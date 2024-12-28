https://sarabic.ae/20241228/أنصار-الله-تعلن-قصف-قاعدة-نفاتيم-الجوية-الإسرائيلية-بصاروخ-فرط-صوتي-1096281174.html

"أنصار الله" تعلن قصف قاعدة نفاتيم الجوية الإسرائيلية بصاروخ فرط صوتي

"أنصار الله" تعلن قصف قاعدة نفاتيم الجوية الإسرائيلية بصاروخ فرط صوتي

سبوتنيك عربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم السبت، "قصف قاعدة نفاتيم الجوية الإسرايلية في منطقة النقب بصاروخ باليستي فرط صوتي". 28.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-28T13:37+0000

2024-12-28T13:37+0000

2024-12-28T13:37+0000

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وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لأنصار الله، العميد يحيى سريع، إن الصاروخ الفرط صوتي، من طراز "فلسطين 2"، مؤكدا أن استمرار العمليات على إسرائيل حتى وقف العدوان على قطاع غزة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق بأنحاء البلاد بعد سقوط قذيفة أطلقت من اليمن.وفي بيان لاحق، أوضح الجيش أنه "بعد سماع صفارات الإنذار قبل قليل في مناطق القدس والبحر الميت، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخًا أطلق من اليمن قبل أن يخترق الأراضي الإسرائيلية، تم تفعيل صفارات الإنذار وفقًا للبروتوكول". وفي وقت سابق، قصفت مقاتلات إسرائيلية مطار صنعاء الدولي وقاعدة الدليمي الجوية شمال صنعاء، كما قصفت محطة كهرباء جنوب العاصمة اليمنية ومنشآت في محافظة الحديدة غربي البلاد. وأسفرت الغارات عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 40 آخرين.وكرد عن ذلك، أطلقت "أنصار الله" (الحوثيين) صاروخا فرط صوتي على مطار بن غوريون في تل أبيب، وطائرات مسيرة على أهداف في تل أبيب، إضافة إلى مهاجمتها سفينة كانت تبحر في اتجاه ميناء إسرائيل في بحر العرب. ويأتي القصف الجوي عشية إعلان "أنصار الله"، مهاجمة مطار بن غوريون في منطقة تل أبيب وسط إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع (فلسطين 2)، وشن هجوم بطائرة مُسيرة على هدف وصفته الجماعة بـ "الحيوي" في المنطقة ذاتها، واستهداف سفينة تجارية في البحر العربي شرق جزيرة سقطرى اليمنية بعدد من الطائرات المُسيرة. وجاءت الغارتان الجويتان غداة تنفيذ إسرائيل، سلسلة غارات على مطار صنعاء الدولي وقاعدة الديلمي الجوية في محيطه ومحطة لتوليد الكهرباء في الضواحي الجنوبية لصنعاء، وكذا ميناءي الحديدة (غرب اليمن) ورأس عيسى النفطي (شمال غربي مدينة الحديدة) ومحطة توليد للكهرباء شمال مدينة الحديدة، أسفرت عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 40 آخرين، حسب إعلام جماعة "أنصار الله". ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت "أنصار الله"، شن هجوم بطائرتين مُسيرتين على هدف وصفته بـ "الحيوي والحساس" في تل أبيب وسط إسرائيل، والمنطقة الصناعية في عسقلان (جنوب)، هو الثالث خلال 24 ساعة، ضمن الهجمات التي تنفذها الجماعة على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا، منذ تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي.سبق ذلك إعلان "أنصار الله"، مهاجمة هدفين عسكريين في تل أبيب وسط إسرائيل بصاروخين باليستيين فرط صوتيين نوع (فلسطين2)، خلال عمليتين منفصلتين.وكان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، قد كشف، يوم الخميس قبل الماضي، أن قوات الجماعة أطلقت منذ تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي، 1147 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مُسيرة باتجاه إسرائيل إسناداً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستهدفت 211 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا.وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا في 12 كانون الثاني/يناير الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف ليشمل السفن الأمريكية والبريطانية ردًا على الغارات الجوية.وبين الحين والآخر تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مبديةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.

https://sarabic.ae/20241227/أنصار-الله-تعلن-استهداف-مطار-بن-غوريون-الإسرائيلي-بصاروخ-فرط-صوتي-1096236087.html

https://sarabic.ae/20241226/الحرس-الثوري-الإيراني-أنصار-الله-غيرت-حسابات-إسرائيل-في-الوقت-المناسب-1096197397.html

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