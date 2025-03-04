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روسيا وميانمار تعتزمان التصدي للدور المدمر للمحكمة الجنائية الدولية
روسيا وميانمار تعتزمان التصدي للدور المدمر للمحكمة الجنائية الدولية
سبوتنيك عربي
أعلنت الرئاسة الروسية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا وميانمار تعتزمان العمل بشكل مشترك لمواجهة الدور المدمر للمحكمة الجنائية الدولية. 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T18:18+0000
2025-03-04T18:28+0000
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ونشر موقع الكرملين على الإنترنت البيان التالي عقب المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع رئيس وزراء ميانمار مين أونغ هلاينغ: "أعرب الطرفان عن قلقهما العميق إزاء محاولات عدد من الدول الغربية ممارسة الضغوط السياسية على محكمة العدل الدولية، ورغبتها في تسييس منظومة العدالة الدولية، وإساءة استخدام آلياتها من أجل تلفيق التهم ضد دول العالم المتعدد الأقطاب وحماية مؤيديها".وأعلن الكرملين أن المحادثات جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير يوتين مع رئيس وزراء ميانمار مين أونغ هلاينغ، في أجواء ودية، حيث ناقش الجانبان القضايا الإقليمية والدولية.وتابع البيان: "أكد الجانبان استعدادهما لمواصلة تعميق التعاون العسكري والعسكري التقني، وتقديم الدعم لبعضهما بعض في حماية المصالح الحيوية، بما في ذلك قضايا السيادة والسلامة الإقليمية والاستقرار".وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الطاقة مجال استراتيجي للتعاون بين روسيا وميانمار.ووصل رئيس وزراء ميانمار، مين أونغ هلاينغ، يوم أمس الإثنين، إلى روسيا في زيارة رسمية.بوتين: الطاقة مجال استراتيجي للتعاون بين روسيا وميانماربوتين يجري محادثات مع رئيس وزراء ميانمار في الكرملين
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روسيا, محكمة العدل الدولية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار ميانمار
روسيا, محكمة العدل الدولية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار ميانمار

روسيا وميانمار تعتزمان التصدي للدور المدمر للمحكمة الجنائية الدولية

18:18 GMT 04.03.2025 (تم التحديث: 18:28 GMT 04.03.2025)
© Sputnik . Alexey Vitvitskyمبنى محكمة العدل الدولية في لاهاي
مبنى محكمة العدل الدولية في لاهاي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
تابعنا عبر
أعلنت الرئاسة الروسية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا وميانمار تعتزمان العمل بشكل مشترك لمواجهة الدور المدمر للمحكمة الجنائية الدولية.
ونشر موقع الكرملين على الإنترنت البيان التالي عقب المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع رئيس وزراء ميانمار مين أونغ هلاينغ: "أعرب الطرفان عن قلقهما العميق إزاء محاولات عدد من الدول الغربية ممارسة الضغوط السياسية على محكمة العدل الدولية، ورغبتها في تسييس منظومة العدالة الدولية، وإساءة استخدام آلياتها من أجل تلفيق التهم ضد دول العالم المتعدد الأقطاب وحماية مؤيديها".

وتابع البيان: "روسيا وميانمار عازمتان على العمل معًا لمواجهة الدور المدمر الذي تلعبه ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية، إننا مقتنعون بأن العدالة الدولية ينبغي أن ترتكز على مبادئ الحياد والإنصاف والمسافة العادلة لضمان الحل السلمي للنزاعات الدولية".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس وزراء ميانمار مين أونغ هلاينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
بوتين: الطاقة مجال استراتيجي للتعاون بين روسيا وميانمار
17:35 GMT
وأعلن الكرملين أن المحادثات جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير يوتين مع رئيس وزراء ميانمار مين أونغ هلاينغ، في أجواء ودية، حيث ناقش الجانبان القضايا الإقليمية والدولية.

وجاء في البيان: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و رئيس وزراء ميانمار مين أونغ هلاينغ، محادثات في أجواء ودية وتبادلا وجهات النظر حول قضايا كلا البلدين وتباحثا المسائل المتعلقة بسبل تطوير العلاقات الثنائية في العديد من المجالات لسياسية والتجارية والاقتصادية والاستثمارية والزراعية والطاقة والنقل والعلمية والعسكرية والإنسانية".

وتابع البيان: "أكد الجانبان استعدادهما لمواصلة تعميق التعاون العسكري والعسكري التقني، وتقديم الدعم لبعضهما بعض في حماية المصالح الحيوية، بما في ذلك قضايا السيادة والسلامة الإقليمية والاستقرار".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري محادثات مع رئيس وزراء ميانمار في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
بوتين يجري محادثات مع رئيس وزراء ميانمار في الكرملين
14:01 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الطاقة مجال استراتيجي للتعاون بين روسيا وميانمار.

وقال بوتين عقب المحادثات مع رئيس وزراء ميانمار مين أونغ هلاينغ: "الطاقة مجال استراتيجي للتعاون الثنائي".

ووصل رئيس وزراء ميانمار، مين أونغ هلاينغ، يوم أمس الإثنين، إلى روسيا في زيارة رسمية.
بوتين: الطاقة مجال استراتيجي للتعاون بين روسيا وميانمار
بوتين يجري محادثات مع رئيس وزراء ميانمار في الكرملين
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