https://sarabic.ae/20241229/تقارير-نتنياهو-يخضع-لجراحة-البروستاتا-تحت-الأرض-خوفا-من-صواريخ-اليمن-وغزة--1096312478.html

تقارير: نتنياهو يخضع لجراحة البروستاتا تحت الأرض خوفا من صواريخ اليمن وغزة

تقارير: نتنياهو يخضع لجراحة البروستاتا تحت الأرض خوفا من صواريخ اليمن وغزة

سبوتنيك عربي

كشفت تقارير إسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيخضع لعملية جراحية لإزالة البروستاتا في منشأة تحت الأرض، في مركز هداسا عين كارم الطبي في... 29.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-29T15:28+0000

2024-12-29T15:28+0000

2024-12-29T15:28+0000

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وذكرت قناة 12 الإسرائيلية في تقرير لها، اليوم الأحد، أنه سيتم إجراء العملية الجراحية في غرفة عمليات معززة، وسط مخاوف من إطلاق الصواريخ أثناء العملية، بعد أن تم إطلاق الصواريخ من اليمن وغزة باتجاه منطقة القدس، خلال الـ48 ساعة الماضية، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل". وقال محامي نتنياهو، في وقت سابق اليوم، إنه سيتم تخدير نتنياهو بالكامل، وسيبقى في المستشفى "لعدة أيام" بعد الجراحة.وسيتولى وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء بصورة مؤقتة، أثناء خضوع نتنياهو للجراحة، وفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، فيما سيتم تفويض وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بعقد مجلس الوزراء الأمني ​​إذا لزم الأمر.وبحسب موقع "مايو كلينيك"، فإن المرضى الذين يخضعون لاستئصال البروستاتا، يغادرون المستشفى عادة بعد يوم إلى يومين، لكن "من المرجح" أن يخرجوا بقسطرة مطلوبة لمدة 7 إلى 10 أيام بعد الجراحة.ويوصي الموقع المرضى باستئناف أنشطتهم "ببطء مع مرور الوقت"، ويقول إن المرضى يمكنهم العودة إلى "روتينهم المعتاد في حوالي 4 إلى 6 أسابيع".وأعلنت جماعة "انصار الله" في اليمن، أمس السبت، إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من طراز "MQ9" أثناء تنفيذها مهام في أجواء محافظة البيضاء جنوب شرقي العاصمة اليمنية صنعاء.وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان جماعة "أنصار الله" في اليمن، "قصف قاعدة نفاتيم الجوية الإسرايلية في منطقة النقب بصاروخ باليستي فرط صوتي".وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن قوات الجماعة استهدفت الاراضي الإسرائيلية بصاروخ فرط صوتي من طراز "فلسطين 2"، مؤكدا "استمرار العمليات على إسرائيل حتى وقف العدوان على قطاع غزة".وكان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، قد كشف يوم الخميس قبل الماضي، أن قوات الجماعة أطلقت منذ تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي، 1147 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مُسيرة باتجاه إسرائيل إسناداً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستهدفت 211 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا.

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