس) لإنشاء هيئة قانونية دولية بديلة عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. إن الهيئة القضائية الجديدة لمجموعة "بريكس" يمكن أن تؤكد الالتزام المشترك للدول الأعضاء في هذه الرابطة بالالتزام الصارم بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبادئ حصانة رؤساء الدول ذات السيادة من أي ولاية قضائية أجنبية وحظر التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بما في ذلك من خلال التعليمات الأجنبية غير القانونية لزعماء المعارضة".