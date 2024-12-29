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آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن آلاف الإسرائيليين تظاهروا، أمس السبت، ضد حكومة بنيامين نتنياهو، وللمطالبة بصفقة تبادل. 29.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-29T02:23+0000
2024-12-29T02:23+0000
بنيامين نتنياهو
إسرائيل
رهان
العالم
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وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن الآلاف تظاهروا وسط تل أبيب وأمام مقر وزارة الجيش في المدينة، وقرب مقر إقامة نتنياهو في القدس، وفي حيفا وهرتسيليا ونتانيا وبئر السبع، مطالبين بإبرام صفقة تبادل أسرى فورا، وضد الحكومة.ورفع عدد من المتظاهرين يافطات تندد بحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفقا لوكالة "وفا".يأتي ذلك في الوقت الذي، أعلن مكتب نتنياهو، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيخضع اليوم الأحد، لعملية جراحية في البروستاتا.وجاء في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء، أن "رئيس الوزراء نتنياهو خضع الأربعاء لفحص في مستشفى هداسا، حيث تم اكتشاف التهاب في المسالك البولية ناتج عن تضخم حميد في البروستاتا".
https://sarabic.ae/20241228/نتنياهو-يخضع-لعملية-جراحية-اليوم-1096292898.html
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بنيامين نتنياهو, إسرائيل, رهان, العالم
بنيامين نتنياهو, إسرائيل, رهان, العالم

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

02:23 GMT 29.12.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenbergمظاهرات حاشدة في تل أبيب ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والتي تطالب بالإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة من قبل حركة "حماس"، 31 أغسطس/ آب 2024
مظاهرات حاشدة في تل أبيب ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والتي تطالب بالإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة من قبل حركة حماس، 31 أغسطس/ آب 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن آلاف الإسرائيليين تظاهروا، أمس السبت، ضد حكومة بنيامين نتنياهو، وللمطالبة بصفقة تبادل.
وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن الآلاف تظاهروا وسط تل أبيب وأمام مقر وزارة الجيش في المدينة، وقرب مقر إقامة نتنياهو في القدس، وفي حيفا وهرتسيليا ونتانيا وبئر السبع، مطالبين بإبرام صفقة تبادل أسرى فورا، وضد الحكومة.

وأشارت إلى أن الشرطة الإسرائيلية فضت التظاهرة في القدس بحجة أنها غير قانونية.

ورفع عدد من المتظاهرين يافطات تندد بحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفقا لوكالة "وفا".
يأتي ذلك في الوقت الذي، أعلن مكتب نتنياهو، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيخضع اليوم الأحد، لعملية جراحية في البروستاتا.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
نتنياهو يخضع لعملية جراحية اليوم
أمس, 23:27 GMT
وجاء في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء، أن "رئيس الوزراء نتنياهو خضع الأربعاء لفحص في مستشفى هداسا، حيث تم اكتشاف التهاب في المسالك البولية ناتج عن تضخم حميد في البروستاتا".
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