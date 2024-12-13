https://sarabic.ae/20241213/أنصار-الله-تعلن-تنفيذ-عمليتين-عسكريتين-في-إسرائيل-1095760053.html

"أنصار الله" تعلن تنفيذ عمليتين عسكريتين في إسرائيل

"أنصار الله" تعلن تنفيذ عمليتين عسكريتين في إسرائيل

سبوتنيك عربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، تنفيذ عمليتين عسكريتين "نوعيتين" استهدفت فيهما هدفا عسكريا في عسقلان، والأخرى استهدفت هدفا في يافا، بحسب قولها. 13.12.2024, سبوتنيك عربي

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وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع: "سلاح الجو المسيّر في القوات المسلحة اليمنية، نفذ عمليتين، استهفدت الأولى هدفا عسكريا في عسقلان المحتلة، والأخرى استهدفت هدفا في يافا المحتلة".وأشار إلى أنه "تم تنفيذ عملية عسكرية بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في العراق، استهدفت أهدافا حيوية جنوبي فلسطين المحتلة بعدد من الطائرات المسيرة"، مؤكدًا أن "العملية حققت أهدافها بنجاح".وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد كشفت في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مهاجمة إسرائيل، خلال عام، بأكثر من ألف صاروخ وطائرة مُسيرة، إسناداً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، في مواجهة الجيش الإسرائيلي.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.متحدث القوات الجنوبية يكشف لـ"سبوتنيك" عن القدرات الحقيقية لتنظيم "القاعدة" في اليمنأنصار الله" تعلن عن مهاجمتها بالاشتراك مع "المقاومة العراقية" هدفا حيويا في إسرائيل

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