https://sarabic.ae/20241230/ما-حقيقة-إصابة-رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-بالسرطان-1096323405.html
ما حقيقة إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالسرطان؟
ما حقيقة إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالسرطان؟
سبوتنيك عربي
تداولت تقارير صحفية أنباء بشأن إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالسرطان، بعد خضوعه لعملية استئصال لغدة البروستات. 30.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-30T08:47+0000
2024-12-30T08:47+0000
2024-12-30T08:47+0000
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لكن مكتبه نفى تلك المزاعم، وأكد أن "عملية رئيس الوزراء الإسرائيلي، تمّت أمس الأحد، بنجاح ودون مضاعفات"، وأنه خضع للفحص الطبي خلال الأسبوع الحالي في المستشفى، وتم تشخيص إصابته بالتهاب في المسالك البولية ناجم عن ورم حميد في البروستات، وفقا لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.في سياق متصل، أشار مكتب نتنياهو إلى أن الأخير سيمضي أياما عدة في جناح محصّن بمستشفى "هداسا" بالقدس الغربية، بعد استئصال غدة البروستات لديه، إثر اكتشاف ورم حميد فيها، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.وأضاف المكتب أن "نتنياهو سيبقى في المستشفى للمراقبة في الأيام المقبلة، وأنه لم يمثل أمام المحكمة للإدلاء بأقواله هذا الأسبوع".
https://sarabic.ae/20241229/تقارير-نتنياهو-يخضع-لجراحة-البروستاتا-تحت-الأرض-خوفا-من-صواريخ-اليمن-وغزة--1096312478.html
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بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
ما حقيقة إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالسرطان؟
تداولت تقارير صحفية أنباء بشأن إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالسرطان، بعد خضوعه لعملية استئصال لغدة البروستات.
لكن مكتبه نفى تلك المزاعم، وأكد أن "عملية رئيس الوزراء الإسرائيلي، تمّت أمس الأحد، بنجاح ودون مضاعفات"، وأنه خضع للفحص الطبي خلال الأسبوع الحالي في المستشفى، وتم تشخيص إصابته بالتهاب في المسالك البولية ناجم عن ورم حميد في البروستات، وفقا لصحيفة
"هآرتس" الإسرائيلية.
في سياق متصل، أشار مكتب نتنياهو إلى أن الأخير سيمضي أياما عدة في جناح محصّن بمستشفى "هداسا" بالقدس الغربية، بعد استئصال غدة البروستات لديه، إثر اكتشاف ورم حميد فيها، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.
وأضاف المكتب أن "نتنياهو سيبقى في المستشفى للمراقبة في الأيام المقبلة، وأنه لم يمثل أمام المحكمة للإدلاء بأقواله هذا الأسبوع".