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القوات الروسية تتقدم على عدد من المحاور وتدمر أهدافا استراتيجية للجيش الأوكراني
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https://sarabic.ae/20250210/نتنياهو-يعلن-مواجهته-تحديات-طبية-بعد-إزالة-البروستاتا-1097634790.html
نتنياهو يعلن مواجهته "تحديات طبية" بعد إزالة البروستاتا
نتنياهو يعلن مواجهته "تحديات طبية" بعد إزالة البروستاتا
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، عن مواجهته تحديات طبية، مع استئناف محاكمته الجنائية بتهمة الفساد. 10.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-10T10:03+0000
2025-02-10T10:03+0000
بنيامين نتنياهو
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وقال في بداية جلسة الاستماع أمام محكمة في منطقة تل أبيب، بعد عودته من واشنطن، أمس الأحد، أن الأطباء وصفوا له جرعات عالية من المضادات الحيوية.ووصف نتنياهو زيارته لأمريكا للقاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنها "تاريخية"، لكنه قال إنها كانت "تحديا طبيا"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وتابع موضحا أنه إنه يتم وصف 1500 ملليغرام يوميا من المضادات الحيوية له، وهو ما يقول إنه "يزيد من التحدي الطبي له"، ملتمسا من المحكمة أنه سيحتاج إلى فترات راحة منتظمة، خلال اليوم الذي سيدلي فيه بشهادته.وخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي لعملية جراحية لإزالة البروستاتا في ديسمبر/ كانون الأول 2024، وواجه مضاعفات بعد الجراحة، بما في ذلك الالتهابات.ولم يحضر نتنياهو أمام المحكمة للإدلاء بشهادته الأسبوع الماضي، بسبب سفره إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وفي الأسبوع الذي سبقه، تم إلغاء جلستين من أصل 3 جلسات بسبب إصابة أحد القضاة بالأنفلونزا. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد علّق في مقابلة مع "القناة 14" الإسرائيلية، يوم الخميس الماضي من واشنطن، على رد الرياض على تصريحات ترامب، ورفضها التطبيع دون "دولة فلسطينية"، فأجاب فيما بين السخرية أو الاستنكار: "دولة فلسطينية؟ إلا في حالة أنك تريد الدولة الفلسطينية في السعودية.. لديهم مناطق شاسعة".وردا على تصريحات نتنياهو، فقد أكدت السعودية، أمس الأحد، عن رفضها القاطع لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان رسمي لها، إن "المملكة تثمن ما أعلنته الدول الشقيقة من شجب واستهجان ورفض تام حيال ما صرح به بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، كما تثمن المملكة هذه المواقف التي تؤكد على مركزية القضية الفلسطينية لدى الدول العربية والإسلامية".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد دعا سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.وفي هذا السياق، أكد اجتماع عربي رفيع المستوى استضافته القاهرة، السبت الماضي، على استمرار دعم صمود الشعب الفلسطيني وحقه في البقاء على أرضه وحمايته من أي محاولات للتهجير، والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة.وشدد وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان مشترك عقب اجتماعهم بالقاهرة بشأن الأوضاع في غزة، على "استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي".
https://sarabic.ae/20241230/ما-حقيقة-إصابة-رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-بالسرطان-1096323405.html
https://sarabic.ae/20250210/اختراق-هاكر-مصري-لقناة-إسرائيلية-بعد-تصريحات-ترامب-عن-التهجير-ما-الحقيقة-1097628319.html
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بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

نتنياهو يعلن مواجهته "تحديات طبية" بعد إزالة البروستاتا

10:03 GMT 10.02.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhiteرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، عن مواجهته تحديات طبية، مع استئناف محاكمته الجنائية بتهمة الفساد.
وقال في بداية جلسة الاستماع أمام محكمة في منطقة تل أبيب، بعد عودته من واشنطن، أمس الأحد، أن الأطباء وصفوا له جرعات عالية من المضادات الحيوية.
ووصف نتنياهو زيارته لأمريكا للقاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنها "تاريخية"، لكنه قال إنها كانت "تحديا طبيا"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
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وتابع موضحا أنه إنه يتم وصف 1500 ملليغرام يوميا من المضادات الحيوية له، وهو ما يقول إنه "يزيد من التحدي الطبي له"، ملتمسا من المحكمة أنه سيحتاج إلى فترات راحة منتظمة، خلال اليوم الذي سيدلي فيه بشهادته.
وخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي لعملية جراحية لإزالة البروستاتا في ديسمبر/ كانون الأول 2024، وواجه مضاعفات بعد الجراحة، بما في ذلك الالتهابات.
ولم يحضر نتنياهو أمام المحكمة للإدلاء بشهادته الأسبوع الماضي، بسبب سفره إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وفي الأسبوع الذي سبقه، تم إلغاء جلستين من أصل 3 جلسات بسبب إصابة أحد القضاة بالأنفلونزا.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد علّق في مقابلة مع "القناة 14" الإسرائيلية، يوم الخميس الماضي من واشنطن، على رد الرياض على تصريحات ترامب، ورفضها التطبيع دون "دولة فلسطينية"، فأجاب فيما بين السخرية أو الاستنكار: "دولة فلسطينية؟ إلا في حالة أنك تريد الدولة الفلسطينية في السعودية.. لديهم مناطق شاسعة".
وردا على تصريحات نتنياهو، فقد أكدت السعودية، أمس الأحد، عن رفضها القاطع لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
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وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان رسمي لها، إن "المملكة تثمن ما أعلنته الدول الشقيقة من شجب واستهجان ورفض تام حيال ما صرح به بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، كما تثمن المملكة هذه المواقف التي تؤكد على مركزية القضية الفلسطينية لدى الدول العربية والإسلامية".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد دعا سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.
وفي هذا السياق، أكد اجتماع عربي رفيع المستوى استضافته القاهرة، السبت الماضي، على استمرار دعم صمود الشعب الفلسطيني وحقه في البقاء على أرضه وحمايته من أي محاولات للتهجير، والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة.
وشدد وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان مشترك عقب اجتماعهم بالقاهرة بشأن الأوضاع في غزة، على "استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي".
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