بوتين يجري محادثات مع رئيس وزراء ميانمار في الكرملين

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جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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20 د
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183 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
14:03 GMT
17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بعيد "ماسلينتسا" لتوديع الشتاء واستقبال الصوم الكبير
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
15:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:00 GMT
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بلا قيود
خبير يوضح أسباب مقترح ماكرون وستارمر للحل في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
18:30 GMT
30 د
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
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19 د
عرب بوينت بودكاست
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10:42 GMT
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
14:32 GMT
18 د
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فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
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10 د
مساحة حرة
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15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
16:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: قمة عربية طارئة تقترح فيها القاهرة إعمار غزة بدلا من تهجيرسكانها
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بوتين يجري محادثات مع رئيس وزراء ميانمار في الكرملين
بوتين يجري محادثات مع رئيس وزراء ميانمار في الكرملين
سبوتنيك عربي
يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، محادثات مع رئيس وزراء ميانمار، مين أونغ هلاينغ، في الكرملين. 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T14:01+0000
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ويعتزم الرئيسان مناقشة آفاق تطوير التعاون الثنائي والقضايا الدولية الراهنة.ويجرى اللقاء في قصر الكرملين الكبير، وفي أعقاب المحادثة بين بوتين ومين أونغ هلاينغ، ستستمر المفاوضات الروسية الميانمارية في شكل إفطار رسمي. ومن المقرر أن تتولى الأطراف عقب الاجتماع اعتماد بيان مشترك وتوقيع عدد من الوثائق الحكومية والوزارية، وبالإضافة إلى ذلك، سوف يدلي القادة بتصريحات لوسائل الإعلام. ووصل رئيس وزراء ميانمار، مين أونغ هلاينغ، يوم أمس الإثنين، إلى روسيا في زيارة رسمية.
https://sarabic.ae/20250304/الكرملين-يعلق-على-التقارير-حول-وقف-المساعدات-العسكرية-الأمريكية-لأوكرانيا-1098372723.html
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بوتين يجري محادثات مع رئيس وزراء ميانمار في موسكو
سبوتنيك عربي
بوتين يجري محادثات مع رئيس وزراء ميانمار في موسكو
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار ميانمار
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار ميانمار

بوتين يجري محادثات مع رئيس وزراء ميانمار في الكرملين

14:01 GMT 04.03.2025 (تم التحديث: 14:15 GMT 04.03.2025)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري محادثات مع رئيس وزراء ميانمار في الكرملين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري محادثات مع رئيس وزراء ميانمار في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
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يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، محادثات مع رئيس وزراء ميانمار، مين أونغ هلاينغ، في الكرملين.
ويعتزم الرئيسان مناقشة آفاق تطوير التعاون الثنائي والقضايا الدولية الراهنة.
© Ruptly

وقال رئيس الوزراء أثناء المحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "العالم يتجه نحو التعددية القطبية بفضل جهود روسيا، لكن الدول الغربية بدأت في التصدي لهذا، ولذلك نشأ الصراع في أوكرانيا".

ويجرى اللقاء في قصر الكرملين الكبير، وفي أعقاب المحادثة بين بوتين ومين أونغ هلاينغ، ستستمر المفاوضات الروسية الميانمارية في شكل إفطار رسمي.
الكرملين موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
الكرملين يعلق على التقارير حول وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا
09:38 GMT
ومن المقرر أن تتولى الأطراف عقب الاجتماع اعتماد بيان مشترك وتوقيع عدد من الوثائق الحكومية والوزارية، وبالإضافة إلى ذلك، سوف يدلي القادة بتصريحات لوسائل الإعلام.
ووصل رئيس وزراء ميانمار، مين أونغ هلاينغ، يوم أمس الإثنين، إلى روسيا في زيارة رسمية.
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