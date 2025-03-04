https://sarabic.ae/20250304/بوتين-الطاقة-مجال-استراتيجي-للتعاون-بين-روسيا-وميانمار-1098390282.html
بوتين: الطاقة مجال استراتيجي للتعاون بين روسيا وميانمار
بوتين: الطاقة مجال استراتيجي للتعاون بين روسيا وميانمار
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن الطاقة مجال استراتيجي للتعاون بين روسيا وميانمار. 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T17:35+0000
2025-03-04T17:35+0000
2025-03-04T18:06+0000
روسيا
أخبار ميانمار
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وقال بوتين عقب المحادثات مع رئيس وزراء ميانمار مين أونغ هلاينغ: "الطاقة مجال استراتيجي للتعاون الثنائي".وأوضح بوتين أن مواقف روسيا وميانمار بشأن القضايا الدولية متقاربة للغاية والبلدان ينسقان جهودهما على الساحة العالمية.وأكد بوتين أن قرار بناء محطة نووية منخفضة الطاقة في ميانمار سيوفر لها طاقة رخيصة وصديقة للبيئة وسيخلق فرص عمل.ودعا بوتين رئيس وزراء ميانمار للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الـ80 للنصر على النازية.ووصل رئيس وزراء ميانمار، مين أونغ هلاينغ، يوم أمس الإثنين، إلى روسيا في زيارة رسمية.
https://sarabic.ae/20250304/بوتين-يجري-محادثات-مع-رئيس-وزراء-ميانمار-في-الكرملين-1098379853.html
https://sarabic.ae/20250304/الكرملين-يعلق-على-التقارير-حول-وقف-المساعدات-العسكرية-الأمريكية-لأوكرانيا-1098372723.html
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روسيا, أخبار ميانمار
بوتين: الطاقة مجال استراتيجي للتعاون بين روسيا وميانمار
17:35 GMT 04.03.2025 (تم التحديث: 18:06 GMT 04.03.2025)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن الطاقة مجال استراتيجي للتعاون بين روسيا وميانمار.
وقال بوتين عقب المحادثات مع رئيس وزراء ميانمار مين أونغ هلاينغ: "الطاقة مجال استراتيجي للتعاون الثنائي".
وأشار بوتين إلى أن روسيا تزود بشكل موثوق ميانمار بموارد الطاقة المطلوبة.
وأوضح بوتين أن مواقف روسيا وميانمار بشأن القضايا الدولية متقاربة للغاية والبلدان ينسقان جهودهما على الساحة العالمية.
وقال: "خلال المحادثات، تم التطرق أيضًا إلى القضايا الدولية الراهنة. إن مواقف روسيا وميانمار بشأن العديد من القضايا متشابهة عمليا أو متقاربة للغاية؛ نحن ننسق الجهود في المنصات الرئيسية متعددة الأطراف".
وأكد بوتين أن قرار بناء محطة نووية منخفضة الطاقة في ميانمار سيوفر لها طاقة رخيصة وصديقة للبيئة وسيخلق فرص عمل.
ودعا بوتين رئيس وزراء ميانمار للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الـ80 للنصر على النازية.
ووصل رئيس وزراء ميانمار، مين أونغ هلاينغ، يوم أمس الإثنين، إلى روسيا في زيارة رسمية.