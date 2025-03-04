https://sarabic.ae/20250304/بوتين-يجري-محادثات-مع-رئيس-وزراء-ميانمار-في-الكرملين-1098379853.html

بوتين يجري محادثات مع رئيس وزراء ميانمار في الكرملين

بوتين يجري محادثات مع رئيس وزراء ميانمار في الكرملين

سبوتنيك عربي

يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، محادثات مع رئيس وزراء ميانمار، مين أونغ هلاينغ، في الكرملين. 04.03.2025, سبوتنيك عربي

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ويعتزم الرئيسان مناقشة آفاق تطوير التعاون الثنائي والقضايا الدولية الراهنة.ويجرى اللقاء في قصر الكرملين الكبير، وفي أعقاب المحادثة بين بوتين ومين أونغ هلاينغ، ستستمر المفاوضات الروسية الميانمارية في شكل إفطار رسمي. ومن المقرر أن تتولى الأطراف عقب الاجتماع اعتماد بيان مشترك وتوقيع عدد من الوثائق الحكومية والوزارية، وبالإضافة إلى ذلك، سوف يدلي القادة بتصريحات لوسائل الإعلام. ووصل رئيس وزراء ميانمار، مين أونغ هلاينغ، يوم أمس الإثنين، إلى روسيا في زيارة رسمية.

https://sarabic.ae/20250304/الكرملين-يعلق-على-التقارير-حول-وقف-المساعدات-العسكرية-الأمريكية-لأوكرانيا-1098372723.html

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بوتين يجري محادثات مع رئيس وزراء ميانمار في موسكو سبوتنيك عربي بوتين يجري محادثات مع رئيس وزراء ميانمار في موسكو 2025-03-04T14:01+0000 true PT24M20S

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