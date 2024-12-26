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الحرس الثوري الإيراني: "أنصار الله" غيرت حسابات إسرائيل في الوقت المناسب
الحرس الثوري الإيراني: "أنصار الله" غيرت حسابات إسرائيل في الوقت المناسب
سبوتنيك عربي
أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، أن "التحركات القوية لجماعة أنصار الله في اليمن، أثبتت استقلالية جبهة المقاومة". 26.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-26T07:59+0000
2024-12-26T07:59+0000
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وقال المتحدث باسم الحرس الثوري العميد محمد علي نائيني، إن "تحركات أنصار الله أثبتت أيضا امتلاك الجماعة قدرات فريدة في الرد على الصهاينة"، مؤكدًا أن "أنصار الله غيروا في الوقت واللحظة المناسبة حسابات الكيان الصهيوني المغتر بأحداث سوريا".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الأربعاء، تنفيذها هجوما بطائرتين مُسيرتين على "هدف حيوي حساس" في تل أبيب وسط إسرائيل، والمنطقة الصناعية في عسقلان جنوبي البلاد.وجاء في بيان صادر عن جماعة "أنصار الله": "نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية، عمليتين عسكريتين، الأولى استهدفت هدفاً حيوياً حساساً للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة وقد حققت العملية هدفها بنجاح".وأكدت الجماعة أن قواتها "مستمرة في تنفيذ عملياتها ضد العدوان إسرائيلي وأن عملياتها الإسنادية للشعب الفلسطيني لن تتوقف حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، تنفيذها عملية عسكرية ضد هدف عسكري في إسرائيل، ضمن هجمات الجماعة المستمرة على إسرائيل، وفي إطارِ الرد على العدوان الإسرائيلي على اليمن.وقالت جماعة "أنصار الله": "استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى، هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين2".وصرح قائد القوات الجوية الإسرائيلية اللواء تومير بار، أمس الأربعاء، بأن قواته العسكرية الجوية هاجمت الحوثيين في اليمن ثلاث مرات.ويوم الخميس الماضي، كشف زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، أن قوات الجماعة أطلقت منذ نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، 1147 صاروخًا بالستيًا ومجنحًا وطائرة مُسيرة باتجاه إسرائيل، إسناداً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستهدفت 211 سفينة مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.
https://sarabic.ae/20241225/بعد-تهديدات-حكومة-نتنياهو-هل-تشن-إسرائيل-هجوم-شامل-على-أنصارالله-في-اليمن-1096189621.html
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار إيران, إيران, حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, غزة, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار إيران, إيران, حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, غزة, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم

الحرس الثوري الإيراني: "أنصار الله" غيرت حسابات إسرائيل في الوقت المناسب

07:59 GMT 26.12.2024
© AP Photo / Osamah Abdulrahmanجماعة أنصار الله في اليمن
جماعة أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
تابعنا عبر
أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، أن "التحركات القوية لجماعة أنصار الله في اليمن، أثبتت استقلالية جبهة المقاومة".
وقال المتحدث باسم الحرس الثوري العميد محمد علي نائيني، إن "تحركات أنصار الله أثبتت أيضا امتلاك الجماعة قدرات فريدة في الرد على الصهاينة"، مؤكدًا أن "أنصار الله غيروا في الوقت واللحظة المناسبة حسابات الكيان الصهيوني المغتر بأحداث سوريا".
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الأربعاء، تنفيذها هجوما بطائرتين مُسيرتين على "هدف حيوي حساس" في تل أبيب وسط إسرائيل، والمنطقة الصناعية في عسقلان جنوبي البلاد.
المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله في اليمن العميد يحيي سريع - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
بعد تهديدات حكومة نتنياهو... هل تشن إسرائيل هجوما شاملا على "أنصار الله" في اليمن؟
أمس, 19:22 GMT
وجاء في بيان صادر عن جماعة "أنصار الله": "نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية، عمليتين عسكريتين، الأولى استهدفت هدفاً حيوياً حساساً للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة وقد حققت العملية هدفها بنجاح".

وتابع البيان: "والأخرى استهدفت المنطقة الصناعية للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة وقد أصابت هدفها بدقة".

وأكدت الجماعة أن قواتها "مستمرة في تنفيذ عملياتها ضد العدوان إسرائيلي وأن عملياتها الإسنادية للشعب الفلسطيني لن تتوقف حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".
وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، تنفيذها عملية عسكرية ضد هدف عسكري في إسرائيل، ضمن هجمات الجماعة المستمرة على إسرائيل، وفي إطارِ الرد على العدوان الإسرائيلي على اليمن.
وقالت جماعة "أنصار الله": "استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى، هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين2".
جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
"أنصار الله" تعلن مهاجمة هدف حيوي في إسرائيل
24 ديسمبر, 13:54 GMT
وصرح قائد القوات الجوية الإسرائيلية اللواء تومير بار، أمس الأربعاء، بأن قواته العسكرية الجوية هاجمت الحوثيين في اليمن ثلاث مرات.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن اللواء تومير بار، أنه رغم مهاجمة قوات سلاح الجو للحوثيين في اليمن لـ3 مرات، فإن بلاده ستواصل استهدافهم وستزيد من وتيرة وشدة الهجمات بقدر الضرورة.

ويوم الخميس الماضي، كشف زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، أن قوات الجماعة أطلقت منذ نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، 1147 صاروخًا بالستيًا ومجنحًا وطائرة مُسيرة باتجاه إسرائيل، إسناداً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستهدفت 211 سفينة مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.
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