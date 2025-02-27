https://sarabic.ae/20250227/تقارير-الجنايات-الدولية-لم-تصدر-سوى-11-إدانة-في-23-عاما-1098220060.html

11 حكم إدانة خلال 23 عاما... هل نحتاج إلى المحكمة الجنائية الدولية؟

11 حكم إدانة خلال 23 عاما... هل نحتاج إلى المحكمة الجنائية الدولية؟

سبوتنيك عربي

سلطت تقارير وسائل إعلام بريطانية الضوء على بطء المحاكمات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية على الرغم من القضايا البارزة التي تنظر فيها. 27.02.2025, سبوتنيك عربي

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2025-02-27T10:13+0000

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بطء الأحكام رغم خطورة القضاياوأفادت التقارير بأن المحكمة لم تصدر سوى 11 حكم إدانة على مدار 23 عامًا، وهو ما عرضها لانتقادات بسبب بطء محاكماتها وتكاليفها الباهظة، مما دفع البعض إلى التساؤل عما إذا كانت هناك حاجة لإصلاحها أو حتى استبدالها.يدور الجدل حول دور المحكمة التي أنشئت في الأساس للنظر في أخطر الجرائم العالمية، بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وعلى الرغم من تحقيقها إدانات تاريخية، إلا أن فعالية قراراتها تواجه انتقادات متزايدة.وواجهت المحكمة تحديًا طويل الأمد يتمثل في معارضة الولايات المتحدة، فقد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فترته السابقة شرعية المحكمة، وفي بداية ولايته الرئاسية الثانية، فرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة، في خطوة تعكس توترات سابقة ولكنها تثير مخاوف جديدة بشأن قدرة المحكمة على العمل تحت الضغوط الخارجية.مشكلة تمويل المحكمةمن ناحية أخرى، تعتمد المحكمة أيضًا على الدول الأعضاء لاعتقال وتسليم المشتبه بهم، وقد سلطت قضية حديثة في إيطاليا الضوء على صعوبات إنفاذ قرارات المحكمة، حيث قامت السلطات الإيطالية بترحيل مشتبه به ليبي بدلاً من تسليمه إلى لاهاي، فمثل هذه الحوادث تثير تساؤلات حول السلطة العالمية للمحكمة.تأتي هذه الانتقادات بعدما أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في وقت سابق من هذا الشهر، فرض عقوبات اقتصادية على محكمة الجنايات الدولية، وذلك بعد أن زعم الرئيس أن المحكمة "أساءت استخدام سلطتها" بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.ونقل موقع "University of Reading" عن الدكتور بنجامين ثورن، المحاضر في القانون الجنائي بكلية القانون في جامعة ريدينغ، تعليقه حول التداعيات الفورية والطويلة الأمد التي قد تترتب على العقوبات الأمريكية على عمليات التحقيق التي تقوم بها محكمة الجنايات الدولية (ICC).علاقة المحكمة بشركات التقنياتوقال الدكتور ثورن: "العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد محكمة الجنايات الدولية ليست مهمة فقط من الناحية المالية، بل قد يكون لها تأثير مدمر على عمليات التحقيق التي تقوم بها المحكمة، والتي تعد جزءًا أساسيًا من عملها".وأضاف: "تم تصميم العقوبات بشكل متعمد لاستهداف الشركات التي تتعامل بانتظام مع المحكمة، شركات مثل مايكروسوفت وأكسنشر هي شركاء تقنيون رئيسيون للمحكمة".وتعتمد المحكمة بشكل كبير على منصات إدارة الأدلة الرقمية والذكاء الاصطناعي التي توفرها هذه الشركات، وإذا توقفت تلك الشركات فجأة عن التعامل مع المحكمة بسبب هذه العقوبات، فمن المحتمل أن يكون لذلك تأثير كبير وسريع على قدرات المحكمة التحقيقية".وتابع: "مشروع 'هارموني'، وهو منصة إدارة الأدلة التابعة للمحكمة، يدمج خدمات مايكروسوفت السحابية مع تقنيات الذكاء الاصطناعي التي قامت بمعالجة أكثر من 74,000 تقديم في العام الماضي. ومن دون هذه الأنظمة، ستتوقف تحقيقات المحكمة تدريجيًا حيث سيحاول الموظفون التعامل مع أنظمة قديمة".واختتم قائلاً: "التوقيت لا يمكن أن يكون أسوأ من ذلك، فالعقوبات تأتي في وقت التزم فيه المدعي العام للمحكمة بالكامل باعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، يجب على المحكمة الآن العثور على شركاء أوروبيين مستعدين لتوفير أنظمة بديلة قبل أن تتدهور قدراتها في إدارة الأدلة الرقمية بشكل سريع".

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