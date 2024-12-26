https://sarabic.ae/20241226/الحرس-الثوري-الإيراني-أنصار-الله-غيرت-حسابات-إسرائيل-في-الوقت-المناسب-1096197397.html

الحرس الثوري الإيراني: "أنصار الله" غيرت حسابات إسرائيل في الوقت المناسب

الحرس الثوري الإيراني: "أنصار الله" غيرت حسابات إسرائيل في الوقت المناسب

سبوتنيك عربي

أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، أن "التحركات القوية لجماعة أنصار الله في اليمن، أثبتت استقلالية جبهة المقاومة". 26.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-26T07:59+0000

2024-12-26T07:59+0000

2024-12-26T07:59+0000

أخبار اليمن الأن

أنصار الله

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار إيران

إيران

حركة حماس

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1a/1096196956_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_90e52c8481612bfad8dfcee8ce55984b.jpg

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري العميد محمد علي نائيني، إن "تحركات أنصار الله أثبتت أيضا امتلاك الجماعة قدرات فريدة في الرد على الصهاينة"، مؤكدًا أن "أنصار الله غيروا في الوقت واللحظة المناسبة حسابات الكيان الصهيوني المغتر بأحداث سوريا".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الأربعاء، تنفيذها هجوما بطائرتين مُسيرتين على "هدف حيوي حساس" في تل أبيب وسط إسرائيل، والمنطقة الصناعية في عسقلان جنوبي البلاد.وجاء في بيان صادر عن جماعة "أنصار الله": "نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية، عمليتين عسكريتين، الأولى استهدفت هدفاً حيوياً حساساً للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة وقد حققت العملية هدفها بنجاح".وأكدت الجماعة أن قواتها "مستمرة في تنفيذ عملياتها ضد العدوان إسرائيلي وأن عملياتها الإسنادية للشعب الفلسطيني لن تتوقف حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، تنفيذها عملية عسكرية ضد هدف عسكري في إسرائيل، ضمن هجمات الجماعة المستمرة على إسرائيل، وفي إطارِ الرد على العدوان الإسرائيلي على اليمن.وقالت جماعة "أنصار الله": "استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى، هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين2".وصرح قائد القوات الجوية الإسرائيلية اللواء تومير بار، أمس الأربعاء، بأن قواته العسكرية الجوية هاجمت الحوثيين في اليمن ثلاث مرات.ويوم الخميس الماضي، كشف زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، أن قوات الجماعة أطلقت منذ نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، 1147 صاروخًا بالستيًا ومجنحًا وطائرة مُسيرة باتجاه إسرائيل، إسناداً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستهدفت 211 سفينة مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.

https://sarabic.ae/20241225/بعد-تهديدات-حكومة-نتنياهو-هل-تشن-إسرائيل-هجوم-شامل-على-أنصارالله-في-اليمن-1096189621.html

https://sarabic.ae/20241224/أنصار-الله-تعلن-مهاجمة-هدف-حيوي-في-إسرائيل-1096128517.html

إسرائيل

أخبار إيران

إيران

قطاع غزة

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار إيران, إيران, حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, غزة, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم