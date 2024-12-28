https://sarabic.ae/20241228/نتنياهو-يخضع-لعملية-جراحية-اليوم-1096292898.html
نتنياهو يخضع لعملية جراحية اليوم
نتنياهو يخضع لعملية جراحية اليوم
سبوتنيك عربي
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيخضع غد الأحد، لعملية جراحية في البروستاتا. 28.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-28T23:27+0000
2024-12-28T23:27+0000
2024-12-28T23:27+0000
بنيامين نتنياهو
عملية جراحة
إسرائيل
العالم
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القدس - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء، أن "رئيس الوزراء نتنياهو خضع الأربعاء لفحص في مستشفى هداسا، حيث تم اكتشاف التهاب في المسالك البولية ناتج عن تضخم حميد في البروستاتا".وأضاف "ونتيجة لذلك سيخضع رئيس الوزراء غدا لعملية جراحية لإزالة البروستاتا. وسيتم نشر التفاصيل الكاملة في وقت لاحق".وأكد البيان على أنه "من المقرر أن يُعقد اجتماع الحكومة غدا كما هو مخطط له".
https://sarabic.ae/20241228/مكتب-نتنياهو-ما-يتردد-بشأن-احتمال-صفقة-مصغرة-قبل-تنصيب-ترامب-محض-كذب-1096291544.html
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بنيامين نتنياهو, عملية جراحة, إسرائيل, العالم
بنيامين نتنياهو, عملية جراحة, إسرائيل, العالم
نتنياهو يخضع لعملية جراحية اليوم
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيخضع غد الأحد، لعملية جراحية في البروستاتا.
القدس - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء، أن "رئيس الوزراء نتنياهو خضع الأربعاء لفحص في مستشفى هداسا، حيث تم اكتشاف التهاب في المسالك البولية ناتج عن تضخم حميد في البروستاتا".
وبحسب البيان، فإنه "منذ ذلك الحين، ولعدة أيام، تلقى رئيس الوزراء العلاج بالمضادات الحيوية التي قضت على العدوى".
وأضاف "ونتيجة لذلك سيخضع رئيس الوزراء غدا لعملية جراحية لإزالة البروستاتا. وسيتم نشر التفاصيل الكاملة في وقت لاحق".
وأكد البيان على أنه "من المقرر أن يُعقد اجتماع الحكومة غدا كما هو مخطط له".