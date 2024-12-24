https://sarabic.ae/20241224/أنصار-الله-تعلن-مهاجمة-هدف-حيوي-في-إسرائيل-1096128517.html

"أنصار الله" تعلن مهاجمة هدف حيوي في إسرائيل

"أنصار الله" تعلن مهاجمة هدف حيوي في إسرائيل

سبوتنيك عربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، تنفيذها عملية عسكرية ضد هدف عسكري في إسرائيل، ضمن هجمات الجماعة المستمرة على إسرائيل والسفن المرتبطة بها... 24.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-24T13:54+0000

2024-12-24T13:54+0000

2024-12-24T13:54+0000

الحرب على اليمن

إسرائيل

العالم العربي

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وأضافت "أنصار الله" أن "القوات المسلحة اليمنية ومعها كل الأحرارِ من أبناء الشعب اليمني العظيمِ على أتم الجهوزية والاستعدادِ لمواجهة العدوانِ الإسرائيلي الأمريكيّ البريطاني".وأكدت أن قواتها "مستمرة في تنفيذ عملياتها ضد العدوان إسرائيلي وأن عملياتها الإسنادية للشعب الفلسطيني لن تتوقف حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".وفي وقت سابق من اليوم، أكد الإسعاف الإسرائيلي إصابة أكثر من 20 شخصا وهم في طريقهم للملاجئ بعد أن دوت صفارات الإنذار إثر إطلاق صاروخ من اليمن.وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد كشفت في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مهاجمة إسرائيل، خلال عام، بأكثر من ألف صاروخ وطائرة مُسيرة، إسناداً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، في مواجهة الجيش الإسرائيلي.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة."أنصار الله" تعلن تنفيذ عمليتين عسكريتين في إسرائيلالجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل وصوله إلى البلاد

https://sarabic.ae/20241224/إسرائيل-توجه-البعثات-الدبلوماسية-في-أوروبا-للسعي-لتصنيف-أنصار-الله-كـمنظمة-إرهابية--1096111562.html

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الحرب على اليمن, إسرائيل, العالم العربي