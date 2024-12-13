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"أنصار الله" تعلن تنفيذ عمليتين عسكريتين في إسرائيل
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"أنصار الله" تعلن تنفيذ عمليتين عسكريتين في إسرائيل
"أنصار الله" تعلن تنفيذ عمليتين عسكريتين في إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، تنفيذ عمليتين عسكريتين "نوعيتين" استهدفت فيهما هدفا عسكريا في عسقلان، والأخرى استهدفت هدفا في يافا، بحسب قولها. 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T13:29+0000
2024-12-13T13:48+0000
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وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع: "سلاح الجو المسيّر في القوات المسلحة اليمنية، نفذ عمليتين، استهفدت الأولى هدفا عسكريا في عسقلان المحتلة، والأخرى استهدفت هدفا في يافا المحتلة".وأشار إلى أنه "تم تنفيذ عملية عسكرية بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في العراق، استهدفت أهدافا حيوية جنوبي فلسطين المحتلة بعدد من الطائرات المسيرة"، مؤكدًا أن "العملية حققت أهدافها بنجاح".وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد كشفت في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مهاجمة إسرائيل، خلال عام، بأكثر من ألف صاروخ وطائرة مُسيرة، إسناداً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، في مواجهة الجيش الإسرائيلي.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.متحدث القوات الجنوبية يكشف لـ"سبوتنيك" عن القدرات الحقيقية لتنظيم "القاعدة" في اليمنأنصار الله" تعلن عن مهاجمتها بالاشتراك مع "المقاومة العراقية" هدفا حيويا في إسرائيل
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العالم, أخبار اليمن الأن, العالم العربي
العالم, أخبار اليمن الأن, العالم العربي

"أنصار الله" تعلن تنفيذ عمليتين عسكريتين في إسرائيل

13:29 GMT 13.12.2024 (تم التحديث: 13:48 GMT 13.12.2024)
© AP Photoجماعة أنصار الله اليمنية
جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2024
© AP Photo
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أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، تنفيذ عمليتين عسكريتين "نوعيتين" استهدفت فيهما هدفا عسكريا في عسقلان، والأخرى استهدفت هدفا في يافا، بحسب قولها.
وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع: "سلاح الجو المسيّر في القوات المسلحة اليمنية، نفذ عمليتين، استهفدت الأولى هدفا عسكريا في عسقلان المحتلة، والأخرى استهدفت هدفا في يافا المحتلة".

وأضاف: "نُفذت العمليتان بمسرتين تمكنتا من تجاوز المنظومات الاعتراضية والوصول إلى هدفيهما بنجاح".

وأشار إلى أنه "تم تنفيذ عملية عسكرية بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في العراق، استهدفت أهدافا حيوية جنوبي فلسطين المحتلة بعدد من الطائرات المسيرة"، مؤكدًا أن "العملية حققت أهدافها بنجاح".

وأوضح أن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها ضد العدوان إسرائيلي وأن عملياتها الإسنادية للشعب الفلسطيني لن تتوقف حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".

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الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل وصوله إلى البلاد
7 ديسمبر, 05:35 GMT
وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد كشفت في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مهاجمة إسرائيل، خلال عام، بأكثر من ألف صاروخ وطائرة مُسيرة، إسناداً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، في مواجهة الجيش الإسرائيلي.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
متحدث القوات الجنوبية يكشف لـ"سبوتنيك" عن القدرات الحقيقية لتنظيم "القاعدة" في اليمن
أنصار الله" تعلن عن مهاجمتها بالاشتراك مع "المقاومة العراقية" هدفا حيويا في إسرائيل
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