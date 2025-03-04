https://sarabic.ae/20250304/بوتين-يجري-محادثات-مع-رئيس-وزراء-ميانمار-في-الكرملين-1098379853.html
بوتين يجري محادثات مع رئيس وزراء ميانمار في الكرملين
بوتين يجري محادثات مع رئيس وزراء ميانمار في الكرملين
سبوتنيك عربي
يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، محادثات مع رئيس وزراء ميانمار، مين أونغ هلاينغ، في الكرملين. 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T14:01+0000
2025-03-04T14:01+0000
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ويعتزم الرئيسان مناقشة آفاق تطوير التعاون الثنائي والقضايا الدولية الراهنة.ويجرى اللقاء في قصر الكرملين الكبير، وفي أعقاب المحادثة بين بوتين ومين أونغ هلاينغ، ستستمر المفاوضات الروسية الميانمارية في شكل إفطار رسمي. ومن المقرر أن تتولى الأطراف عقب الاجتماع اعتماد بيان مشترك وتوقيع عدد من الوثائق الحكومية والوزارية، وبالإضافة إلى ذلك، سوف يدلي القادة بتصريحات لوسائل الإعلام. ووصل رئيس وزراء ميانمار، مين أونغ هلاينغ، يوم أمس الإثنين، إلى روسيا في زيارة رسمية.
https://sarabic.ae/20250304/الكرملين-يعلق-على-التقارير-حول-وقف-المساعدات-العسكرية-الأمريكية-لأوكرانيا-1098372723.html
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بوتين يجري محادثات مع رئيس وزراء ميانمار في موسكو
سبوتنيك عربي
بوتين يجري محادثات مع رئيس وزراء ميانمار في موسكو
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بوتين يجري محادثات مع رئيس وزراء ميانمار في الكرملين
14:01 GMT 04.03.2025 (تم التحديث: 14:15 GMT 04.03.2025)
يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، محادثات مع رئيس وزراء ميانمار، مين أونغ هلاينغ، في الكرملين.
ويعتزم الرئيسان مناقشة آفاق تطوير التعاون الثنائي والقضايا الدولية الراهنة.
وقال رئيس الوزراء أثناء المحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "العالم يتجه نحو التعددية القطبية بفضل جهود روسيا، لكن الدول الغربية بدأت في التصدي لهذا، ولذلك نشأ الصراع في أوكرانيا".
ويجرى اللقاء في قصر الكرملين الكبير، وفي أعقاب المحادثة بين بوتين ومين أونغ هلاينغ، ستستمر المفاوضات الروسية الميانمارية في شكل إفطار رسمي.
ومن المقرر أن تتولى الأطراف عقب الاجتماع اعتماد بيان مشترك وتوقيع عدد من الوثائق الحكومية والوزارية، وبالإضافة إلى ذلك، سوف يدلي القادة بتصريحات لوسائل الإعلام.
ووصل رئيس وزراء ميانمار، مين أونغ هلاينغ، يوم أمس الإثنين، إلى روسيا في زيارة رسمية.