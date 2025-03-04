https://sarabic.ae/20250304/بوتين-الطاقة-مجال-استراتيجي-للتعاون-بين-روسيا-وميانمار-1098390282.html

بوتين: الطاقة مجال استراتيجي للتعاون بين روسيا وميانمار

بوتين: الطاقة مجال استراتيجي للتعاون بين روسيا وميانمار

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن الطاقة مجال استراتيجي للتعاون بين روسيا وميانمار. 04.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-04T17:35+0000

2025-03-04T17:35+0000

2025-03-04T18:06+0000

روسيا

أخبار ميانمار

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وقال بوتين عقب المحادثات مع رئيس وزراء ميانمار مين أونغ هلاينغ: "الطاقة مجال استراتيجي للتعاون الثنائي".وأوضح بوتين أن مواقف روسيا وميانمار بشأن القضايا الدولية متقاربة للغاية والبلدان ينسقان جهودهما على الساحة العالمية.وأكد بوتين أن قرار بناء محطة نووية منخفضة الطاقة في ميانمار سيوفر لها طاقة رخيصة وصديقة للبيئة وسيخلق فرص عمل.ودعا بوتين رئيس وزراء ميانمار للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الـ80 للنصر على النازية.ووصل رئيس وزراء ميانمار، مين أونغ هلاينغ، يوم أمس الإثنين، إلى روسيا في زيارة رسمية.

https://sarabic.ae/20250304/بوتين-يجري-محادثات-مع-رئيس-وزراء-ميانمار-في-الكرملين-1098379853.html

https://sarabic.ae/20250304/الكرملين-يعلق-على-التقارير-حول-وقف-المساعدات-العسكرية-الأمريكية-لأوكرانيا-1098372723.html

أخبار ميانمار

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